JUSTIÇA
Comissão de Soluções Fundiárias do TJMT realiza visita técnica em comunidade de Feliz Natal
A comunidade da Gleba Rio Ferro, zona rural de Feliz Natal, recebeu a Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) na manhã de 2 de setembro de 2025. A visita técnica reuniu cerca de 80 famílias e teve como objetivo ouvir de perto as histórias dos moradores, conhecer a realidade local e registrar informações que subsidiarão decisões do Judiciário de forma mais justa, pacífica e responsável.
A diligência foi conduzida pelo juiz membro da Comissão, Alex Nunes de Figueiredo, acompanhado de representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), da Defensoria Pública Estadual, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) e de servidores do TJMT.
Preparação para a escuta – Antes da ida a campo, no dia 20 de agosto, uma reunião preparatória definiu estratégias de escuta, logística e medidas de segurança, garantindo que cada etapa da atividade fosse organizada e respeitosa com os moradores.
Primeiros diálogos – No contato inicial, o juiz Alex Nunes ressaltou que a missão da Comissão não é impor decisões, mas ouvir e dialogar com a comunidade:
“A Comissão atua de forma humana e próxima das pessoas. Nosso compromisso é registrar a realidade de cada família com atenção e respeito, para que o Judiciário possa decidir de forma mais justa e equilibrada.”
Escuta ativa e visitas domiciliares – Durante a manhã, foram cadastrados 85 ocupantes por meio de formulário próprio da Comissão, alinhado às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O documento coleta dados socioeconômicos, condições de moradia e vulnerabilidades das famílias.
Na parte da tarde, a equipe percorreu a comunidade, visitou casas, conversou com os moradores e registrou imagens das residências, estradas e atividades produtivas que sustentam a região.
Um passo importante – A visita foi considerada produtiva, permitindo ao Judiciário não apenas coletar dados técnicos, mas também estreitar o diálogo com a comunidade. O relatório resultante será encaminhado ao juízo responsável e servirá de base para futuras decisões, incluindo eventuais planos de desocupação assistida ou alternativas de regularização fundiária.
Para o juiz condutor, cada diligência é uma oportunidade de aproximação:
“A Comissão existe para garantir que o Judiciário não apenas decida, mas também compreenda. Nosso papel é humanizar o processo, ouvir as famílias e trabalhar sempre em busca de soluções pacíficas e responsáveis.”
União de esforços – Participaram da visita a secretária da Comissão, Keila Souza da Cunha; a assessora Thainã Couto; a servidora Mailza Ramos de Araújo; e o servidor Jeberson Teles de Abreu.
A Defensoria Pública foi representada pelo defensor Luiz Augusto Cavalcanti Brandão e pelo assessor Gabriel Cegelka Pereira. Do Incra, acompanharam os servidores Daniel Araújo de Assis e Edilson Ramos Varanda. Pela SESP, participaram o Tenente-Coronel Akira e Antunes André de Oliveira, com apoio da Polícia Militar de Mato Grosso.
Histórico – A Comissão foi instituída em novembro de 2022, com base na decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 828), do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.
Em julho de 2023, o Provimento TJMT/CM n. 23 trouxe novas diretrizes na regulamentação, disciplinando a criação e a atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário de Mato Grosso. A ação é em cumprimento da Resolução – CNJ n. 510/2023, que regulamenta a criação, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e dos tribunais, respectivamente, da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias e das Comissões Regionais de Soluções Fundiárias.
Desde sua criação, a Comissão realiza visitas técnicas nos locais de litígios e tem produzido relatórios que funcionam como apoio operacional aos juízes responsáveis pelos processos nas comarcas.
Compõem a Comissão como membros titulares os magistrados: Myrian Pavan, Adriana Sant’Anna Coningham, Alex Nunes de Figueiredo, Eduardo Calmon de Almeida Cézar e Jorge Lafelice dos Santos. A Comissão ainda é presidida pelo corregedor-geral da Justiça, desembargador José Luiz Leite Lindote e conta com a participação de órgãos públicos e entidades da sociedade civil como agentes convidados.
