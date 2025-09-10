JUSTIÇA
Comissão de Assuntos Fundiários de Cuiabá inicia novo ciclo com foco na transformação social
A Comissão Municipal de Assuntos Fundiários e Registros Públicos da Comarca de Cuiabá realizou nesta semana a terceira reunião do ano no Fórum da Capital. Para o biênio 2025/2026, o grupo está com a composição renovada, conforme a Portaria n. 06/2025 da Diretoria do Foro da Capital.
O colegiado é multissetorial e reúne representantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Prefeitura de Cuiabá, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e cartórios de registro público. O objetivo é atuar de forma integrada na busca por soluções para questões fundiárias urbanas e rurais no âmbito do município de Cuiabá.
“A discussão de assuntos fundiários é de extrema importância para a sociedade e fundamental para a organização de um serviço público eficiente. A estrutura multissetorial permite analisar os problemas sob diferentes perspectivas e construir soluções mais abrangentes e legítimas”, destacou a diretora do Foro da Capital, juíza Hanae Yamamura de Oliveira.
Atribuições e ações – Entre as atribuições da comissão estão o mapeamento de problemas fundiários e o acompanhamento de processos de regularização, como usucapião e adjudicação compulsória. A atuação também abrange a Reurb – conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que permitem a incorporação de núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial e à titulação de seus ocupantes (Lei 13.465/2017).
Em 2025, foram realizadas ações como a criação de rede de contatos para recebimento e entrega de documentos referentes à Reurb; sistematização de informações sobre processos em análise ou já registrados em cartórios; divulgação de ferramentas disponíveis para obtenção gratuita de certidões de registro imobiliário via plataforma www.ridigital.org.br, do ONR; lançamento do Projeto Conexão Fundiária, para promover debates técnicos sobre o Direito Fundiário; realização de palestra técnica sobre Reurb, promovida pela Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária; e divulgação das ações desenvolvidas para conhecimento da sociedade.
Impacto social – O representante do 6º Ofício de Cuiabá, José Pires, ressaltou que a comissão contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida. “O município tem muita gente que precisa de moradia. Com os lotes regularizados, há incremento da economia e da arrecadação municipal.”
A tabeliã substituta do 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá, Milena Rondon Luz Tarachuk, também destacou a atuação dos cartórios. “Os cartórios disponibilizam ferramentas essenciais, como a emissão gratuita de buscas e certidões para o município e o Estado, além do registro sem custos de títulos definitivos e decisões de usucapião nos casos previstos em lei.”
Como exemplo, citou regularizações recentes: Loteamento Nova Esperança II (400 unidades já registradas e 435 em andamento), Vila Verde (122 unidades) e Império do Sol (101 unidades). Em 2025, estão em andamento processos referentes ao bairro Dom Aquino e ao Parque Mariana.
A secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Cuiabá, Michelle Almeida Dreher Alves, reforçou o papel da comissão no trabalho conjunto. “A comissão é muito importante para a Prefeitura de Cuiabá, pois permite o diálogo direto com os cartórios, Ministério Público e Judiciário. Dessa forma, conseguimos alinhar rapidamente pontos que antes eram críticos. Esse alinhamento garante mais celeridade às questões fundiárias do município.”
O promotor de Justiça Carlos Eduardo Silva, da Promotoria do Meio Ambiente, também destacou a relevância do colegiado. “A comissão é um espaço de encontro e articulação entre vários órgãos e entidades, onde conseguimos encaminhar de forma mais rápida, menos formal, assuntos importantes relacionados à questão fundiária. É um espaço para dar encaminhamento às demandas mais urgentes, que precisam de decisão ágil.”
Para o advogado Fábio Luís de Mello Oliveira, representante da OAB-MT, a pluralidade da comissão fortalece sua atuação. “A participação multissetorial dá mais corpo e força à comissão para atender as demandas. Quando todos os atores unem forças, a solução fica mais próxima. Certamente vamos deixar um legado para o município de Cuiabá no atendimento da função social, essencial para aqueles que mais necessitam da atuação do poder público.”
