Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Cuiabá debate Educação Inclusiva com autoridades, universidades e especialistas

O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, está disponibilizando 393 vagas de emprego nesta terça-feira (5). Entre as oportunidades, destaca-se uma vaga para mecânico de diesel, com salário de R$ 5 mil, além de benefícios. Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo e experiência comprovada em carteira.

Do total de vagas, 171 não exigem experiência anterior, o que amplia as chances para quem busca o primeiro emprego ou deseja reingressar no mercado de trabalho. A função com o maior salário entre essas é a de pizzaiolo, que oferece remuneração de R$ 2.700, além de vale-transporte, premiação, refeitório no local e plano de cargos e carreira. Para essa vaga, é exigido apenas o ensino fundamental.

Atendimento

Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat).

O horário de atendimento é das 8h às 17h.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.

No local, também é oferecido atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.

Serviços do Sine

O Sine Municipal realiza a intermediação de vagas de emprego e atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.

Informações importantes ao trabalhador

Mantenha o cadastro atualizado nos postos do Sine ou por canais digitais.

Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br

Solicitação de seguro-desemprego on-line: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.

Exclusivo para empresas

O Sine também dispõe de canais exclusivos para empresas interessadas em anunciar vagas. O contato pode ser feito pelos telefones:

(65) 3645-7216 ou 3645-7237,

WhatsApp: (65) 99255-2450,

e e-mail: [email protected].

Confira as oportunidades

Açougueiro – 02

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 07

Ajudante de obra – 18

Armador de estrutura e concreto armado – 03

Assistente administrativo – 02

Assistente de compras – 01

Assistente de engenharia (construção civil) – 01

Assistente de vendas – 02

Atendente balconista – 10

Atendente balcão – 20

Atendente de lanchonete – 09

Atendente de lojas – 05

Atendente de padaria – 07

Auxiliar administrativo – 01

Auxiliar de armazenamento – 02

Auxiliar de cozinha – 02

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 02

Auxiliar de limpeza – 08

Auxiliar de linha de produção – 09

Auxiliar de logistica – 06

Auxiliar de manutenção de edificios – 01

Auxiliar de mecanico de autos – 01

Auxiliar de operação – 15

Balconista de lanchonete – 03

Biomédico – 01

Camareira de hotel – 02

Carpinteiro – 13

Comprador – 01

Controlador de pragas – 02

Cozinheiro geral – 01

Cumim – 01

Eletricista auxiliar – 01

Eletricista de instalação de veiculos automotores – 01

Empregado doméstico nos serviços gerais – 01

Empregado domestico arrumador – 01

Engenheiro florestal (vaga temporária estágio) – 01

Esteticista – 02

Garçom – 95

Gerente de empresas comerciais – 03

Mecânico de veículo – 02

Mecânico de diesel (exceto de veículo automotores) – 01

Operador caixa – 06

Operador de caixa – 07

Operador de compactador de solo – 12

Operador de vendas (loja) – 03

Pedreiro – 08

Pizzaiolo – 50

Promotor de vendas – 10

Recepcionista em geral – 03

Repositor de mercadorias – 10

Técnico em atendimento de venda – 01

Vendedor interno – 15

Vendedor pracista – 01

A imagem mostra um box no Sine no qual uma pessoa recebe atendimento.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT