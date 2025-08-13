Connect with us

Cuiabá

Comissão de Saúde discute projeto de prevenção à gravidez precoce e agenda visita à nova secretária

Publicado em

13/08/2025

Vinicius Ferreira – SECOM/Câmara Municipal de Cuiabá

A Comissão de Saúde (CS) da Câmara Municipal de Cuiabá discutiu, nesta quarta-feira (13), o projeto de lei de autoria da vereadora Michelly Alencar (União Brasil) que institui a Política Municipal de Prevenção à Gravidez Precoce e de Incentivo ao Planejamento Familiar. A proposta prevê a implementação de ações educativas e preventivas em hospitais, clínicas e unidades básicas de saúde, tanto da rede pública quanto privada, que prestam serviços no âmbito municipal.
Participaram da reunião os vereadores Michelly Alencar, presidente da comissão, Ilde Taques (PSB), vice-presidente e Alex Rodrigues (PV), membro titular.
Segundo Michelly, o projeto tem como objetivo ampliar o acesso à informação, orientar sobre métodos contraceptivos e estimular o diálogo sobre saúde sexual, visando reduzir os índices de gravidez não planejada entre adolescentes e jovens.
“O projeto visa combater o alto número de gestações na adolescência, com foco na divulgação de informações sobre métodos contraceptivos, especialmente o DIU (Dispositivo Intrauterino) de longa duração, e no planejamento familiar, em hospitais e unidades de saúde. Também busca alertar sobre os riscos e consequências da gravidez precoce, incluindo a possibilidade de morte para as jovens e seus bebês, além de ampliar o acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva. Entre as ações previstas estão a distribuição de materiais educativos, orientação sobre métodos contraceptivos e o monitoramento dos resultados por meio de um cadastro de pacientes”, destacou a parlamentar.
Durante o encontro, também foi definido que os membros da CS realizarão uma visita à nova secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, para apresentar os trabalhos da comissão e conhecer os projetos que serão conduzidos sob sua gestão. Além disso, será feita uma vistoria no novo Centro Integrado de Saúde, localizado na Avenida Beira Rio, que reunirá grande parte das ações da pasta, incluindo uma ala voltada ao programa Mounjaro, iniciativa de autoria da presidente da comissão, com foco em emagrecimento e qualidade de vida.
O objetivo é acompanhar o andamento das obras e verificar a previsão para o início das atividades.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Expositores destacam sucesso de vendas na Feira de Agricultura Familiar

Published

2 horas atrás

on

13/08/2025

By

A Feira da Agricultura Familiar e Solidária, realizada na segunda-feira (11), na Praça Alencastro, foi um sucesso de vendas. Mais intimista, a 9ª edição se destacou por praticamente ter zerado os estoques de produtos disponíveis. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat), visa fortalecer a economia local e incentivar o consumo de produtos regionais.

“E cumpriu o seu propósito, atraindo consumidores. O movimento se estabeleceu ao longo do dia (até às 19h) e as vendas se mantiveram acima das expectativas, com preços justos, para satisfação dos expositores e da equipe organizadora, que se empenha para esse resultado”, pontuou o secretário da pasta, Vicente Falcão.

O clima e a localização estratégica contribuíram para o fluxo constante de visitantes. Muitos aproveitaram a hora do almoço para conhecer a feira e levar produtos frescos para casa. “Aqui a gente encontra tudo direto do produtor, com qualidade e sem atravessador. Isso faz toda a diferença”, destacou o consumidor João Ferreira.

“Vendi praticamente tudo o que eu trouxe antes do horário de encerramento. É gratificante ver as pessoas valorizando nosso trabalho”, afirmou Vitor Alexandre, da M.V. Doces e Queijos.

“Como sempre, desde a primeira edição, minhas vendas foram um sucesso. Só agradecer ao seu Luiz Alberto (coordenador de eventos da Smat) e à sua equipe e a todos os feirantes que participaram, porque é só com a presença de todos que as feiras acontecem e dão certo”, pontuou uma das expositoras, Claudia Silva.

Mara Lúcia, da JM Alimentos, só pôde se juntar às demais feirantes na Praça Alencastro no período da tarde. No dia anterior, tinha participado de outro evento e não estava muito bem de saúde, mas saiu feliz. “Além das vendas, fiz várias amizades e ouvi música que alegrou o meu dia. Não tem como não gostar desta feira”, relatou.

