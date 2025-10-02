Cuiabá
Comissão aprova projeto sobre inspeção de produtos de origem animal
Vinicius Ferreira |SECOM Câmara Municipal de Cuiabá 
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Prefeitura inaugura revitalização dos espaços esportivos da praça do Pedra 90 nesta sexta
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, inaugura nesta sexta-feira (3), às 19h30, a revitalização dos espaços esportivos da Praça do Pedra 90, localizada na Avenida Newton Rabello de Castro, nº 403-455, bairro Pedra 90, em Cuiabá.
O espaço, que recebeu investimento de aproximadamente R$ 400 mil, foi totalmente reestruturado e se transformou em um ponto de lazer e prática esportiva para a comunidade. Entre as melhorias, estão:
• Campo society: com grama sintética de 50 milímetros, drenagem, gradil e refletores;
• Quadra poliesportiva: reforma da estrutura metálica, pintura, piso e iluminação;
• Quadra de areia: revitalizada com nova rede, proteção e caminhões de areia.
Durante a inauguração, serão realizados jogos no novo campo society e na quadra coberta, marcando a entrega oficial do espaço para a comunidade.
O objetivo da gestão municipal é oferecer à população um ambiente moderno, seguro e acessível, incentivando a prática de esportes, a socialização e o fortalecimento comunitário.
A praça do Pedra 90 soma-se a outros espaços esportivos que vêm sendo revitalizados pela Prefeitura de Cuiabá, como os localizados nos bairros Alvorada e Jardim Imperial.
Serviço
Assunto: Inauguração da revitalização da Praça do Pedra 90
Data: Sexta-feira, 3 de outubro
Quando: 19h30
Onde: Avenida Newton Rabello de Castro, nº 403-455, bairro Pedra 90
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
