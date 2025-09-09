Connect with us

Comissão de Defesa do Consumidor promove debate e anuncia projeto para participação popular

09/09/2025

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (CDCC) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizou, nesta terça-feira (9), uma audiência pública na Sala das Comissões para debater as condições do transporte intermunicipal no Estado. Durante o encontro, foi apresentado o relatório semestral da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER/MT).

O documento atende a um pedido do presidente da CDCC, deputado Faissal Calil (Cidadania), que requereu com urgência esclarecimentos sobre a atuação da agência reguladora no acompanhamento e fiscalização dos serviços públicos delegados, com foco na qualidade, transparência e garantia dos direitos dos usuários. A urgência do tema se justifica pelos inúmeros acidentes registrados nas rodovias estaduais, muitos deles com vítimas fatais.

O servidor da AGER-MT, Silvio Costa, apresentou dados operacionais e econômicos dos serviços de transporte rodoviário delegados à agência. Já o presidente da AGER/MT, Luís Alberto Nespolo, ressaltou a importância da audiência para garantir visibilidade e transparência dos serviços prestados.

“O relatório apresentado pela diretoria de Transporte Intermunicipal de Rodovias e sua superintendência de Transportes está relacionado a uma cláusula da Lei 432/2011, que determina dar visibilidade semestralmente à sociedade sobre o trabalho desenvolvido, explicando, por exemplo, quantos quilômetros foram percorridos, quantos ônibus estão em operação, quantos passageiros trafegaram, quantas gratuidades e meias-passagens foram emitidas. É dar visibilidade e transparência ao transporte intermunicipal de passageiros”, explicou Nespolo.

O especialista em trânsito André Cerqueira chamou a atenção para o elevado número de acidentes nas rodovias, alertando que não existe um plano estruturado, apenas medidas eventuais para tentar evitar as ocorrências. “A pior colisão no trânsito é a ultrapassagem. Cerca de 45% das mortes são causadas por manobras de ultrapassagem e 40% por déficit de atenção”, destacou Cerqueira. Ele revelou que, nos últimos cinco anos, a BR-163 registrou 1.233 mortes no trecho que corta Mato Grosso.

Cerqueira também apontou como desafio a queda no número de motoristas profissionais no Estado, que diminuiu 22% na última década, além do envelhecimento da categoria, com aumento de 8% na idade média nesse período.

Entre as sugestões apresentadas pelo especialista estão o treinamento contínuo dos motoristas, a avaliação da saúde física e mental, a promoção da qualidade do sono, o monitoramento por tecnologia, a manutenção preventiva dos veículos, o uso de tecnologia embarcada e direção assistida, além de melhorias na sinalização horizontal e vertical, duplicação das vias, educação no trânsito e fiscalização mais efetiva.

“Os três pilares são segurança, eficiência e sustentabilidade”, afirmou Cerqueira.

O deputado Faissal reforçou a importância da participação popular na fiscalização dos serviços. “As pessoas podem nos ajudar a fazer essa fiscalização, desde que exista um mecanismo de fácil acesso, como um QR Code afixado nos veículos para que o cidadão registre irregularidades”, disse. Faissal anunciou que apresentará um projeto de lei para normatizar o uso do QR Code como ferramenta à participação dos usuários.

O relatório discutido no encontro também levantou preocupações sobre a segurança no trânsito e a renovação da frota de motoristas. Ele citou o uso de câmeras como recurso para acompanhar a conduta dos motoristas e evitar práticas de risco. “As câmeras podem ajudar a identificar situações perigosas. Tivemos relato de um motorista dirigindo a 88 km/h enquanto usava o celular”, destacou.

Outro alerta do deputado diz respeito à escassez de profissionais no setor. “Estamos próximos de um colapso por falta de motoristas. A categoria está envelhecendo e há pouco interesse em ingressar na profissão”, alertou Faissal.

Como coordenador da Frente Parlamentar de Tecnologia, o deputado Chico Guarnieri (PDT) defendeu a transformação da comissão em órgão permanente e também sugeriu o uso ampliado de tecnologias para aumentar a fiscalização. “Defendo o uso de câmeras em todos os veículos de transporte, incluindo ônibus e cargas pesadas. Isso amplia a fiscalização e aumenta a segurança dos motoristas, inclusive contra roubos. A tecnologia evolui rápido e precisamos trazê-la para o transporte. Isso vai ajudar a salvar muitas vidas”, afirmou.

Fonte: ALMT – MT

Wilson Santos reúne com Fávaro para discutir soluções das 2,5 mil famílias do Contorno Leste

Published

1 hora atrás

on

09/09/2025

By

O deputado estadual Wilson Santos (PSD), em articulação com lideranças políticas, assegurou aproximadamente R$ 30 milhões em emendas parlamentares para a aquisição de áreas ocupadas nos bairros Itacarambi, João Pinto e Raiz Petróleo, localizados no Contorno Leste de Cuiabá. A medida tem como objetivo beneficiar cerca de 2,5 mil famílias que residem na região e enfrentam prazo até 27 de outubro para a desocupação voluntária, conforme decisão judicial.