Autor: Assessoria de Comunicação
Fotografo:
Departamento: CGJ-MT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Falta de energia suspende expediente no Fórum de Brasnorte
Autor: Assessoria de Comunicação
Fotografo:
Departamento: CGJ-MT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Tribunal de Justiça garante reembolso de honorários médicos em parto de alto risco
A Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) manteve decisão que garantiu o reembolso dos honorários de médicos especialistas contratados em um parto de alto risco. O colegiado reconheceu que a recusa da cobertura não pode prevalecer quando está em jogo a preservação da vida da gestante e do recém-nascido.
O caso envolve uma paciente que passou por cesariana de urgência com histerectomia total. Durante o procedimento, foi necessária a atuação de um cirurgião vascular, para reduzir o risco de hemorragia, e de uma pediatra, responsável pelos cuidados imediatos ao bebê. Apesar disso, a operadora de saúde inicialmente negou o reembolso dos honorários, sob o argumento de ausência de previsão contratual.
Para a relatora do processo, desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, ficou demonstrada a gravidade da situação e a imprescindibilidade da participação dos profissionais. “O laudo médico comprova que a atuação do cirurgião vascular foi essencial para mitigar risco de óbito materno, bem como a presença da pediatra foi indispensável ao atendimento imediato do neonato. Trata-se de urgência médica, hipótese em que a negativa de cobertura se mostra indevida, nos termos do art. 35-C, I, da Lei 9.656/1998”, destacou.
O colegiado, contudo, afastou a condenação por danos morais pleiteada pela autora. Os magistrados entenderam que a recusa inicial da cobertura se deu em razão de cláusulas contratuais, sem configurar conduta abusiva qualificada ou constrangimento vexatório.
Por unanimidade, foi determinado que o reembolso seja realizado nos limites da tabela contratual e manteve a sentença de primeira instância.
Autor: Roberta Penha
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
Projeto de Thiago Silva realiza palestras sobre valorização da vida e prevenção ao suicídio nas escolas
Polícia Civil inaugura Sala de Plantão de Atendimento à Mulher em Alto Araguaia
Justiça Eleitoral participa da “Unemat Cidadã”, em Diamantino
Mais de 600 novas matrículas em capacitações são realizadas em mutirão de entrega de cartões do SER Família
Bombeiros socorrem criança afogada após pais buscarem ajuda diretamente no quartel
Segurança
Polícia Civil inaugura Sala de Plantão de Atendimento à Mulher em Alto Araguaia
A Polícia Civil inaugurou, nesta quarta-feira (11.9), mais uma Sala de Plantão de Atendimento à Mulher e Vulneráveis, desta vez...
Após perseguição, Polícia Militar prende dois integrantes de facção criminosa em Cáceres
Dois integrantes de uma facção criminosa foram detidos, na noite desta quarta-feira (10.9), por policiais militares do 6º Batalhão, suspeitos...
Trio é preso em flagrante pela PM com 59 porções de drogas, arma e munições em Várzea Grande e Cuiabá
Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP), do 4º Batalhão, prenderam em flagrante, na noite desta quarta-feira (10.9), três homens...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Economia & Finanças7 dias atrás
Mato Grosso é o segundo estado do país que mais gerou empregos formais em julho, segundo Caged
-
CIDADES6 dias atrás
Festeja: Prefeito apresenta potencial de Sinop para investidores nacionais e internacionais
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde investe R$ 61,5 milhões para ampliar atendimentos especializados e garantir mais acesso à saúde bucal no Ceará
-
CIDADES7 dias atrás
Desfile Cívico será domingo (07) às 17h e contará com apresentação de 83 blocos
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
Setembro Amarelo: quando a saúde mental também protege o coração
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura debate com provedores de internet e telefonia sobre despoluição de cabeamento e fiação
-
Saúde5 dias atrás
Ministro Padilha visita primeiro Centro de Referência em Saúde Indígena do Brasil, no território Yanomami
-
Saúde3 dias atrás
Profissionais de saúde e da segurança pública são qualificados para registros de mortes por causas externas