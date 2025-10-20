MEIO AMBIENTE
Comissão de Meio Ambiente do Senado virá a MT para discutir propostas para COP 30
A diligência será realizada a pedido do senador Wellington Fagundes
Integrantes da Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado estarão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso nesta segunda-feira (20), a partir das 10h, para discutir propostas a serem apresentadas na COP 30.
A COP 30 é uma conferência sobre mudanças climáticas promovida periodicamente pela ONU. Neste ano, ela acontece no Brasil, na cidade de Belém, entre 10 e 21 de novembro.
Em seu requerimento, Wellington destaca que pretende reunir no encontro representantes do setor produtivo, do poder público e de instituições do terceiro setor.
O objetivo, enfatiza ele, é “formular um documento contendo as principais propostas de Mato Grosso para o mundo, o futuro da produção e o meio ambiente, com a intenção de contribuir para que essa região do planeta continue sendo um cenário de desenvolvimento sustentável e de promoção do bem-estar de todos”.
Ao explicar a importância do estado, o senador ressalta que Mato Grosso, além de ser o maior produtor de grãos e carnes do país, “é o único lugar no mundo a congregar três biomas: Pantanal, Cerrado e Amazônia”.
Ele também aponta a localização estratégica do estado: “no coração da América do Sul, o que lhe confere a possibilidade de acessar os mercados internacionais mediante várias alternativas de logística de transportes, como é o caso de ferrovias e hidrovias”.
Além disso, Wellington diz que Mato Grosso apresenta “protagonismo na pauta ambiental ao adotar um modelo sustentável e uma gestão eficiente no campo, com investimentos contínuos em pesquisa e inovação”.
“Nesse cenário da Conferência Mundial do Clima, (…) o estado terá a chance de mostrar ao mundo que é capaz de dobrar a produção e ainda conservar 60% de seu território”, afirma o senador.
Fonte: Agência Senado
MEIO AMBIENTE
Corpo de Bombeiros combate 12 incêndios florestais neste domingo (19)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) mantém controlados dois focos ativos, nas últimas 24 horas, e as equipes seguem, neste domingo (19.10), no combate a outros 12 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Os incêndios que estão controlados e não apresentam risco imediato de propagação, por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, localizam-se nos municípios de Nova Ubiratã e União do Sul, com um foco cada sendo monitorado.
As equipes seguem atuando no combate aos incêndios florestais nos municípios de Itiquira, Nova Ubiratã e Nova Xavantina, onde são enfrentados dois focos em cada cidade. Os bombeiros atuam ainda em Guarantã do Norte, Cocalinho, Jauru, Nova Maringá, Nova Santa Helena e União do Sul.
O combate aos incêndios conta com equipes atuando diretamente no campo, com o apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa e aeronaves, que compõem a estrutura disponível para reforçar o enfrentamento das chamas. As operações seguem de forma contínua, com controle dos focos e proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 26 focos de calor em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 14 são incêndios florestais e outros 12 focos restantes correspondem a queimadas irregulares. Em área indígena, foram registrados dois incêndios florestais.
As ocorrências em terras indígenas incluem: Terra Indígena Parque do Xingu, em Paranatinga, e Terra Indígena Sete de Setembro em Rondolândia.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os 12 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo do uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros Militar já atuou na extinção de 246 incêndios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 57 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Destes, 47 estão na Amazônia e 10 estão no Cerrado. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
MEIO AMBIENTE
Sema aproxima casal de antas para possível reprodução em Santo Antônio de Leverger
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) realizou a soltura branda de um casal de antas em uma área credenciada e parceira, localizada no município de Santo Antônio de Leverger. Estratégica, a aproximação dos dois exemplares da mesma espécie tem como objetivo garantir eventual reprodução.
A anta fêmea, carinhosamente conhecida como “Consuelo”, foi resgatada há mais de um ano, ainda filhote e sem a companhia da mãe, na BR-163. Após ter sido encontrada pela concessionária da rodovia, ela passou por cuidados médico veterinários e nutricionais no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Lucas do Rio Verde.
