Comissão de Relações Internacionais é instalada

A Polícia Militar de Mato Grosso, por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), lançou, na manhã desta quarta-feira (01º.02), a Operação Docentes, Discentes e Pais Seguros nas Escolas 2023. A cerimônia ocorreu na Escola Estadual Professora Eliane Digigov Santana, no bairro Bela Vista, em Cuiabá, dando início às atividades do programa neste ano.

De acordo com o coordenador estadual do Proerd, tenente-coronel Darwin Salgado Germano, o programa tem como objetivo prevenir, combater o uso de drogas entre crianças e adolescentes, bem como diminuir a violência praticada dentro e fora do ambiente escolar e familiar. “O Proerd consiste num esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, escolas e famílias com intuito de preparar crianças e jovens para fazerem escolhas seguras e responsáveis em suas vidas. O projeto visa, ainda, estratégias adequadas para tornarem-se bons cidadãos, resistir à oferta de drogas e ao apelo da violência”, disse.

Conforme Darwin, o lançamento da operação consiste ainda no início dos trabalhos do Proerd em todo o estado. Neste ano, o objetivo é atender aproximadamente 400 escolas em 60 municípios de forma a tornar o ambiente escolar mais seguro, tanto para alunos, pais e professores. Em 2022, o Proerd formou 29,5 mil alunos e realizou mais de 45 mil atendimentos. A previsão desse ano é atingir essa mesma média.



O cronograma visa levar informações por meio atividades e orientações práticas sobre como se comportar diante da oferta de drogas e em situações como bullying e outras formas de violência. As aulas são ministradas por policiais militares que possuem capacitação específica.

“O material didático de apoio destaca noções de cidadania, técnica para resistir às pressões dos colegas, consequências do uso de drogas, técnicas de autocontrole para se afastar da violência, maneira de lidar com o estresse, promoção da autoestima, resistência ao bullying, entre outros assuntos de valorização da vida”, ressaltou.

O professor de Educação Física, Volnei Deuclécio, destacou a importância do programa aliado às atividades escolares. “É uma parceria muito importante, pois contribui para formação do estudante. Tive muitos alunos que já participaram do Proerd e alcançaram um melhor rendimento em sala de aula. Essa melhora é unânime em todas as disciplinas”, apontou.

A jovem Micaelly de Figueiredo, de 14 anos, relembrou que participou de uma turma do Proerd há alguns anos e que foi uma das melhores experiências da sua vida. “Eu aprendi muita coisa, foi um divisor de águas na minha vida e eu me lembro de cada ensinamento ministrado. Participávamos de encontros e muitas atividades em grupo. Eu recomendo que todos os jovens participem”.

Representando a Secretaria de Estado de Justiça Direitos Humanos (Sajudh), a psicóloga Melissa Silva, explica que a unidade possui a Gerência de Prevenção, Cuidados e Reinserção Social, que de forma conjunta, atuará com atividades do Proerd. “Estamos fazendo um mapeamento para fortalecer essa área de combate e prevenção às drogas, buscando várias instituições da área da Segurança Pública para ampliar esse atendimento, não somente em escolas, mas toda sociedade civil organizada, para uma melhor capacitação de servidores, militares, professores e pais de alunos”.



