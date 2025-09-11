Connect with us

Cuiabá

Comissão de Segurança Pública discute criação de guarda municipal em Cuiabá

Publicado em

11/09/2025
Thalita Queiroz | SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá
Os vereadores T. Coronel Dias (Cidadania), Rafael Ranalli (PL) e Sargento Joelson (PSB) debateram, durante a reunião da Comissão de Segurança Pública, que aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), sobre possibilidades para melhorar a garantia de segurança no município.
Uma das sugestões levantadas pelos parlamentares foi a criação de um batalhão formado por policiais militares que faria o papel semelhante ao de uma guarda municipal, levando em consideração que a situação atual do município não permite a criação da guarda em si.
“São Paulo tem um batalhão de PM no município, além da guarda municipal. Nós estaríamos usando o material do Estado, a comunicação do Estado, até a viatura do Estado se for o caso, e pagando apenas a hora extra do policial. Seria uma forma de baratear, a curto prazo, para que daqui a dois meses, por exemplo, nós termos um policiamento realmente”, afirmou Joelson.
O ponto levantado pelo vereador Rafael Ranalli foi o fato de que, mesmo que a criação da guarda tenha um custo alto, Cuiabá, hoje, pertence ao grupo das únicas três capitais do Brasil que não possui uma guarda municipal, e isso não pode se perpetuar.
Os parlamentares também debateram sobre soluções para a situação salarial dos vigilantes do município. O presidente da Comissão, vereador T. Coronel Dias finalizou reforçando que a Câmara precisa trabalhar pensando no cuiabano, e que isso apenas reafirma a importância de uma guarda municipal e de um sistema próprio de vídeo monitoramento.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Primeira-secretária destaca união de vereadores em eleição da UCMMAT

Published

3 horas atrás

on

11/09/2025

By

Aline Coelho – Assessoria da vereadora Katiuscia Manteli
A primeira-secretária da Câmara Municipal de Cuiabá, Katiuscia Manteli (PSB), utilizou o grande expediente da sessão desta quinta-feira (11) para enaltecer a atuação conjunta dos parlamentares de Cuiabá na eleição da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso (UCMMAT). O pleito marcou o retorno da capital a uma posição de protagonismo dentro da entidade, após anos sem representação direta.
Segundo Katiuscia, a mobilização dos 27 vereadores da capital foi fundamental para consolidar a vitória do vereador Kássio Coelho (Podemos), que assume a presidência da UCMMAT.
“Essa eleição mostrou, mais uma vez, a importância da união na Câmara de Cuiabá. Independentemente de ser base, oposição ou independência, todos demonstraram cuidado uns com os outros e compromisso com esta Casa”, afirmou.
A parlamentar lembrou que vereadores de outros municípios destacaram a presença constante da bancada cuiabana durante todo o processo de votação e apuração. Para ela, esse movimento recolocou o Legislativo da capital em evidência.
“Ontem fizemos história, como era o papel desta legislatura: mostrar união e fazer a diferença”, ressaltou.
Katiuscia também agradeceu o apoio político do deputado Max Russi, líder do PSB em Mato Grosso, que coordenou a mobilização junto aos vereadores do interior. A vereadora destacou ainda o trabalho do colega Ilde Taques, que contribuiu na organização e articulação da campanha.
Em sua fala, a parlamentar defendeu que a UCMMAT seja fortalecida e receba estrutura adequada para atender os vereadores do interior que buscam suporte em Cuiabá.
“São centenas de vereadores que representam, fiscalizam e legislam pelos municípios e precisam de suporte administrativo, jurídico e técnico. Precisamos dar à UCMMAT o tamanho que ela merece”, disse.
Ao finalizar, Katiuscia parabenizou tanto o presidente eleito quanto o vereador Pelezinho, de São José do Rio Claro, que encabeçou a chapa de oposição.
“Eleições são parte da democracia. A vitória de um não significa a derrota do outro. O que importa agora é a união de todos em prol do fortalecimento das câmaras municipais de Mato Grosso”, concluiu.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Comissão cobra agilidade e secretária anuncia entrega de 381 títulos de propriedade ainda este mês em Cuiabá

Published

3 horas atrás

on

11/09/2025

By

Vinicius Ferreira | SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá
A Comissão de Regularização Fundiária da Câmara de Cuiabá recebeu, na manhã desta quinta-feira (11), a secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Michelle Dreher e o secretário adjunto da pasta, Rafael Lacovacci.&nbsp
O vice-presidente da comissão, vereador Cezinha Nascimento (União Brasil) avaliou como produtiva a reunião. Segundo ele, a gestora apresentou um balanço dos primeiros meses de trabalho à frente da pasta e respondeu aos questionamentos dos vereadores membros, trazendo esclarecimentos importantes tanto para a comissão quanto para a população. Cezinha destacou ainda que a secretária se comprometeu a apresentar novos levantamentos na próxima reunião, reforçando a transparência e o acompanhamento das ações da gestão municipal.
A secretária Michelle destacou que a pasta recebeu cerca de 2 mil processos parados, que precisaram ser revisados individualmente para identificar pendências e dar continuidade ao trâmite. Segundo ela, esse trabalho permitiu avançar em etapas finais, resultando na previsão de entrega de 381 títulos de propriedade ainda este mês e outros até o fim do ano. A secretária ressaltou que a regularização é fundamental para garantir dignidade e segurança jurídica aos moradores, além de gerar benefícios econômicos ao município, como a arrecadação de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – Inter Vivos (ITBI).
A previsão é que, a partir do próximo mês, entre 300 e 500 documentos sejam encaminhados ao cartório a cada remessa, com expectativa de média de 500 a 600 registros nos próximos oito meses, visando zerar, em até 12 meses, o passivo de aproximadamente 15 mil unidades pendentes. A prioridade, segundo a secretária, neste ano é destravar processos parados de gestões anteriores, muitos deles em tramitação com empresas terceirizadas e em parceria com o Intermat, para que a partir de 2026 a atenção seja voltada a novas demandas.
Entre os principais entraves enfrentados, Dreyer citou a lentidão nos levantamentos topográficos, já que a secretaria conta com apenas dois topógrafos para atender toda a demanda da cidade. Para acelerar os processos, está sendo realizado um credenciamento de empresas especializadas que irão assumir essa etapa, reforçando a estrutura técnica e dando mais fluidez à política de regularização fundiária em Cuiabá.
Além de Cezinha Nascimento, participaram do encontro os vereadores Sargento Joelson (PSB), presidente da comissão e Marcrean Santos (MDB).

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Segurança

SEGURANÇA11/09/2025

Polícia Civil cumpre cinco ordens judiciais em Nobres

Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (11.9), cinco ordens judiciais contra dois homens, de 21 e 28 anos, suspeitos de tentativa...
SEGURANÇA11/09/2025

Foragido por estupro de enteado no Tocantins é preso pela Polícia Civil em Vila Rica

Um homem foragido do estado de Tocantins pelo crime de estupro de vulnerável teve o mandado de prisão cumprido pela...
SEGURANÇA11/09/2025

PM e Gefron apreendem 300 quilos de pasta base de cocaína e causam prejuízo de R$ 4,3 milhões às facções criminosas

Equipes da Polícia Militar e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreenderam cerca de 300 quilos de pasta base de...

MT

Brasil

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

Economia & Finanças

