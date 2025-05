Comissão de Agropecuária analisa 16 projetos

Mais uma edição do Gabinete Itinerante do deputado estadual Thiago Silva foi promovida neste domingo (4), desta vez na região dos bairros Edelmina Querubim e Carlos Bezerra 2, em Rondonópolis, e com direito a tema especial: o Dia das Mães. Antecipando as comemorações e homenagens, o mutirão de serviços gratuitos teve uma programação especialmente pensada para o público feminino, com ações de saúde, beleza e recreação para as crianças. O parlamentar realiza o projeto com o objetivo de aproximar a população do mandato e também prestar contas do seu trabalho na Assembleia Legislativa.

Desde às 8 horas da manhã, toda a equipe do deputado estadual Thiago Silva e parceiros atendeu centenas de mães, pais e crianças.

“Para nós, é sempre uma grande alegria poder celebrar com a população, ir até os bairros e levar serviços que todos precisam. Foi uma manhã especial para todas as mamães e para a criançada. Quem tirou o domingo para vir com a gente garantiu a comemoração antecipada”, ressalta o deputado Thiago Silva.

Dos brindes sorteados, as mamães levaram para casa secador de cabelo, escova secadora, chapinha, ferro elétrico de passar roupas, liquidificador, produtos de perfumaria, chocolate e muito mais. Para as crianças, o sorteio foi de bolas de futebol e vôlei. O Gabinete Itinerante especial Dia das Mães contou, ainda, com apresentações com os cantores gospel Pastor Samuel Delgado, Robson Melodia, a dupla gospel mirim Ana Beatriz e Samuel e da cantora e violeira mirim, Malu Borges.

O Gabinete Itinerante do deputado estadual Thiago Silva também reuniu lideranças comunitárias, comerciantes e população em geral para o encaminhamento de demandas, especialmente nas áreas da saúde e infraestrutura. Além de oferecer os serviços, o objetivo do evento é também aproximar a atividade parlamentar do morador para ouvir as reivindicações e dar os encaminhamentos junto à Assembleia Legislativa.

As empresas parceiras desta edição: Uniplan, Carlos Cabeleireiro, Mário Almeida Cabeleireiro, Lenir Cabeleireira, Andréia Depilação e Estética e Instituto Mais Visão.

Fonte: ALMT – MT