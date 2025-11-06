Cuiabá
Comissão cobra poder público sobre infraestrutura nos bairros Silvanópolis e Paraisópolis
Cuiabá
Cuiabá conquista cofinanciamento estadual de R$ 5 milhões para o novo Centro Médico Infantil
A Prefeitura de Cuiabá garantiu, nesta quinta-feira (6), durante a 9ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Mato Grosso (CIB/MT), a aprovação do cofinanciamento estadual excepcional de investimento no valor de R$ 5.098.869,36. O recurso será destinado à aquisição de equipamentos para o Centro Médico Infantil (CMI) Antonny Gabriel de Souza Gomes de Moraes, que será o primeiro hospital 100% pediátrico da capital mato-grossense.
A CIB/MT é reconhecida como um dos principais espaços de pactuação e fortalecimento da governança do Sistema Único de Saúde (SUS), reunindo gestores estaduais e municipais para decisões conjuntas que assegurem transparência e eficiência na gestão pública da saúde.
O CMI, construído ao lado do antigo Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, representa um avanço histórico na assistência pediátrica. Quando inaugurado, funcionará 24 horas, com estrutura totalmente voltada ao pronto atendimento infantil.
Retomada pela gestão do prefeito Abilio Brunini após ter sido abandonada pela administração anterior, a obra recebeu investimento de R$ 11,8 milhões e passou por uma ampla reestruturação, com um projeto mais moderno, humanizado e acolhedor. O prédio já se encontra em fase final de implantação, com a inauguração prevista para ocorrer nos próximos 40 dias.
Entre os principais ambientes estão consultórios, salas de classificação de risco (vermelha, amarela e verde), sala de medicação com 10 poltronas, área de exames, oito leitos de observação, sala de curativo e isolamento, além de farmácia, serviço social, recepção e salas de apoio técnico e administrativo.
O CMI também será o primeiro hospital da capital a oferecer atendimento odontológico exclusivo para crianças, com equipe composta por nove odontopediatras. O serviço funcionará de forma integrada ao pronto atendimento, prestando suporte 24 horas tanto para urgências quanto para procedimentos eletivos. O setor contará com tecnologia moderna e estrutura projetada para o conforto e acolhimento do público infantil e seus acompanhantes.
O Governo do Estado de Mato Grosso tem sido um importante parceiro na consolidação desse projeto, reconhecendo a relevância do CMI não apenas para Cuiabá, mas para todo o sistema de saúde da Baixada Cuiabana. A parceria demonstra o compromisso conjunto entre Estado e Município em fortalecer a rede de atenção à saúde, com foco especial na infância e na melhoria dos serviços prestados à população.
Para a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, o cofinanciamento estadual representa o reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido em Cuiabá.
“Essa aprovação na CIB é resultado de muito diálogo e da seriedade com que tratamos a saúde pública. Esses recursos vão permitir que o CMI comece a funcionar com equipamentos de ponta, garantindo um atendimento digno, humanizado e de qualidade para nossas crianças”, destacou a gestora.
Com a nova unidade, Cuiabá reforça o compromisso com a ampliação e qualificação da rede municipal de saúde, priorizando o cuidado integral das crianças e reafirmando o compromisso da atual gestão com uma saúde pública mais moderna, eficiente e acolhedora.
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá investe na infraestrutura de 14 escolas
A Prefeitura de Cuiabá realiza obras de manutenção em 14 escolas para melhorar a infraestrutura aos alunos e servidores. Na tarde desta quarta-feira (5), o secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, fez uma inspeção técnica com a equipe de engenheiros civis na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Osmar José do Carmo Cabral, localizada no bairro Osmar Cabral. Em seguida, foi visitada à Creche Municipal Maria Nery Batista Ribeiro, localizada no mesmo bairro.
Em ambas às unidades, são realizados serviços de reparos na parte elétrica, pintura, telhado e troca de portas. Há também a programação de entrega de novos equipamentos para cozinha e refrigeração nas escolas.
“Estamos trabalhando, a pedido do prefeito Abilio Brunini, para levar estes serviços em mais de 20 escolas somente este ano. Uma das preocupações é garantir a refrigeração nas unidades. Essas reformas também melhoram o forro, telhado, visando boas condições de estudo aos alunos e de trabalho aos professores e demais servidores”, afirma o secretário Amauri.
A diretora da Escola Osmar José do Carmo Cabral, professora Simone Aparecida da Silva, elogiou a iniciativa do secretário Amauri Monge em acompanhar de perto o atendimento das demandas e o diálogo permanente com servidores.
“Estamos orgulhosos e satisfeitos em ver essa reforma chegando na escola. Em anos anteriores, tivemos apenas pequenos reparos. Com o ambiente escolar renovado em infraestrutura, teremos mais produtividade. Agradeço ao secretário Amauri e a equipe da Prefeitura em ter disposição de atender e acompanhar nossos pedidos”, disse.
A diretora do Centro Educacional Maria Nery, professora Iraneiva Paixão, ressaltou que a unidade foi inaugurada no começo dos anos 2000. E, somente agora, está recebendo a reforma necessária para melhor atender as crianças. Atualmente, são mais de 60 crianças matriculadas nas séries iniciais – Pré I e II.
“Encaminhamos essa demanda à Secretaria de Educação e já estamos sendo atendidos com a devida atenção. A vinda do secretário Amauri mostra o compromisso que tem de nos bem atender. Estamos há 20 anos aguardando. Graças a essa gestão iluminada somos atendidos”, destaca.
Economia & Finanças
