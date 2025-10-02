Connect with us

Cuiabá

Comissão aprova projeto sobre inspeção de produtos de origem animal

Publicado em

02/10/2025

Vinicius Ferreira |SECOM Câmara Municipal de Cuiabá&nbsp

Parlamentares da Comissão de Indústria e Comércio (CIC) da Câmara Municipal de Cuiabá se reuniram nesta quinta-feira (2), para deliberar sobre pautas relevantes ao setor produtivo cuiabano. Entre os itens apreciados, os membros analisaram o Processo nº 29856/2025, referente ao projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que revoga a Lei Complementar nº 167/2007 e institui o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal (SIM/POA).&nbsp
A matéria, que trata da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, recebeu aprovação com emendas já analisadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).
Além da pauta, a comissão recebeu a vereadora Baixinha Giraldelli (Solidariedade), que apresentou um panorama sobre os investimentos e o desempenho do comércio voltado à agricultura familiar em Cuiabá. A parlamentar destacou a importância de fortalecer as cadeias produtivas locais e ampliar a inserção dos pequenos agricultores no mercado.
“É fundamental garantir políticas que deem suporte à agricultura familiar, desde a produção até a comercialização, assegurando renda e qualidade de vida para quem trabalha no campo” pontuou a vereadora.
Participaram da reunião os vereadores Kassio Coelho (Podemos), presidente da CIC e a vice-presidente, Maysa Leão (Republicanos).

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Prefeitura inaugura revitalização dos espaços esportivos da praça do Pedra 90 nesta sexta

2 horas atrás

02/10/2025

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, inaugura nesta sexta-feira (3), às 19h30, a revitalização dos espaços esportivos da Praça do Pedra 90, localizada na Avenida Newton Rabello de Castro, nº 403-455, bairro Pedra 90, em Cuiabá.

O espaço, que recebeu investimento de aproximadamente R$ 400 mil, foi totalmente reestruturado e se transformou em um ponto de lazer e prática esportiva para a comunidade. Entre as melhorias, estão:
• Campo society: com grama sintética de 50 milímetros, drenagem, gradil e refletores;
• Quadra poliesportiva: reforma da estrutura metálica, pintura, piso e iluminação;
• Quadra de areia: revitalizada com nova rede, proteção e caminhões de areia.

Durante a inauguração, serão realizados jogos no novo campo society e na quadra coberta, marcando a entrega oficial do espaço para a comunidade.

O objetivo da gestão municipal é oferecer à população um ambiente moderno, seguro e acessível, incentivando a prática de esportes, a socialização e o fortalecimento comunitário.

A praça do Pedra 90 soma-se a outros espaços esportivos que vêm sendo revitalizados pela Prefeitura de Cuiabá, como os localizados nos bairros Alvorada e Jardim Imperial.

Serviço

Assunto: Inauguração da revitalização da Praça do Pedra 90
Data: Sexta-feira, 3 de outubro
Quando: 19h30
Onde: Avenida Newton Rabello de Castro, nº 403-455, bairro Pedra 90

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

