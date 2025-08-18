Comissão de Mato Grosso participa do XVIII Encontro Nacional de Grupos de Apoio à Adoção

A “1ª Jornada de Diálogos Jurídicos dos Ministérios Públicos” será realizada nesta segunda-feira (18), a partir das 18h, no teatro da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em celebração ao Dia do Estagiário. O evento é promovido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso e Ministério Público do Trabalho (MPT), com o objetivo de aprofundar o conhecimento de estudantes e profissionais do Direito sobre a atuação dos diferentes ramos do Ministério Público, além de fomentar debates relevantes sobre temas que impactam a sociedade e o futuro do sistema judiciário.Fruto de uma colaboração estratégica entre as três instituições, a iniciativa demonstra o compromisso conjunto com a formação da nova geração de juristas e com o fortalecimento dos vínculos entre o Ministério Público e a comunidade acadêmica.“A parceria entre o Ceaf, representando o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho nesta ação pedagógica reforça nosso compromisso com a valorização dos estagiários e estudantes de Direito, bem como com o fortalecimento do Ministério Público no diálogo com a comunidade acadêmica. Sentimo-nos honrados em promover um evento tão valioso e motivador, que inspira futuros operadores do Direito e aproxima ainda mais nossas instituições da sociedade”, argumenta o procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do MPMT.Mais do que uma celebração, a Jornada de Diálogos Jurídicos apresenta uma programação cuidadosamente estruturada para oferecer uma visão abrangente e atualizada da atuação do Ministério Público em temas cruciais.A mesa de abertura discutirá “O papel da Inteligência Artificial na promoção da justiça sob a ótica do Ministério Público”, tema que destaca a necessidade de adaptação do Direito às novas tecnologias. Participam do painel José Mariano de Almeida Neto (MPMT), Ricardo Pael Ardenghi (MPF-MT), Danilo Nunes Vasconcelos (MPT-MT) e Paulo Roberto Jorge do Prado (MPMT), em um debate que promete provocar reflexões profundas sobre inovação no setor jurídico.Na sequência, será abordado o tema “O enfrentamento dos Crimes Cibernéticos pelo Ministério Público”, com a presença de Fernanda Teixeira Souza Domingos (procuradora Regional da República), Fabrício Miranda Mereb (promotor de Justiça) e Leoni Carvalho Neto (promotor de Justiça). A mediação será feita por Antonio Sergio Cordeiro Piedade (procurador de Justiça), destacando o papel do MP na proteção da sociedade em um ambiente digital cada vez mais complexo.Em meio aos desafios sociais contemporâneos, o evento também trará à tona a discussão sobre a “atuação do Ministério Público contra a Escravidão Contemporânea”. Mediado por Danilo Nunes Vasconcelos (MPT-MT), o painel contará com Állysson Feitosa Torquato Scorsafava (MPT-MT), Emerson Kalif Siqueira (procurador Regional da República) e Flora Regina Camargos Pereira (auditora-Fiscal do Trabalho), com o intuito de sensibilizar e informar sobre o combate a uma das mais graves violações dos direitos humanos.Encerrando a programação, será debatido o tema “Ministérios Públicos e a Defesa do Meio Ambiente”, com Bruno Choairy Cunha de Lima (MPT-MT), Marcelo Caetano Vacchiano (MPMT) e Emerson Kalif Siqueira (procurador Regional da República), sob a mediação de Ricardo Pael Ardenghi (MPF-MT). O painel reforça o compromisso das instituições com a preservação ambiental, pauta de relevância global e local.

Fonte: Ministério Público MT – MT