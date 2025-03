Comissão da Câmara de Cuiabá para acompanhamento das obras do BRT terá primeira reunião na segunda (10)

A tarifa do transporte coletivo em Cuiabá será reduzida para R$ 1 neste sábado (8), em razão do Dia Internacional da Mulher. A medida, válida das 0h às 23h59, beneficia todos os usuários do sistema e é imprescindível o uso do cartão transporte. A ação visa principal facilitar o deslocamento das mulheres que utilizam o transporte público.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), cerca de 120 mil pessoas devem ser contempladas com a redução neste Dia Internacional da Mulher.

Atualmente, a passagem custa R$ 4,95. A iniciativa, segundo a gestão municipal, busca reconhecer a importância das mulheres cuiabanas e garantir mais acessibilidade, principalmente aos serviços de saúde, neste dia simbólico. “Todas as pessoas vão pagar só R$ 1 e é uma oportunidade para as mulheres irem também nas unidades de saúde fazer os exames nesse dia D. Teremos várias ações voltadas para mulheres e se precisar se deslocar de ônibus, a tarifa é especial”, lembrou o prefeito Abilio Brunini.

A secretária da Mulher de Cuiabá, Hadassah Suzannah, aproveitou para convidar todas as mulheres para a ação de saúde especialmente para as mulheres. “A tarifa será de apenas um real para todas as pessoas e aproveitando esse dia especial o público feminino também pode ir às unidades de saúde do município”, comentou.

A secretária de Mobilidade Urbana, Regivânia Alves, destacou que a ação reforça a atenção do poder público às mulheres que dependem do transporte coletivo para trabalhar, estudar e cumprir outras atividades essenciais.

“O Dia da Mulher representa lutas e conquistas. Tornar o transporte mais acessível neste dia é uma forma de reconhecer a importância das mulheres e facilitar seu deslocamento. É um gesto que também reforça o compromisso da gestão com a mobilidade urbana”, afirmou a secretária.

#PraCegoVer

Na imagem principal há uma frota de ônibus com os dizeres Prefeitura de Cuiabá. Os veículos estão enfileirados em um pátio e são das cores verde e branco.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT