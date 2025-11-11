Cuiabá
Comissão da Câmara apresenta equipe gestora da Procuradoria Especial da Mulher
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Vereadora anuncia revitalização concluída em quadra poliesportiva
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Procurador Geral do Município prestigia posse do desembargador Ricardo Almeida
O Procurador Geral do Município, Luiz Antônio Araújo, representou a Prefeitura de Cuiabá nesta segunda-feira (10) na posse do novo desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Ricardo Almeida.
Ressaltando que o advogado é indispensável à administração da Justiça, nos termos da Constituição Federal, atuador da garantia dos direitos e da paz social, o procurador Luiz Araújo afirma que a posse do advogado Ricardo Almeida engrandece à advocacia e o Judiciário.
“Dr. Ricardo Almeida é um advogado extremamente qualificado, atuante na advocacia. Foi muito representativo no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Sua indicação ao Tribunal de Justiça pelo Quinto Constitucional eleva a advocacia e leva a voz dos advogados à mais alta corte do Judiciário de Mato Grosso. Trará uma visão e experiência diferenciada. É uma honra e orgulho a classe de advogados ter o Dr. Ricardo Almeida ocupando a honrosa cadeira de desembargador no Tribunal de Justiça”, destaca.
Advogado com mais de 26 anos de experiência, especialista em Direito Empresarial e Eleitoral, o novo desembargador Ricardo Almeida exerceu já foi juiz-membro titular do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT). Na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), foi conselheiro estadual e membro da Comissão de Direito Eleitoral, na gestão 2013-2015. Também foi membro do Tribunal de Defesa das Prerrogativas, entre 2007 e 2009.
#PraCegoVer
A foto ilustra o Procurador Geral do Município, Luiz Antônio Araújo Júnior, vestido de terno e gravata dourada. No fundo, é possível visualizar o pleno do Tribunal de Justiça no qual desembargadores marcam presença. Do lado esquerdo e direito, estão advogados e autoridades prestigiando uma solenidade de posse.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Representando o parlamento na COP30, Avallone defende financiamento ambiental para continuidade da preservação
Sérgio Ricardo participa da posse do novo desembargador e fortalece parceria institucional
Doença de Chagas marca abertura das discussões sobre clima e saúde em Belém
Comissão da Câmara apresenta equipe gestora da Procuradoria Especial da Mulher
Expediente presencial estará suspenso em duas unidades judiciárias do Fórum de Barra do Garças
Segurança
Alunos do Projeto de Jiu-Jitsu da Rotam conquistam 11 medalhas em campeonato internacional
Quatro alunos do projeto social de Jiu-Jitsu do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), conquistaram 11 medalhas durante o...
PRF apreende medicamentos controlados, anabolizantes e eletrônicos em Cuiabá
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de domingo (9), uma quantidade significativa de medicamentos de uso controlado, anabolizantes...
PM e PJC prendem suspeito de duplo homicídio em Peixoto de Azevedo
Policiais militares do 15º Comando Regional, em ação conjunta com a Polícia Judiciária Civil (PJC), prenderam, na manhã desta segunda-feira...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES3 dias atrás
Previ Sinop realiza análise e homologação das candidaturas para os Conselhos Deliberativo e Fiscal
-
CIDADES5 dias atrás
Alunos aprendem técnicas de plantio e manutenção de canteiros de hortaliças e plantas medicinais
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura realiza manutenção com cascalhamento, patrolamento e compactação do solo na Estrada Lívia
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Peixoto de Azevedo será atendido por mutirão eleitoral para biometria de estudantes e comunidade
-
Saúde5 dias atrás
COP30 em Belém: orientações de saúde para visitantes
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura de Sinop promove treinamento em comunicação assertiva para servidores do Procon
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
32ª Zona Eleitoral programa 21 mutirões para Cláudia, Marcelândia e União do Sul com foco na biometria
-
TCE MT4 dias atrás
TCE-MT comemora 25 anos da Escola Superior de Contas com palestra de Steven Dubner