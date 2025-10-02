Comissão aprova projeto sobre inspeção de produtos de origem animal

Vinicius Ferreira |SECOM Câmara Municipal de Cuiabá

Parlamentares da Comissão de Indústria e Comércio (CIC) da Câmara Municipal de Cuiabá se reuniram nesta quinta-feira (2), para deliberar sobre pautas relevantes ao setor produtivo cuiabano. Entre os itens apreciados, os membros analisaram o Processo nº 29856/2025, referente ao projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que revoga a Lei Complementar nº 167/2007 e institui o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal (SIM/POA).

A matéria, que trata da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, recebeu aprovação com emendas já analisadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Além da pauta, a comissão recebeu a vereadora Baixinha Giraldelli (Solidariedade), que apresentou um panorama sobre os investimentos e o desempenho do comércio voltado à agricultura familiar em Cuiabá. A parlamentar destacou a importância de fortalecer as cadeias produtivas locais e ampliar a inserção dos pequenos agricultores no mercado.

“É fundamental garantir políticas que deem suporte à agricultura familiar, desde a produção até a comercialização, assegurando renda e qualidade de vida para quem trabalha no campo” pontuou a vereadora.

Participaram da reunião os vereadores Kassio Coelho (Podemos), presidente da CIC e a vice-presidente, Maysa Leão (Republicanos).