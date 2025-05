Comissão da Câmara parabeniza aprovação de projeto que permite a criação de equinos no perímetro urbano de Cuiabá

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

A Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais reuniu-se nesta terça-feira (13) na Câmara de Cuiabá. Na ocasião, os vereadores Daniel Monteiro (Republicanos), Samantha Íris (PL) e T. Coronel Dias (Cidadania) parabenizaram a aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLC) que autoriza a criação de equinos no perímetro urbano da cidade para fins terapêuticos, esportivos e culturais.

Presidente da comissão, Daniel Monteiro enfatizou a importância do projeto para famílias atípicas e outras finalidades.

“Foi uma alteração proposta na Lei nº 004/1992 que regulamenta uma prática já vigente, a de haras dentro do perímetro urbano. Como esperar que funcione uma política pública de equoterapia se eu tiver que levar uma criança com deficiência do centro até a zona rural? Imagine o deslocamento, o tempo, o dinheiro a dificuldade de acesso que os pais teriam. Ou seja, é a regulamentação de uma prática, falando em terapias e, do ponto de vista do esporte, uma necessidade de regular”, destacou o vereador.

Durante a reunião, os membros pontuaram as constantes reclamações referentes à estrutura e à falta de materiais no espaço onde se instala a Diretoria de Bem-Estar Animal de Cuiabá. A vice-presidente, vereadora Samantha Íris, enfatizou que existem atritos entre os próprios protetores e instituições de defesa dos animais, o que reflete negativamente na causa.

“Vemos brigas entre protetores e abrigos para ver quem trabalha mais, quem faz mais, e, no final, o que importa — realmente a causa animal — acaba em segundo plano. Então, enquanto Legislativo, nossa intenção é ajudar os animais. Nós, como comissão, estamos fazendo o possível, tanto dentro da comissão quanto enquanto parlamentares. E continuaremos fazendo”, finalizou.

Ao final da comissão, os parlamentares votaram a favor de visitar, junto à prefeitura, a unidade de Bem-Estar Animal para entender as principais urgências daquele espaço.