Comissão de Meio Ambiente delibera reunião com grandes geradores de resíduos sólidos em Cuiabá

Vinicius Ferreira – SECOM/Câmara Municipal de Cuiabá

A Comissão de Meio Ambiente e Urbanismo (CMAU) da Câmara Municipal de Cuiabá realizou, na manhã desta quarta-feira (06), a primeira reunião do segundo semestre legislativo. Durante o encontro, foi deliberado o convite a representantes de grandes empresas que atuam na capital e são responsáveis pela geração de resíduos sólidos, com o objetivo de ouvir sobre as medidas adotadas para minimizar os impactos ambientais no município.

Participaram da reunião os vereadores Dra. Mara (Podemos) e Mário Nadaf (PV). A vereadora Maria Avalone (PSDB), também integrante da comissão, não pôde comparecer.

A proposta é convocar, de forma gradativa, empresas de setores como supermercados, distribuidoras, indústrias, shopping centers e outros grandes geradores comerciais, para que prestem esclarecimentos à Comissão sobre a destinação e o manejo dos resíduos que produzem.

Para a vereadora Dra. Mara, a iniciativa reforça o papel fiscalizador do Legislativo e contribui para o fortalecimento de políticas públicas voltadas à sustentabilidade urbana e ao descarte ambientalmente adequado de resíduos sólidos.

“Retomamos os trabalhos dessa importante comissão e já deliberamos ações de fiscalização junto às empresas. Temos a Lei Federal nº 12.305, além de legislações municipais, que exigem relatórios mensais das atividades realizadas para devolver ao meio ambiente a dignidade”, afirmou a parlamentar.

A vereadora também destacou a importância da conscientização da população quanto ao descarte correto de resíduos e os riscos ambientais causados pelo lixo jogado em vias públicas.

“Infelizmente, a população só aprende quando há algum tipo de penalidade. Precisamos compreender que um vidro, principalmente nesta época de calor intenso e queimadas, pode se tornar um foco de incêndio. Uma garrafa PET descartada de forma inadequada leva mais de 400 anos para se decompor. É urgente termos consciência da nossa responsabilidade para garantir o futuro das próximas gerações”, completou Dra. Mara.

As reuniões com os representantes das empresas devem ser realizadas nas próximas semanas, em cronograma a ser definido pela Comissão de Meio Ambiente.