Composição da Comissão 2025/2026
De acordo com a Portaria n. 06/2025, a comissão se divide em dois grupos (Permanente e Auxiliar), ambos vinculados à Diretoria do Foro da Comarca de Cuiabá.
Comissão Permanente
- 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Poder Judiciário)
- Dr. João Bosco Soares da Silva – Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal (vice-representante do Judiciário)
- Dr. Carlos Eduardo Silva – Promotor de Justiça (Ministério Público)
- Dr. Joaquim José Abinader Guedes da Silva – Defensor Público
- Michelle Almeida Dreher Alves – Secretária Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
- Ana Maria Calix Moreno, Maria Helena Rondon Luz, Joani Maria de Assis Asckar e Nizete Asvolinsque – representantes dos Cartórios de Registro de Imóveis e Tabelionatos de Notas da Comarca
Comissão Auxiliar
- 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Poder Judiciário)
- Dr. João Bosco Soares da Silva – Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal (vice-representante do Judiciário)
- Dr. Carlos Eduardo Silva – Promotor de Justiça (Ministério Público)
- Dr. Fábio Barbosa – Defensor Público
- William Campos – Secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária
- Ana Maria Calix Moreno, Maria Helena Rondon Luz, Joani Maria de Assis Asckar e Nizete Asvolinsque – representantes dos Cartórios de Registro de Imóveis e Tabelionatos de Notas
- Dra. Patrícia Cavalcanti Albuquerque – Procuradora-Chefe da Procuradoria de Assuntos Fundiários, Ambientais e Urbanísticos do Município
- Dr. Fábio Luís de Mello Oliveira – Advogado, representante da OAB/MT
A comissão se reúne ordinariamente a cada três meses e, para a juíza Hanae Yamamura, o trabalho conjunto é exemplo de como a cooperação institucional pode gerar impacto social positivo. “A regularização fundiária facilita o acesso ao crédito, fomenta o investimento, garante a função social da propriedade e está diretamente ligada à proteção ambiental.”
Fale com a Comissão de Assuntos Fundiários pelo e-mail: [email protected]
Projeto Cemulher nas Escolas orienta estudantes sobre primeiros sinais de violência doméstica
Gravações telefônicas reais de mulheres e crianças gritando por socorro para a Polícia Militar chamaram a atenção de aproximadamente 60 alunos e alunas do sétimo ano da Escola Estadual Pedro Gardés, em Várzea Grande, nesta terça-feira (9 de setembro).
“Muito chocante porque mostra bem a realidade das mulheres e dos filhos que veem a mãe fazendo isso e não podem ajudar”, observou Samara Vitória Guimarães, de 12 anos.
Integrantes da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Cemulher-TJMT), coordenada pela desembargadora Maria Erotides Kneip, esclareceram sobre os tipos de violência previstos na Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A ação faz parte do projeto Cemulher nas Escolas, que busca conscientizar estudantes sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher, os mecanismos legais de proteção e a importância da prevenção desde cedo.
A assessora técnica Adriany Carvalho e o psicólogo Danilo Cesar Correia da Silva alertaram para os primeiros sinais de um relacionamento abusivo, como ciúme excessivo, controle na forma de se vestir, no uso de celular e outros.
Davi Franco, 12 anos, acredita que as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar. “Acho importante passar para as escolas, porque também, no futuro, a gente tem um pouco de conhecimento para não passar pelo mesmo”, destacou.
Concurso cultural
Os técnicos da Cemulher-TJMT incentivaram os adolescentes a participarem do concurso cultural para estudantes “A escola ensina, a mulher agradece”, que premiará alunos do Ensino Fundamental I e II (1º ao 9º ano) das escolas municipais e estaduais. As categorias para as produções realizadas sob a orientação dos professores são: Redação, Poesia, Música Autoral e Vídeo.
