Comissão de Direitos Humanos aprecia 17 projetos em reunião ordinária

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) e Oi Futuro selecionaram as cinco iniciativas que tiveram melhor desempenho no MOVE_MT, programa voltado para a aceleração de projetos e negócios da economia criativa em Mato Grosso. Os empreendimentos receberão prêmio em dinheiro e seus responsáveis participarão de intercâmbio no Rio de Janeiro (RJ) para conhecer o ecossistema de inovação da cidade e interagir com a rede do Labora, o Laboratório de Inovação Social do Oi Futuro.

Durante seis meses, o MOVE_MT proporcionou mais de 2.500 horas de formação e mentorias a 27 projetos e negócios criativos contemplados por meio de edital público. Destes, foram premiados cinco empreendimentos: Sumac Records, de Cuiabá, Encontrei lá Brechó, de Cuiabá, Delícias da Rozi, de Cáceres, ArtGi Empreendimento Sustentável, de Terra Nova do Norte, e Cadju Filmes, de Várzea Grande.

Além da imersão no Instituto de inovação e criatividade da Oi, serão ainda distribuídos R$ 170 mil reais aos cinco projetos premiados. O objetivo é que os recursos sejam investidos para impulsionar a evolução dos empreendimentos.

A escolha considerou o desempenho ao longo do ciclo de aceleração e apresentação do Pitch, técnica em que todos os participantes do programa expuseram o desenvolvimento e a aprimoração de seus projetos de forma concisa e verbal. Formada por profissionais atuantes em economia criativa, a banca de avaliação analisou o desempenho dos empreendedores nos pontos de vista da economia, do investimento e do impacto de seus trabalhos.

Para a superintendente de Desenvolvimento da Economia Criativa na Secel, Keiko Okamura, foi perceptível a evolução dos projetos durante apresentação do pitch.

“Com apresentações impecáveis, mostrando planejamento, proposta de sustentabilidade, ampliação de receita, engajamento nas redes sociais, os empreendedores mato-grossenses saem desse processo com um propósito. Estamos orgulhosos dessa jornada e os resultados só apontam para o grande potencial humano, cultural e econômico de nosso Estado”, destaca Keiko.

Mais sobre os projetos premiados

Sumac Records: estúdio e gravadora voltada para a aceleração de artistas autorais. Oferece serviços para o desenvolvimento de carreiras sustentáveis, atuando nas frentes de capacitação, produção, distribuição e promoção. Instagram @sumacrecords

Encontrei Brechó: negócio criado por uma mãe adolescente que busca atender todos os corpos e entrega conteúdo de valor na internet. “Encontrei Lá Brechó” oferece peças plus size, com estilo visando elevar a auto estima das clientes. Estimula uma nova forma de consumo, visando a preocupação com o meio ambiente. Instagram @encontrei__

Cadju Filmes: produtora de documentário audiovisual dedicada a temas indígenas, de direitos humanos e ambientais. Busca amplificar os saberes e as vozes das mulheres indígenas, documentando sua luta pela preservação de sua cultura e da terra, além de formar jovens mulheres em audiovisual. Instagram @cadjufilmes

Delicias da Rozi: doceria on-line voltada para as classes C, D e E de Cáceres (MT), engajada na redução dos impactos ambientais por meio do uso e descarte consciente de embalagens. Instagram @deliciasdarozi.caceres

Artgi Empreendimento Sustentável: negócio especializado na produção de artigos em madeira e engajado na sustentabilidade, visando a preservação do meio ambiente, o reflorestamento e o aproveitamento da matéria prima. Instagram @artgi_empreend_sustentavel

MOVE_MT

Promovido em parceria entre Secel-MT e Oi Futuro, o MOVE_MT propiciou uma intensa formação aos participantes mato-grossenses, por meio de workshops coletivos e mentorias individualizadas. As atividades foram totalmente gratuitas e realizadas em ambiente virtual.

Os workshops abordaram temas sobre Comportamento Empreendedor, Economia Criativa, Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Ferramentas de Prototipagem Digital, Captação de Recursos e Formação em Pitch. Já os atendimentos individuais durante as mentorias visavam amadurecer os processos de gestão e embarcar tecnologia no modelo de atuação dos projetos.

Foram ainda ofertados encontros chamados de ‘Café com Líderes’ em que fundadores ou representantes de outras iniciativas de sucesso compartilham experiências de suas atividades.

De acordo com a gerente de Cultura e Educação do Oi Futuro, Carla Uller, os empreendedores aprenderam como se estruturar, se entenderem como empresas, e pensaram maneiras de gerar ou potencializar a geração de receita.

“Muitos participantes entraram apenas como produtores, escritores, artistas e músicos e saíram entendendo que eles não deixaram de ser da área de cultura, mas que também despertaram o lado empreendedor, desenvolveram outra habilidade, com olhar direcionado para a gestão, de números, indicadores e impacto”, explica.

Confira aqui todas as iniciativas selecionadas para o ciclo de Aceleração MOVE_MT. Todas receberam uma ajuda de custo como prêmio pela participação.