Comissão aprova projeto que previne crueldade animal e destaca criação de Hospital Veterinário em Cuiabá

Ana Cláudia Fortes – Assessoria vereadora Maysa Leão

A vereadora Maysa Leão (Republicanos) integrou, nesta semana, a comitiva do 3º Tour Agroligadas, realizado em Brasília (DF), que reuniu 60 mulheres de diferentes regiões do país em uma imersão voltada à inovação, sustentabilidade e protagonismo feminino no agronegócio. O evento encerra nesta quarta-feira (12) e consolidou-se como uma das principais iniciativas de valorização da mulher no campo.

Idealizado e presidido pela produtora rural Geni Schenkel, o Movimento Agroligadas nasceu em Mato Grosso e hoje está presente em 19 núcleos distribuídos por seis estados brasileiros (MT, MS, RR, PA, RS e SP). O movimento nasceu da necessidade de mostrar a realidade do campo para quem nunca a vivenciou

Segundo Geni Schenkel, o Tour Agroligadas é uma oportunidade de conectar experiências, conhecimento e propósito. “Começamos esse movimento porque sentimos a necessidade de mostrar a verdade sobre o nosso trabalho, de falar com quem não conhecia a realidade do campo. Queremos aproximar o campo da cidade por meio da educação e da comunicação. O Tour é uma vivência que reforça nosso propósito de construir pontes e mostrar que o agro está em tudo”, destacou.

Durante o tour, as participantes visitaram instituições estratégicas para o desenvolvimento do agronegócio nacional, como a Embrapa Cerrados, o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), em encontro com o ministro Carlos Fávaro, a Câmara dos Deputados, a ABRAPA (Associação Brasileira dos Produtores de Algodão), além de experiências de campo na Fazenda Pamplona, da SLC Agrícola, e na Vinícola Villa Triacca, referência em vinhos finos produzidos no cerrado.

Para a vereadora Maysa Leão, os três dias de imersão proporcionaram aprendizado e aproximação com a realidade do setor produtivo. “Esses três dias de Tour Agroligadas, têm sido dias de muito aprendizado. A experiência que nós tivemos na Embrapa, de compreender os estudos de solo para que a gente possa ter um solo cuidado, saudável e, ainda assim, aumentar a produtividade, mostra o quanto é possível ter um agro sustentável e competitivo internacionalmente. Tudo isso impacta diretamente na geração de emprego e renda no nosso país”, destacou.

Maysa também comentou sobre a agenda no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, reforçando a importância de compreender de perto as políticas públicas e o papel do agro na economia nacional.

“Nós tivemos uma visita ao MAPA, com o ministro Carlos Fávaro, onde debatemos políticas públicas, fomento e comércio exterior. Para mim, como parlamentar da capital do estado do agro, é muito importante compreender essa evolução e estar mais próxima da realidade dos produtores e das cidades do seu entorno”, afirmou.

A vereadora destacou ainda o impacto da ciência e da tecnologia na transformação do campo. “Fiquei muito impressionada com a estrutura dos locais visitados e com o papel da pesquisa no desenvolvimento do agro. É um setor que nasceu da vocação, mas que hoje cresce e se expande com base em ciência e tecnologia. Volto muito feliz, conectada com essas mulheres, ouvindo suas histórias e entendendo a trajetória de tantas famílias que ajudaram a construir cidades e hoje são motivo de orgulho para todo o Mato Grosso, como Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Sapezal e Vera, entre tantas outras. Foram dias muito importantes e certamente estarei presente nos próximos tours”, finalizou.