Comissão de Inovação, Ciência e Tecnologia apresenta a nova Comissão para a população

Após a reforma e internacionalização do Aeroporto Internacional Marechal Rondon em 2024, Cuiabá terá mais quatro destinos com voo direto neste ano, saltando de 15 destinos para 19, a partir de fevereiro. Além do incremento de novas rotas, também haverá o aumento de voos para Brasília, conforme informado pela Centro Oeste Airports (COA), concessionária de quatro aeroportos em Mato Grosso, incluindo ainda Rondonópolis, Sinop e Alta Floresta.

A partir de 1º de fevereiro, Cuiabá terá ligação direta com Porto Velho (RO) e São José do Rio Preto (SP) pela Azul Linhas Aéreas. Esses voos que eram extras, passarão a ser fixos, com uma frequência semanal aos sábados no trecho São José do Rio Preto/Cuiabá/Porto Velho e aos domingos no sentido Porto Velho/Cuiabá/São José do Rio Preto.

Também está programado voo direto para Maceió (AL), a partir de 15 de março, com uma frequência semanal (saídas e chegadas) aos sábados, também pela Azul. Neste verão, a companhia adicionou dois voos extras de Cuiabá a Porto Seguro (BA), nos dias 02 e 25 de janeiro, mas não manterá voo direto para a cidade baiana.

A Gol Linhas Aéreas anunciou que haverá voo direto ligando a capital de Mato Grosso ao Rio de Janeiro, pelo Galeão, três vezes na semana a partir de abril. A companhia aérea também anunciou ampliação de 7 para 10 voos semanais para Brasília e 7 voos semanais com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

A Latam, por sua vez, informou que não haverá incremento para novos destinos a partir de Cuiabá.

Mensalmente, os quatro aeroportos administrados pela COA recebem cerca de 2.254 voos. Cuiabá tem rotas regulares para Alta Floresta (MT), Aripuanã (MT), Barra do Garças (MT), Sinop (MT), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Goiânia (GO), Cacoal (RO), Ji-Paraná (RO), Vilhena (RO), Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Campinas (SP), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR).

Já em Sinop, os voos são regulares para Cuiabá (MT), Brasília (DF), Guarulhos (SP) e Campinas (SP). Rondonópolis tem voo para Campinas (SP) e Alta Floresta voos para Cuiabá (MT).

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, disse que deve se reunir com os representantes das empresas aéreas para aumentar essa conexão de Mato Grosso com mais cidades brasileiras e rotas internacionais, agora que o aeroporto está autorizado para atuar com voos diretos para outros países.

“Estamos conectados com voos diretos apenas com 9 capitais das 26 que temos no país. Essa situação não só restringe o acesso dos turistas ao Estado, mas também prejudica a população mato-grossense. O setor de turismo é um dos grandes geradores de emprego e renda, a conexão aérea limitada dificulta a atração de turistas que poderiam explorar o Pantanal, a Chapada dos Guimarães e outros destinos locais”.

Cesar destaca ainda que a conectividade aérea é um fator essencial para impulsionar a economia de Mato Grosso. Mais voos significam maior fluxo de pessoas, o que gera impacto positivo em vários setores, como hospedagem, alimentação, transporte e comércio.

“O fortalecimento de rotas internacionais poderia consolidar o Estado como um hub para o turismo global, atraindo viajantes interessados em explorar a rica biodiversidade e cultura local”, ponderou.

Conforme a Centro Oeste Airports, a concessionária intensificou o diálogo com companhias aéreas para evidenciar cenário favorável à inclusão de novas rotas e destinos, agora que o aeroporto se tornou internacional. Por ora, ainda estão apenas nas tratativas.

