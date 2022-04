Comissão de Cana-de-Açúcar da CNA discute ações prioritárias para 2022

Caravana Sindicato Rural de Pardinho

Na última terça-feira (26/04), o Sistema FAESP/SENAR-SP recebeu em seu estande na Agrishow 2022, em Ribeirão Preto (SP), cerca de mil produtores e trabalhadores rurais de vários municípios do Estado de São Paulo, que chegaram em 23 caravanas organizadas em parceria com a rede de Sindicatos Rurais. Os visitantes foram recepcionados pela diretoria da FAESP/SENAR-SP e pelos técnicos, instrutores e demais profissionais que participam do evento.

A Agrishow 2022 se estende até a próxima sexta-feira (29), apresentando novidades e tendências em produtos, serviços e tecnologia agrícola para os mais diferentes segmentos do agronegócio. “Levar ao homem do campo a oportunidade de acessar todo esse conhecimento e inovações, que a Agrishow proporciona, gera crescimento, desenvolvimento e novas oportunidades para todos”, declarou o presidente do Sistema FAESP/SENAR-SP, Dr. Fábio de Salles Meirelles.

O presidente do Sindicato Rural de Itapeva, Joan Kleber Rodrigues Polidora, ao lado de sua esposa, destacou a importância de um dos projetos de grande sucesso promovido pelo Sistema FAESP/SENAR-SP, o Jovem Agricultor do Futuro (JAF).

Polidora foi recebido pelo engenheiro José Francisco Ramos, no estande do Sistema FAESP/SENAR-SP no evento, onde, assim como outros presidentes de Sindicatos Rurais da rede, foi convidado a apresentar as atividades realizadas pelo SR município de Itapeva, ao qual ele está vinculado há mais de 20 anos. Segundo Polidora, o JAF é um dos projetos que maior sucesso na região. “É fantástica a oportunidade que esses jovens ligados ao campo têm de trocar experiências, conhecer novas formas de atuar na área rural e, depois, aplicar esses conhecimentos ao seu dia a dia”, salientou.

No SR de Itapeva, o JAF também mantém parceria com o SEBRAE-SP, a prefeitura municipal e a ONG Planeta Terra, sendo realizado em um grande projeto de espaço verde. “Quando criamos o Jovem Agricultor do Futuro já imaginávamos que teria essa repercussão, e que conseguiríamos preparar e formar novos apaixonados pela nossa agricultura, pela nossa área rural”, declarou o presidente do Sistema FAESP/SENAR-SP, Dr. Fábio de Salles Meirelles.

A estudante universitária Roseli Mendes de Souza foi recebida no estande do Sistema FAESP/SENAR-SP por Isabela Oliveira, técnica da Promoção Social do SENAR-SP. A jovem compareceu ao evento por meio das 23 caravanas organizadas pelos Sindicatos Rurais de várias cidades do Estado de São Paulo.

Cursando Produção Agropecuária da FATEC de Presidente Prudente, Roseli aproveitou a oportunidade para conhecer melhor os programas oferecidos pelo SENAR-SP. Ela declarou que os cursos de Olericultura e de Meliponicultura, que realizou por meio do SR de sua cidade, foram muito importantes e a deixaram fascinada. “Esses e outros cursos de formação profissional são ministrados pelos nossos instrutores em parceria com os Sindicatos Rurais. São gratuitos e capacitam os alunos para atuarem em diferentes segmentos da área rural”, afirmou Teodoro Miranda Neto, chefe da Formação Profissional do SENAR SP.

Produtora rural da cidade de Presidente Bernardes, Elis Prestes Carneiro não teve dúvidas sobre a opção de curso oferecido pelo SENAR-SP que poderia contribuir para ampliar conhecimentos no segmento do agro em que atua: o Pró-leite. Participando da Agrishow 2022, na última terça-feira (26/04), em Ribeirão Preto (SP), ela foi recebida no estande do Sistema FAESP/SENAR-SP pela técnica de Promoção Social do SENAR, Isabela Oliveira.

A produtora rural aproveitou para conhecer outros programas do SENAR-SP e acompanhar as novidades apresentadas do evento com uma ampla gama de tendências em produtos, serviços e tecnologia agrícola para os mais diferentes segmentos do agro.

Elis, que também é técnica do SENAR em Mato Grosso do Sul, explicou que o Programa Bovinocultura Leiteira (Pró-Leite) tem duração de 402 horas, com 16 módulos e é realizado em uma propriedade demonstrativa, com o objetivo de agregar mais conhecimento e capacitar os participantes no manejo intensivo de produção de leite a pasto, visando aumentar a produção e diminuir os custos da propriedade.

