Cuiabá

Comissão da Criança aprova parecer favorável à proibição de álcool em festas escolares

15/09/2025

15/09/2025

Antoniel Pontes – Assessoria do vereador Rafael Ranalli

A Comissão da Criança e do Adolescente da Câmara de Cuiabá deu parecer favorável ao projeto que veta a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em festas e comemorações promovidas por instituições de ensino infantil e fundamental no município. A proposta é de autoria da vereadora Michelly Alencar (União Brasil) e tem como objetivo garantir que os eventos escolares sejam realizados em ambiente saudável e seguro para crianças e adolescentes, sem a influência do álcool.

Durante a análise, o presidente da comissão, vereador Rafael Ranalli (PL), defendeu a iniciativa e fez comparações com regras adotadas nos Estados Unidos. “A gente sabe o tamanho do problema que o álcool ocasiona em várias áreas. Eu sou um admirador da legislação norte-americana, no qual você precisa ter mais de 21 anos para comprar bebida. Outra questão é que você não pode ser pego dirigindo lá com a bebida dentro do carro, ela tem que estar no porta-malas. Até quem anda na rua precisa carregar em saquinho de papelão, para não expor a criança à visualização do consumo”, afirmou.

Ranalli acrescentou que esse modelo é um exemplo a ser seguido. “Eu acho isso fantástico, porque uma imagem vale mais que mil palavras, e no subconsciente da criança isso faz diferença. É muito importante que a gente tente proteger a inocência das crianças. O álcool, apesar de ser uma droga legal, causa vício e aumentou muito seu consumo no país após a pandemia”, destacou.

Na justificativa do projeto, o texto ressalta que a presença de bebidas em eventos escolares pode gerar sérios riscos à saúde física e mental dos alunos, além de afetar a qualidade das atividades educacionais e sociais. O projeto reforça ainda a importância de manter as escolas como espaços livres de substâncias que comprometam o bem-estar dos participantes, em consonância com os princípios de proteção previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). “As festividades devem priorizar a saúde, o respeito mútuo e a convivência segura para todos os envolvidos”, destaca a proposta.

O documento também pontua que a iniciativa não gera custos ao município, já que tanto a Secretaria de Educação quanto a de Saúde dispõem de profissionais para auxiliar na aplicação da medida. Além disso, a legalidade da proposta é amparada pelo artigo 30 da Constituição Federal, que permite aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local.

O projeto já recebeu parecer favorável também da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e deve ser colocado em discussão no plenário da Câmara nas próximas semanas.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Cuiabá faz solenidade de juramento à bandeira com 800 jovens

Published

5 horas atrás

on

15/09/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Junta de Serviço Militar (JSM), vinculada à Secretaria Especial de Defesa Civil, e sob a competência da Secretaria de Governo e Defesa Civil, realizará nesta terça-feira (16), às 08h, na Praça Alencastro, a Cerimônia de Juramento à Bandeira Nacional e a entrega de Certificados de Dispensa Militar. O evento contará com a presença de aproximadamente 800 jovens que foram dispensados do serviço militar obrigatório em 2025 e anos anteriores.

O prefeito de Cuiabá e presidente da JSM, Abilio Brunini, presidirá a solenidade. Entre os convidados, destacam-se o general de brigada, secretários municipais, vereadores e os familiares dos jovens dispensados. A cerimônia é um ato cívico de grande importância, que simboliza o compromisso e a lealdade dos cidadãos com a nação brasileira.

De acordo com o secretário-adjunto especial de Defesa Civil de Cuiabá, coronel BM Alessandro Borges Ferreira, o juramento à bandeira é uma obrigação cívica fundamental. Ele formaliza o comprometimento do cidadão com a defesa da Pátria e a manutenção da ordem, além de ser um requisito indispensável para a obtenção do Certificado de Dispensa. Este documento é crucial para a vida civil, sendo necessário para a emissão de passaporte, posse em concursos públicos e outros atos administrativos.

O coronel Alessandro enfatizou a relevância do ato. “A necessidade de jurar bandeira é para demonstrar lealdade e compromisso com a nação, obrigação cívica e formalizar o comprometimento do cidadão com a defesa da Pátria e a manutenção da ordem”. Ele alertou que a não realização do juramento impede a obtenção do Certificado de Dispensa, o que pode gerar diversos impedimentos civis e administrativos. Aqueles que, porventura, não puderem comparecer à cerimônia devem procurar a JSM para regularizar sua situação.

A dispensa do serviço militar obrigatório pode ocorrer por diversas razões, tais como inaptidão física ou mental, comprovação de ser arrimo de família (incapacidade de trabalhar e sustentar a família), estar cursando Medicina, Odontologia, Veterinária ou Farmácia, ou por questões de convicção filosófica ou política contrária ao Serviço Militar Obrigatório.

Resgate histórico e fortalecimento do patriotismo

Em um evento anterior, realizado em 17 de fevereiro de 2025, o prefeito Abilio Brunini assumiu oficialmente o posto de presidente da Junta de Serviço Militar. Aquela cerimônia, também ocorrida na Praça Alencastro, em frente à Prefeitura de Cuiabá, contou com a presença de membros do Congresso de Mato Grosso e do Exército Brasileiro.

Na ocasião, o prefeito Abilio Brunini destacou o resgate dessas tradições. “Há muito tempo essa cerimônia não era feita aqui, em frente à prefeitura. Só estamos restabelecendo esse senso de pertencimento e patriotismo, até mesmo para fortalecer o nosso centro histórico, o coração da nossa cidade. Então trouxemos as pessoas e as famílias, para virem aqui fortalecendo o comércio local e a união com a prefeitura”, afirmou Abilio.

A realização contínua dessas cerimônias reforça o compromisso da gestão municipal com os valores cívicos e o fortalecimento da identidade cultural e histórica de Cuiabá, promovendo a união e o patriotismo entre seus cidadãos.

#PraCegoVer
A imagem que ilustra a matéria mostra as bandeiras de Cuiabá, Mato Grosso e do Brasil, prontas para hasteamento, em cerimônias de juramento à bandeira por jovens dispensados do Serviço Militar.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Comissão de Transporte vota processo sobre temporizadores em semáforos

Published

5 horas atrás

on

15/09/2025

By

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

A Comissão de Transporte e Mobilidade da Câmara Municipal de Cuiabá votou, na tarde desta segunda-feira (15), favorável ao parecer pela aprovação do projeto de lei do vereador Dilemário Alencar (União Brasil), que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de temporizadores em equipamentos de sinalização semafórica com detectores de avanço de sinal.&nbsp

Os vereadores Marcus Brito Jr. (PV) e Jeferson Siqueira (PSD) debateram durante a reunião sobre a importância do projeto, levando em consideração que no município já se contava com a presença de semáforos inteligentes, no entanto, sem o uso de forma obrigatória, o que muda com a proposição do vereador Dilemário.&nbsp

Manhã de segunda contou ainda com a reunião da Comissão de Turismo

Durante o período da manhã, os vereadores da Comissão de Turismo, Demilson Nogueira (Progressista), Maysa Leão (Republicanos) e Wilson Kero Kero (PMB) também realizaram uma reunião. Os parlamentares, que esperavam ter a presença da secretária de Ordem Pública do município, Juliana Palhares, esclareceram que, por um conflito de agendas, o encontro seria reagendado para data oportuna.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Segurança

SEGURANÇA15/09/2025

Polícia Civil abre nesta quarta-feira (17) as incrições para a XIII Edição dos Jogos Internos

Economia & Finanças