Wilson Santos esteve reunido, nesta segunda-feira (8), com o senador licenciado Carlos Fávaro (PSD), o vereador Marcrean Santos (PP) e a comissão de moradores do Contorno Leste para discutir soluções que evitem o desamparo as famílias. “Tratamos do andamento das emendas do Fávaro, no valor de R$ 18 milhões, destinadas à Prefeitura de Cuiabá para desapropriação da área. Quem visita o local percebe que já se tornou um grande bairro, com casas construídas e outras em fase de construção. Precisamos de alternativas para não deixar essas famílias sem moradia”, destacou.

Fávaro reforçou o compromisso com os recursos. “Acabamos de receber, no Senado, o calendário da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LOA) de 2026, onde nós temos, como senador da República, do dia 1º a 20 de outubro, para cadastrar as emendas. Portanto, se o prefeito Abílio aceitar fazer a desapropriação, colocamos os R$ 18 milhões”, declarou o senador licenciado.

O vereador Marcrean Santos também confirmou a destinação de R$ 1 milhão em emendas. “Só tenho que agradecer ao deputado Wilson e ao senador Fávaro e dizer que tem 2,5 mil famílias precisando do nosso apoio. E estamos prontos para ajudar. O senador já disse que está disponível e outros representantes políticos já se disponibilizaram em ajudar e não há como desapropriar essas áreas para atender esses moradores que precisam tanto da sua moradia”, disse o parlamentar municipal.

Wilson Santos salienta que destinará o valor de R$ 3 milhões e que o senador Wellington Fagundes já sinalizou ter emendas livres para este ano, no valor entre R$ 5 milhões e R$ 8 milhões, e a vereadora por Cuiabá, Dra. Mara (Podemos) vai destinar R$ 1 milhão. “Em junho deste ano, me coloquei à disposição para mobilizar outros políticos para alcançar o valor total necessário para aquisição da área. E já alcançamos cerca de R$ 30 milhões. Sem contar que vamos apresentar uma emenda de R$ 100 milhões à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, na Assembleia Legislativa, para investimentos nas áreas social, de infraestrutura e habitação”, ressaltou o deputado.

Contorno Leste – A ocupação da área teve início em outubro de 2022, ganhou força e visibilidade no fim de janeiro de 2023 e, atualmente, estima-se que cerca de 2,5 mil famílias vivam na região.

Fonte: ALMT – MT

Deputado Thiago Silva propõe criação de Escola do Agro em Mato Grosso

Published

4 horas atrás

on

09/09/2025

By

O deputado Thiago Silva (MDB) apresentou na sessão ordinária da Assembleia Legislativa, da última quarta-feira (3), a indicação nº 4768/2025 ao governo do Estado e Secretario de Educação de projeto para o fortalecimento do agronegócio em Mato Grosso. A iniciativa propõe a criação da Escola do Agro, um centro de formação técnica e inovação voltado para o setor que mais impulsiona a economia do estado.

A proposta tem como objetivo capacitar jovens e trabalhadores para as novas demandas tecnológicas do campo, ampliando a geração de emprego, renda e empreendedorismo no setor da agropecuária. Ela também prevê a implantação de cursos técnicos, treinamentos, laboratórios e parcerias com universidades, institutos de pesquisa e empresas do agro.

“Nosso Estado é um polo logístico e maior produtor do país em grãos e possui o maior rebanho bovino, mas precisa também ser referência em formação e inovação. A Escola do Agro será um espaço de transformação social e tecnológica, sendo uma referência no país”, afirmou Thiago Silva.

A iniciativa foi inspirada em modelos de sucesso como o Centro de Inovação ACATE, em Santa Catarina, e visa aproximar o setor produtivo da juventude, promovendo inclusão e qualificação profissional. Segundo o deputado, a escola deve oferecer cursos nas áreas de agricultura de precisão, pecuária, manejo de solo, drones e automação agrícola, além de fomentar startups e projetos sustentáveis.

“Hoje temos no Estado escolas vocacionadas na área do esporte, música, robótica e a nossa proposição visa a criação das Escolas voltadas ao Agro que é a principal atividade em MT. Também defendemos mais cursos na área da agropecuária nas Escolas Técnicas do Estado, para atender a demanda existente no atual mercado”, disse o deputado.

Além dessa proposta, o parlamentar já tem histórico de atuação na educação técnica e profissional, tendo destinado recursos para cursos de capacitação como o Qualifica MT e lançando o projeto Jovem Inovador em escolas públicas de Rondonópolis.

“Queremos preparar a nova geração para liderar com conhecimento e inovação o futuro do agronegócio em Mato Grosso e no Brasil”, finalizou Thiago.

Fonte: ALMT – MT

SEGURANÇA09/09/2025

Três menores são apreendidos suspeitos por furto de veículos em Sinop

Três adolescentes foram apreendidos, na madrugada desta terça-feira (9.9), por policiais militares do 11º Batalhão, suspeitos por furtar veículos, no...
SEGURANÇA09/09/2025

PM conduz três faccionados suspeitos de participação em tentativa de homicídio para delegacia

Policiais militares do 6º Comando Regional prenderam um homem e uma mulher e apreenderam uma adolescente por porte ilegal de...
SEGURANÇA09/09/2025

Polícia Civil recupera carga de celulares furtados em show em Várzea Grande avaliada em R$ 97 mil

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), apreendeu, nesta segunda-feira (8.9),...

