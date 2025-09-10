Cuiabá
Comissão de Inovação, Ciência e Tecnologia vai debater instalação de câmeras em escolas
Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá 
A Comissão de Inovação, Ciência e Tecnologia (CICT) da Câmara Municipal de Cuiabá deliberou, em reunião realizada nesta terça-feira (9), o convite ao secretário municipal de Educação, Amauri Monge para esclarecer o projeto do Executivo que prevê a instalação de câmeras de segurança nas unidades escolares da rede pública.
A proposta, segundo o Executivo, tem como objetivo reforçar a proteção das crianças e ampliar a segurança dentro do ambiente escolar. Durante a reunião, os vereadores destacaram a relevância do tema e a necessidade de dialogar com a secretaria de educação para obter detalhes sobre a viabilidade técnica, os custos, a abrangência e o cronograma de implantação.
Para os membros da comissão, a medida precisa iniciar por meio de um debate amplo com a população, como a realização de audiência pública, ouvindo os pais, alunos, professores e toda a comunidade escolar. A expectativa é que o secretário participe do próximo encontro da comissão para apresentar o planejamento da gestão em relação ao projeto.
Estiveram presentes os vereadores Adevair Cabral (Solidariedade), presidente da comissão, e o vice-presidente, Didimo Vovô (PSB).
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Mural interativo intensifica campanha do Setembro Amarelo
Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Vereador Kássio Coelho convida presidente da Fecomércio-MT para apresentar ações na Câmara de Cuiabá
Sandy Mio – Assessoria do vereador Kassio Coelho
A Tribuna Livre da Câmara Municipal de Cuiabá recebeu, nesta segunda-feira (9), o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso (Fecomércio-MT), José Wenceslau de Souza Júnior, a convite do vereador Kássio Coelho (Podemos). Quem também compartilhou do momento foi a vereadora e presidente da Casa de Leis, Paula Calil (PL).
A Fecomércio-MT é uma entidade 100% privada, responsável por representar os empresários dos setores de comércio, serviços e turismo em todo o estado. Além de defender a classe empresarial, a federação atua na capacitação profissional por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e na promoção da qualidade de vida por meio das ações do Serviço Social do Comércio (Sesc), contribuindo diretamente para o fortalecimento da economia mato-grossense.
Durante a sessão, o vereador Kássio Coelho reforçou a importância do comércio para a capital. “Nós precisamos unir forças para fortalecer o comércio, porque ele gera emprego, gera renda e movimenta a cidade,” afirmou o parlamentar.
O vereador também destacou os desafios enfrentados pelos comerciantes no centro de Cuiabá. “Um exemplo é a questão da dependência química hoje dentro do comércio de Cuiabá. Nós precisamos dar uma resposta para a sociedade sobre essas pessoas que ficam percorrendo o comércio. Essas pessoas precisam de acolhimento, precisam de apoio,” comentou Kassio.
O presidente da Fecomércio-MT, José Wenceslau, trouxe dados e resultados do Sistema Comércio no Estado.“De janeiro a julho deste ano, atendemos 83 municípios no Estado de Mato Grosso e tivemos mais de 39 mil alunos em sala de aula. Isso tudo de gratuidade,” destacou o presidente.
Ele ressaltou ainda programas sociais e educacionais promovidos pela entidade. “A nossa BiblioSesc Itinerante roda as escolas públicas, ensinando e incentivando as crianças a lerem. Temos também o Sesc Mesa Brasil, o maior banco de alimentos da América Latina. Coletamos alimentos em empresas e distribuidoras e os repassamos para entidades sociais, fazendo um trabalho incrível,” explicou Wenceslau.
O presidente reforçou a importância das ações do Sesc e Senac para o desenvolvimento social e econômico do estado. “O Senac qualifica mão de obra em todos os municípios do estado e o Sesc é o nosso braço social, voltado para educação, saúde, lazer e cultura. Estruturas como o Sesc Arsenal e o Balneário Dr. Meirelles são exemplos do impacto positivo do nosso trabalho,” pontuou.
Wenceslau finalizou sua participação agradecendo o espaço concedido pela Câmara de Cuiabá. “Viemos mostrar para a nossa Câmara de Vereadores a grande parceria que já temos com os parlamentares e com a Prefeitura de Cuiabá, além de reafirmar nosso compromisso de ampliar cada vez mais as ações sociais que realizamos em benefício da população,” concluiu.
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
