Comissão da Câmara avalia primeiros 90 dias da Secretaria de Educação de Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá realizará um grande mutirão de limpeza no dia 8 de abril, em comemoração aos 306 anos da capital. A ação atenderá 45 praças, 16 bolsões de descarte irregular, córregos, áreas verdes, unidades de saúde e avenidas da cidade. Ao todo, 51 bairros serão contemplados.

O mutirão contará com a participação de servidores municipais, vereadores, entidades e apoiadores, que estarão mobilizados das 7h às 16h. O encerramento da ação acontecerá no Parque das Águas.

A ação é determinação do prefeito Abilio Brunini, que decidiu priorizar a limpeza da cidade ao invés de realizar shows. A ação ocorre diante dos decretos de Calamidade Financeira e de Emergência em Saúde por conta do avanço de doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti

Os bairros atendidos foram apontados pelo relatório emitido pela Secretaria de Saúde, com maiores incidências de casos de dengue e chikungunya.

Sendo eles: Alvorada, Jardim Araçá, Barra do Pari, Centro, CPA III, Residencial Despraiado, Jardim Fortaleza, Jardim Industriário, Jardim Vitória, Jardim Leblon, Morada do Ouro, Novo Paraíso, Pedra 90, Pedregal, Residencial Coxipó, Ribeirão do Lipa, Santa Helena, Santa Rosa, Santa Terezinha, São João Del Rey, Sonho Meu, Voluntários da Pátria, Bosque da Saúde, Quilombo, Carumbé, Nico Baracat, Alice Novak, Doutor Fábio I, Doutor Fábio II, Altos da Serra I, Parque Cuiabá, Cophamil, Parque Mariana, Três Barras, Ponte de Ferro, Santa Marta, Areão, Poção, Jardim Imperial II, Jardim das Oliveiras, Altos do São Gonçalo, Real Parque, Jardim Pauliceia, Osmar Cabral, Recanto do Sol, Imperial I, Jardim Passaredo, Altos do Parque I e Distrito do Pequizeiro.

Os trabalhos contarão com o suporte de oito pás-carregadeiras, quatro retroescavadeiras, 18 caminhões-caçamba, 12 tratores e uma retroescavadeira hidráulica (PC). Durante o dia de atividade, as ações estarão concentradas nas praças da cidade, enquanto os demais pontos serão atendidos pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), que atuará com equipes especializadas. A expectativa é a remoção de aproximadamente 2,7 mil toneladas de resíduos.

Além da limpeza, alunos da rede municipal de ensino farão o plantio de mudas, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano promoverá a doação de mudas frutíferas na Praça Oito de Abril, conhecida como Praça do Choppão.

A população que deseja participar do mutirão deve ir preparada com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como sapato fechado, calça, camiseta de manga longa, chapéu, óculos de proteção e protetor solar.

O evento contará com o apoio da Polícia Militar de Mato Grosso e do Corpo de Bombeiros Militar, responsáveis pela segurança e suporte aos participantes.

A ação mobilizará todas as secretarias do Executivo Municipal, sob a coordenação geral do secretário de Cultura, Johnny Everson, e da comissão organizadora, que conta com:

Coordenação estratégica: secretário de Assuntos Estratégicos, Murilo Bianchini

Coordenação técnica: diretor-geral da Limpurb, Reginaldo Teixeira

Coordenação de equipes: secretário de Esportes, Jefferson Neves

Coordenação de logística: secretário de Defesa Civil de Cuiabá, cel. Alessandro

Coordenação de comunicação: secretária de Comunicação, Ana Karla Costa

O mutirão conta ainda com o apoio de 28 entidades e parceiros, entre eles: Homens de Honra, Enchei-vos, Renovação Carismática Católica, Divina Providência, Legendários, Campistas, AORE, presidentes de bairros, Maçonaria, UMADECRE, Demolay, AD Madureira, Hoffman, Acubá, Ateliê de Projetos, Adventistas Calebe, Teimosos Brothers, Federação Beach Tênis, CT Bonifácia, Federação Beach Tênis CT Pantanal, ADNA, UNIVEST, Sorveteria Moreninha do CPA, Associação de Supermercados de Mato Grosso (ASMAT), Betel Automóveis e Puríssima.

#PraCegoVer

A imagem mostra o prefeito Abilio Brunini ao lado dos secretários que integram a comissão organizadora do mutirão de limpeza, que será realizado no dia 8 de abril em comemoração ao aniversário de Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT