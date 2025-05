Comissão aprova projeto de incentivo à agricultura familiar e avalia execução de emendas parlamentares

O deputado Dr. Eugênio de Paiva (PSB) solicitou à delegada-geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC), Daniela Maidel, um delegado para o município de Cocalinho. O pedido foi feito durante reunião nesta terça-feira (6), na sede da PJC, em Cuiabá.

A necessidade de ampliar a segurança aos cidadãos e investidores é devido aos investimentos e crescimento da cidade e entorno. O deputado afirma que a região está em expansão. A cidade faz divisa pelo rio com o Estado de Goiás.

“Cocalinho é a porta de entrada em Mato Grosso para quem vem de Goiás, pela MT-326. A região também tem atrativo turístico com a temporada de praia no rio Araguaia e toda sua orla. E isso requer reforço da segurança para a população e empresários do comércio e serviços, principalmente”, afirma Dr. Eugênio.

“Cocalinho também será rota nos próximos anos do traçado da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), que está em construção e mudando o dinamismo do município. A ferrovia chegará a Água Boa em 2028”, reforça o deputado.

Paralelamente à preocupação com a segurança da população da cidade, Dr. Eugênio ainda atua com outras ações no município, como o Projeto de Lei 2219/2023, no qual declara a “Temporada de Praia de Cocalinho” como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Mato Grosso e sua inserção no calendário oficial de eventos do Estado.

O projeto está na pauta de votação desta quarta-feira (7/9) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O evento turístico é realizado anualmente no mês de julho.

Emendas – Dr. Eugênio também tem destinado emendas com recurso público para auxiliar a gestão do prefeito Márcio Baco e melhorar a oferta de serviços públicos para a população.

Nos últimos anos, ele destinou, por exemplo, R$ 1,369 milhão para custeio da saúde em 2023 e 2024. Além de R$ 600 mil para o festival de praia e R$ 250 mil para um veículo de auxílio à assistência social do município em 2024.

Cocalinho – A cidade tem 6.428 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2024.

O município tem ampliado sua renda per capita desde 2018, atualmente em R$ 52 mil para cada habitante em 2021, de acordo também com o IBGE. O valor é acima da média brasileira de R$ 47.800, com dado de 2022.

