Comissão de Inovação, Ciência e Tecnologia vai debater instalação de câmeras em escolas

Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá

A Comissão de Inovação, Ciência e Tecnologia (CICT) da Câmara Municipal de Cuiabá deliberou, em reunião realizada nesta terça-feira (9), o convite ao secretário municipal de Educação, Amauri Monge para esclarecer o projeto do Executivo que prevê a instalação de câmeras de segurança nas unidades escolares da rede pública.

A proposta, segundo o Executivo, tem como objetivo reforçar a proteção das crianças e ampliar a segurança dentro do ambiente escolar. Durante a reunião, os vereadores destacaram a relevância do tema e a necessidade de dialogar com a secretaria de educação para obter detalhes sobre a viabilidade técnica, os custos, a abrangência e o cronograma de implantação.

Para os membros da comissão, a medida precisa iniciar por meio de um debate amplo com a população, como a realização de audiência pública, ouvindo os pais, alunos, professores e toda a comunidade escolar. A expectativa é que o secretário participe do próximo encontro da comissão para apresentar o planejamento da gestão em relação ao projeto.

Estiveram presentes os vereadores Adevair Cabral (Solidariedade), presidente da comissão, e o vice-presidente, Didimo Vovô (PSB).