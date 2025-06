Comissão de Saúde da Câmara aprova três projetos voltados a jovens, inclusão digital e pessoas com autismo

Três principais shoppings de Cuiabá — Shopping Estação, Pantanal Shopping e Três Américas — foram palco de uma importante ação de saúde pública: a campanha de vacinação contra a Influenza. A iniciativa, coordenada pelo Núcleo da Primeira-Dama, Samantha Iris, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foi considerada um sucesso em seu primeiro dia, sábado (7).

Visando ampliar o acesso da população à vacina, a campanha leva os serviços de saúde a locais de grande circulação, como os centros de compras, que tradicionalmente são espaços de lazer e convivência das famílias cuiabanas.

A primeira-dama Samantha Iris celebrou os resultados e reforçou o convite à população: “Fico feliz que pequenas ações possam ter grandes resultados. Às vezes, o que precisamos é isso: encontrar formas diferentes de alcançar as pessoas. Cada pessoa imunizada contra a Influenza é um ponto a mais de prevenção na sociedade. Fico feliz que os shoppings tenham abraçado a campanha e sou grata pelo espaço cedido para o bem da própria população”.

Foram disponibilizadas 300 doses da vacina contra a Influenza em cada um dos três shoppings. O destaque foi para o Shopping Três Américas, onde as doses se esgotaram antes mesmo do horário previsto para o encerramento da ação. No Pantanal Shopping, foram aplicadas 240 doses, enquanto no Shopping Estação o número chegou a 128.

A secretária municipal de Saúde, Lucia Helena Barboza Sampaio, acompanhou pessoalmente a ação em todos os pontos e comemorou a adesão do público: “Essa parceria é essencial para aproximarmos ainda mais a saúde da população. É gratificante ver que, em locais onde as pessoas vão para lazer e compras, também estão cuidando da saúde. Precisamos seguir fortalecendo ações como essa para elevar a cobertura vacinal, que ainda está muito baixa em nossa cidade”.

Apesar do sucesso da ação nos shoppings, a cobertura vacinal contra a Influenza em Cuiabá ainda está abaixo do ideal, atingindo pouco mais de 21% do público-alvo. A vacina está disponível gratuitamente nas unidades de saúde e nas ações itinerantes para os seguintes grupos prioritários:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Idosos (60 anos ou mais)

Gestantes

Puérperas

Povos indígenas

Quilombolas

Pessoas em situação de rua

Trabalhadores da saúde

Professores

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Profissionais das Forças Armadas

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo

Trabalhadores portuários

Trabalhadores dos Correios

Funcionários do sistema prisional

Pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais

Próximas ações

A vacinação nos shoppings continuará nos próximos sábados do mês de junho, das 10h às 19h, nos mesmos locais: Shopping Estação, Pantanal Shopping e Três Américas. Para se vacinar, basta comparecer com um documento de identificação com foto.

A Prefeitura de Cuiabá reforça a importância da vacinação como forma eficaz de prevenção à gripe, especialmente para os grupos mais vulneráveis às complicações da doença. A orientação é que os cidadãos aproveitem essa oportunidade de cuidado em um ambiente acessível e seguro.

#PraCegoVer

A imagem mostra o cartaz de propaganda da ação de vacinação que acontece nos principais shopping centers de Cuiabá. Ao fundo, há um banco de madeira no lado direito e, à esquerda, uma profissional está sentada próxima a uma mesa com os materiais utilizados na campanha.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT