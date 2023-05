Comissão de Educação aprova pareceres favoráveis a 30 projetos de lei

A Perícia Oficial e Identificação Técnica entrega, nesta quarta-feira (03.05), às 14h30, a reforma da Sala Lilás da Diretoria Metropolitana de Medicina Legal, que tem por finalidade proporcionar um local de acolhimento e suporte às mulheres e crianças vítimas de violência durante os exames periciais. O projeto tem como madrinha a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes.

Além do simbolismo da cor, que inspira igualdade, respeito, piedade, purificação e transformação, o espaço pretende se tornar um ponto de apoio multiprofissional às mulheres vítimas de violência doméstica e psicológica para que elas sejam atendidas de forma priorizada, separada dos agressores, em um ambiente mais acolhedor.

A sala está situada no Plantão Metropolitano da Perícia Oficial e Identificação Técnica, na Avenida Rui Barbosa, nº 484, Jardim Universitário, Cuiabá. Os atendimentos no local são realizados 24 horas por dia por equipes formadas por peritos oficiais médico legistas, psiquiatras forenses, enfermeiras e psicóloga. O espaço foi reformado, decorado e mobiliado com recursos provenientes de doação da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário de Mato Grosso (Cemulher).

O espaço conta com brinquedoteca, banheiro com trocador de fraldas, poltronas, televisão e videogame, destinado para a recepção de mães que buscam os atendimentos acompanhadas de seus filhos. No local são realizados exames de lesão corporal, constatação de violência sexual, psiquiatria forense. Além do acompanhamento de profissionais de enfermagem do sexo feminino, o IML conta com abordagem psicológica quando há recomendação médica.

Fonte: Governo MT – MT