Logo depois, foi entregue à Área de Soltura de Animais Silvestres (Asas) da Fazenda São Benedito, em Jangada, com o objetivo de manter os cuidados e iniciar a aclimatação para posterior soltura.
Já “Chico”, o mamífero macho, foi resgatado na cidade de Colniza, no noroeste do Estado, no dia 31 de julho deste ano, quando se tornou agressivo no período reprodutivo, apresentando risco à segurança da população. Na ocasião, a Sema se deslocou até o município para destiná-lo à Reserva Ecológica Cunhataí-Porã.
Durante a passagem do animal pela reserva, ele perdeu a disputa por uma fêmea com outro macho e precisou ser encaminhado para uma clínica veterinária em Sorriso, onde passou por tratamento clínico-veterinário e recebeu alta nesta semana.
O analista de Meio Ambiente da Gerência de Fauna da Sema, Flávio Thiel, explica que a equipe alocou o casal de animais em uma área de grande extensão, em regime de soltura branda, com pasto e represa. Além disso, o casal será monitorado pelos funcionários da fazenda.
“A soltura ocorreu muito bem. Eles estavam em uma caixa de transporte; abrimos e ela (a fêmea) já foi procurar água para beber. Já havíamos colocado algumas frutas para o macho, e eles ficaram ali em uma sombra — os dois são bastante tranquilos”, destacou o analista, que acompanhou o processo.
Orientações
A Sema orienta que, ao se deparar com crimes contra animais silvestres, a população denuncie por meio da Ouvidoria Setorial da Sema, pelos números (65) 3613-7398 e (65) 98153-0255 (telefone e WhatsApp), ou pelo e-mail [email protected]
, ou ainda em uma das unidades regionais.
Se encontrar animais silvestres que necessitem de resgate, acione a Polícia Militar pelo 190 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. O procedimento é importante para evitar riscos desnecessários tanto à saúde do animal quanto à do cidadão.
*Com supervisão de Clênia Goreth
Fonte: Governo MT – MT
Comissão de Meio Ambiente do Senado virá a MT para discutir propostas para COP 30
Corpo de Bombeiros combate 12 incêndios florestais neste domingo (19)
Fotógrafo apresenta duas exposições no Museu da Caixa D’Água Velha
Aluna da zona rural de Cuiabá vence concurso estudantil do Ministério Público do Trabalho
Sema aproxima casal de antas para possível reprodução em Santo Antônio de Leverger
Segurança
Investigação da Polícia Civil leva 7 golpistas a serem condenados a 86 anos de prisão
Após um ano da Operação Antenados, deflagrada pela Polícia Civil, sete pessoas foram condenadas pela Justiça. Juntas, as penas somam...
Fiscalização prende 12 condutores embriagados na avenida Isaac Póvoas na madrugada deste domingo (19)
A 78ª edição da Operação Lei Seca, realizada na madrugada deste domingo (19.10), na Avenida Isaac Póvoas, em Cuiabá, resultou...
Raio prende homem suspeito por tráfico e apreende 55 porções de drogas em Várzea Grande
Policiais militares da Companhia Independente de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), do 2º Comando Regional, prenderam um homem...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde celebra os 25 anos da Vigilância em Saúde Ambiental no Brasil e analisa os avanços e desafios da área
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Pix Automático torna-se obrigatório
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Mercado financeiro reduz para 4,72% previsão de inflação em 2025
-
JUSTIÇA7 dias atrás
Projeto de viveiro permanente é lançado com apoio do MPMT
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde recebe medicamento inédito para tratamento de câncer de mama no SUS
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Três comunidades de Nova Bandeirantes serão atendidas por mutirões eleitorais
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura promove capacitação sobre atendimento ao público aos recepcionistas das Unidades Básicas de Saúde
-
Cuiabá7 dias atrás
Cata-treco percorre CPA IV, Guia e outros sete bairros nesta semana em Cuiabá