Além dos alimentos, o público pôde conferir trabalhos artesanais e plantas ornamentais, ampliando as opções para quem passou pelo centro da cidade. A Van do Sine Municipal também esteve presente, com ofertas de vagas de emprego, carteira digital, informações do MEI (Microempreendedor Individual) e inscrições no programa Casa Cuiabana.

A feira, que acontece regularmente na Praça Alencastro, na segunda semana de cada mês, sempre na segunda-feira, é uma iniciativa que visa não apenas gerar renda para as famílias agricultoras, mas também aproximar a população urbana do campo. A próxima edição no local será no dia 8 de setembro, e os organizadores esperam manter o ritmo de vendas e o entusiasmo dos participantes.

Lembrando que, uma semana antes, no dia 1º de setembro, a Feira da Agricultura Familiar e Solidária será na Praça da República, também no centro de Cuiabá.

#PraCegoVer

A foto mostra o ambiente da Feira da Agricultura Familiar, com barraca de abóboras em destaque. Ao fundo da imagem, a Igreja Matriz compõe o cenário, já demonstrando a chegada do anoitecer daquele dia.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Vereadora Michelly Alencar convoca Audiência Pública para fortalecer ações de combate à violência contra as mulheres

Published

2 horas atrás

on

13/08/2025

By

Débora Inácio – assessoria Vereadora Michelly Alencar

A vereadora Michelly Alencar reafirma seu compromisso no combate à violência contra a mulher e na proteção de crianças, por meio da aplicação da Lei nº 7.143/2023 — Maria da Penha vai às Escolas, de sua autoria.
A legislação assegura que informações sobre os tipos de violência e formas de prevenção cheguem às salas de aula, abordando temas como abuso sexual, prostituição, pedofilia e violência doméstica.
No próximo dia 18 de agosto, às 14h, será realizada uma Audiência Pública na Câmara Municipal de Cuiabá para debater estratégias, linguagem e metodologias que serão aplicadas nas escolas. O evento contará com a participação de autoridades e parceiros, como a Rede Cidadã, a Procuradoria-Geral, a Polícia Civil e o secretário municipal de Educação.
“No passado, infelizmente, não havia apoio para executar a lei, e percorri as escolas no braço, levando informação e conscientização. Agora, com novos parceiros e portas abertas no município, vamos garantir que essa lei seja aplicada de forma efetiva, beneficiando a população”, destacou a vereadora.
A iniciativa busca não apenas conscientizar, mas também criar um caminho sólido para que leis de proteção e prevenção sejam efetivamente cumpridas e transformem realidades.
Cenário nacional
O Brasil registrou 1.492 feminicídios em 2024, o maior número desde que a lei que tipifica esse crime entrou em vigor, em 2015. O total representa um crescimento de 1% em relação a 2023, quando foram contabilizados 1.477 casos.

Crimes contra as mulheres em Mato Grosso
Mato Grosso registrou, pelo segundo ano consecutivo, a maior taxa proporcional de feminicídios do país em 2024, conforme dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
No ano passado, 47 mulheres foram assassinadas por motivação de gênero no estado, o que representa uma taxa de 2,5 casos por 100 mil habitantes, a maior do Brasil.
Segundo a Delegacia Especializada da Mulher, até julho de 2025 já foram registrados 32 casos de feminicídio em Mato Grosso.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Segurança

SEGURANÇA13/08/2025

PRF, GEFRON e Força Tática apreendem drogas em veículo durante fiscalização na BR-070

Na manhã desta quarta-feira (13), uma ação integrada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e Força...
SEGURANÇA13/08/2025

Polícia Civil conclui inquérito de homicídio de ex-jogador de vôlei e pede prisão preventiva de autor do crime

O inquérito policial sobre o assassinato do ex-atleta foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário com o indiciamento de I.A.P.,...
SEGURANÇA13/08/2025

Polícia Militar fecha área de desmatamento ilegal em fazenda e prende três homens em flagrante

Equipes do Batalhão Ambiental e da Força Tática fecharam uma área de desmatamento ilegal em uma fazenda, na zona rural...

MT

Brasil

Brasil13/05/2025

INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais

 Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
Brasil13/05/2025

INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça

Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Brasil09/05/2025

INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos

Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...

Economia & Finanças

