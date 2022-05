Comerciantes que participaram do 3º Festival da Pamonha promovem jantar de agradecimento ao prefeito Emanuel Pinheiro

Secretaria Municipal da Mulher e Núcleo de Apoio à primeira-dama celebraram o Dia das Mães com ação humanizada no Hospital Municipal de Cuiabá. As atividades realizadas sábado, dia 07, proporcionaram alegria e consolo, com música por meio do violino e entrega de lembranças, para às mães em situação de hospitalização, acompanhantes de pacientes e colaboradoras da unidade hospitalar.

“Essa ação em prol das mães é uma solicitação da primeira-dama Márcia Pinheiro e do prefeito Emanuel Pinheiro, que entendem a importância desse carinho. Sabemos que elas ficarão distantes das famílias, justamente no Dia das Mães e, para alegrar o coração delas, trouxemos o violino e entregamos bombons. Nada substituí a vontade que elas têm de estar com as famílias, mas mesmo assim, dedicamos toda a nossa atenção. Acredito que essa ação, é um acalento para o coração dessas mulheres, enfatizou a secretária da mulher Cely Almeida.

A secretária e a equipe do Núcleo de Apoio à primeira-dama e do espaço de acolhimento a mulheres vítimas de violência percorreram todos os setores e leitos de enfermarias do hospital, para homenagear as mães. A paciente Cristiane França, recebeu a visita no leito. Ela mora em Várzea Grande, é mãe de 3 filhos e está internada há 90 dias. “Obrigada pela homenagem, não esperava essa ação. Estou muito emocionada, adorei”, agradeceu.

A aposentada Maria Batista, 66 anos, é acompanhante do filho, que está internado há 6 meses, após sofrer acidente com uma motocicleta. “O Dia das Mães aflora ainda mais os nossos sentimentos, fiquei emocionada, achei bonita essa atitude, alegrou o meu dia”, disse.

Segundo a aposentada Maria do Livramento, 77 anos, essa será a primeira vez que passará o Dia das Mães longe dos seus oito filhos. Ela mora em Nova Mutum. “Receber essas palavras confortantes deixa a gente com mais força para seguir em frente, pois não é fácil ficar longe da família. Foi muito lindo, surpresa maravilhosa, vocês são especiais”, enalteceu.

Edvilma Martins, 37 anos, acompanha o pai que permanece hospitalizado. “Tenho uma filha de 8 anos, mas meu pai precisa de mim. Muitas pessoas ficam meses aqui, vivendo o drama da internação. Achei essa homenagem uma ação humanizada”, pontuou.

A técnica em enfermagem, Adriana Sales, 34 anos, trabalha desde a fundação do Hospital Municipal de Cuiabá e ressalta que homenagens como essa são importantes. “Estamos sendo lembradas e valorizadas. Eu trabalho em dois serviços, tenho minha família, e estar aqui a serviço da saúde do próximo, com uma homenagem como essa, traz ânimo”, revelou.

Espaço de acolhimento – A Secretaria Municipal da Mulher possui espaço de acolhimento àsmulheres vítimas de violência, a unidade fica instalada no Hospital Municipal de Cuiabá, com atendimento 24 horas. O local é pioneiro no país, idealizado pela primeira-dama Márcia Pinheiro. O acolhimento abrange às áreas de psicologia adulto e infantil, psiquiatria, serviço social e serviço jurídico. Mais informações (65) 3318-4818.