A Escola Pedro Gardés é uma das inscritas, e a professora de Língua Portuguesa Edilza Sílvia garante que todos estão empenhados. “Isso aguça o lado artístico das crianças, promove pesquisa e a busca dos direitos porque eles vão conhecer as leis. Eles estão animados e ansiosos”, pontuou.
Para a aluna Eloá de Campos Ferreira, “a expectativa está boa, a gente já criou um roteiro. A gente pretende criar um videoclipe e uma música sobre o feminicídio”.
A coordenadora pedagógica, Laura Emanuele, elogiou a iniciativa do Poder Judiciário. “Essas ações são essenciais para engajar os estudantes a identificar esses sinais de violência dentro da escola, da casa, buscar a estrutura familiar para melhorar a sociedade como um todo”, finalizou.
Ao som do rap
A palestra foi encerrada com os adolescentes aprendendo o refrão do jingle criado para a campanha:
“Então, aproveite, escute o meu rap.
Faça o bem, proteja as mulheres.
Se tem amor, violência padece.
A escola ensina, a mulher agradece”.
(Letra e música Marco Cappelletti)
Clique neste link e escute o jingle na íntegra
A campanha “A Escola ensina, a Mulher agradece” é uma parceria entre o Poder Judiciário de Mato Grosso, Ministério Público de Mato Grosso, Defensoria Pública do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) e outras instituições que atuam na promoção dos direitos humanos.
Veja as fotos da palestra e outros eventos no canal do TJMT no Flickr.
A Escola Ensina, a Mulher Agradece: vídeo do TJMT já está nas redes sociais
TJMT amplia debates sobre sustentabilidade com painéis técnicos em Encontro e Seminário Climático
O 10º Encontro de Sustentabilidade e o 2º Seminário de Mudanças Climáticas, promovidos pelo Poder Judiciário de Mato Grosso por meio do Núcleo de Sustentabilidade, serão realizados nos dias 17 e 18 de setembro (quarta e quinta-feira). Os eventos ocorrerão na sede do TJMT, em Cuiabá, no Espaço Justiça, Cultura e Arte Desembargador Gervásio Leite, também com transmissão on-line.
Na parte da manhã, os participantes acompanharão palestras de especialistas nacionais e internacionais sobre crise climática, litigância ambiental e mercado de carbono (saiba mais). No período da tarde, a agenda traz debates que reforçam o papel do Judiciário como protagonista na construção de práticas institucionais mais sustentáveis.
Programação da tarde
Às 14h10, a juíza federal Lívia Cristina Marques Peres, auxiliar da Presidência do CNJ e integrante do Fórum Ambiental do Poder Judiciário, abre a segunda etapa dos trabalhos com o painel sobre “Gestão Sustentável no Judiciário e o PLS como instrumento de governança”.
Na sequência, às 15h, o pesquisador e especialista em transição energética Juliano Martins, da Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias, apresenta o painel “Inovação para a transição energética e redução de emissões”, trazendo perspectivas sobre novas matrizes energéticas.
Encerrando a programação da tarde, às 16h a gestora Adriana Moreira Tostes Ribeiro, referência nacional em práticas de sustentabilidade no setor público, conduz o painel “Planejamento das Contratações Sustentáveis”, destacando iniciativas que alinham eficiência administrativa e responsabilidade ambiental.
Relevância e inscrições abertas
O evento tem o objetivo de sensibilizar magistrados, servidores, representantes de diferentes poderes e a sociedade em geral sobre a urgência de adoção de práticas e ações responsáveis referentes às mudanças climáticas. Ao capacitar e engajar os participantes, o Judiciário fortalece sua atuação como agente de transformação social e ambiental.
As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas de forma gratuita. A participação pode ser presencial ou on-line, garantindo que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo técnico e formativo.
Acesse este link para se inscrever e conferir a programação.
