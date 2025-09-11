Connect with us

JUSTIÇA

Comissão de Soluções Fundiárias do TJMT realiza visita técnica em comunidade de Feliz Natal

Publicado em

11/09/2025

A comunidade da Gleba Rio Ferro, zona rural de Feliz Natal, recebeu a Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) na manhã de 2 de setembro de 2025. A visita técnica reuniu cerca de 80 famílias e teve como objetivo ouvir de perto as histórias dos moradores, conhecer a realidade local e registrar informações que subsidiarão decisões do Judiciário de forma mais justa, pacífica e responsável.

A diligência foi conduzida pelo juiz membro da Comissão, Alex Nunes de Figueiredo, acompanhado de representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), da Defensoria Pública Estadual, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) e de servidores do TJMT.

Preparação para a escuta – Antes da ida a campo, no dia 20 de agosto, uma reunião preparatória definiu estratégias de escuta, logística e medidas de segurança, garantindo que cada etapa da atividade fosse organizada e respeitosa com os moradores.

Primeiros diálogos – No contato inicial, o juiz Alex Nunes ressaltou que a missão da Comissão não é impor decisões, mas ouvir e dialogar com a comunidade:

“A Comissão atua de forma humana e próxima das pessoas. Nosso compromisso é registrar a realidade de cada família com atenção e respeito, para que o Judiciário possa decidir de forma mais justa e equilibrada.”

Escuta ativa e visitas domiciliares – Durante a manhã, foram cadastrados 85 ocupantes por meio de formulário próprio da Comissão, alinhado às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O documento coleta dados socioeconômicos, condições de moradia e vulnerabilidades das famílias.

Na parte da tarde, a equipe percorreu a comunidade, visitou casas, conversou com os moradores e registrou imagens das residências, estradas e atividades produtivas que sustentam a região.

Um passo importante – A visita foi considerada produtiva, permitindo ao Judiciário não apenas coletar dados técnicos, mas também estreitar o diálogo com a comunidade. O relatório resultante será encaminhado ao juízo responsável e servirá de base para futuras decisões, incluindo eventuais planos de desocupação assistida ou alternativas de regularização fundiária.

Para o juiz condutor, cada diligência é uma oportunidade de aproximação:

“A Comissão existe para garantir que o Judiciário não apenas decida, mas também compreenda. Nosso papel é humanizar o processo, ouvir as famílias e trabalhar sempre em busca de soluções pacíficas e responsáveis.”

União de esforços – Participaram da visita a secretária da Comissão, Keila Souza da Cunha; a assessora Thainã Couto; a servidora Mailza Ramos de Araújo; e o servidor Jeberson Teles de Abreu.

A Defensoria Pública foi representada pelo defensor Luiz Augusto Cavalcanti Brandão e pelo assessor Gabriel Cegelka Pereira. Do Incra, acompanharam os servidores Daniel Araújo de Assis e Edilson Ramos Varanda. Pela SESP, participaram o Tenente-Coronel Akira e Antunes André de Oliveira, com apoio da Polícia Militar de Mato Grosso.

Histórico – A Comissão foi instituída em novembro de 2022, com base na decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 828), do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.

Em julho de 2023, o Provimento TJMT/CM n. 23 trouxe novas diretrizes na regulamentação, disciplinando a criação e a atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário de Mato Grosso. A ação é em cumprimento da Resolução – CNJ n. 510/2023, que regulamenta a criação, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e dos tribunais, respectivamente, da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias e das Comissões Regionais de Soluções Fundiárias.

Desde sua criação, a Comissão realiza visitas técnicas nos locais de litígios e tem produzido relatórios que funcionam como apoio operacional aos juízes responsáveis pelos processos nas comarcas.

Compõem a Comissão como membros titulares os magistrados: Myrian Pavan, Adriana Sant’Anna Coningham, Alex Nunes de Figueiredo, Eduardo Calmon de Almeida Cézar e Jorge Lafelice dos Santos. A Comissão ainda é presidida pelo corregedor-geral da Justiça, desembargador José Luiz Leite Lindote e conta com a participação de órgãos públicos e entidades da sociedade civil como agentes convidados.

Autor: Assessoria de Comunicação

Fotografo:

Departamento: CGJ-MT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

JUSTIÇA

Falta de energia suspende expediente no Fórum de Brasnorte

Published

2 horas atrás

on

11/09/2025

By

O expediente forense da Comarca de Brasnorte foi suspenso na tarde de terça-feira (09 de setembro) em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica. A medida foi determinada pelo juiz e diretor do foro, Romeu da Cunha Gomes, por meio da Portaria nº 030/2025-DF.
De acordo com a concessionária de energia, a queda de energia ocorreu por volta das 16h e afetou toda a cidade. O restabelecimento do serviço estava previsto para às 22h36 do mesmo dia, conforme registrado no protocolo nº 9737988651.
Com a suspensão, os prazos processuais que venceriam ou teriam início em 9 de setembro ficam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

Autor: Assessoria de Comunicação

Fotografo:

Departamento: CGJ-MT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

JUSTIÇA

Tribunal de Justiça garante reembolso de honorários médicos em parto de alto risco

Published

3 horas atrás

on

11/09/2025

By

A imagem apresenta uma balança dourada, símbolo da justiça, centralizada em um fundo branco. À direita da base da balança, as letras "TJMT" em dourado. No lado direito, a frase "2ª INSTÂNCIA" em azul e "DECISÃO DO DIA" em azul escuro e negrito. No lado esquerdo, três linhas horizontais azul-marinho.A Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) manteve decisão que garantiu o reembolso dos honorários de médicos especialistas contratados em um parto de alto risco. O colegiado reconheceu que a recusa da cobertura não pode prevalecer quando está em jogo a preservação da vida da gestante e do recém-nascido.

O caso envolve uma paciente que passou por cesariana de urgência com histerectomia total. Durante o procedimento, foi necessária a atuação de um cirurgião vascular, para reduzir o risco de hemorragia, e de uma pediatra, responsável pelos cuidados imediatos ao bebê. Apesar disso, a operadora de saúde inicialmente negou o reembolso dos honorários, sob o argumento de ausência de previsão contratual.

Para a relatora do processo, desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, ficou demonstrada a gravidade da situação e a imprescindibilidade da participação dos profissionais. “O laudo médico comprova que a atuação do cirurgião vascular foi essencial para mitigar risco de óbito materno, bem como a presença da pediatra foi indispensável ao atendimento imediato do neonato. Trata-se de urgência médica, hipótese em que a negativa de cobertura se mostra indevida, nos termos do art. 35-C, I, da Lei 9.656/1998”, destacou.

O colegiado, contudo, afastou a condenação por danos morais pleiteada pela autora. Os magistrados entenderam que a recusa inicial da cobertura se deu em razão de cláusulas contratuais, sem configurar conduta abusiva qualificada ou constrangimento vexatório.

Por unanimidade, foi determinado que o reembolso seja realizado nos limites da tabela contratual e manteve a sentença de primeira instância.

Autor: Roberta Penha

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA11/09/2025

Polícia Civil inaugura Sala de Plantão de Atendimento à Mulher em Alto Araguaia

A Polícia Civil inaugurou, nesta quarta-feira (11.9), mais uma Sala de Plantão de Atendimento à Mulher e Vulneráveis, desta vez...
SEGURANÇA11/09/2025

Após perseguição, Polícia Militar prende dois integrantes de facção criminosa em Cáceres

Dois integrantes de uma facção criminosa foram detidos, na noite desta quarta-feira (10.9), por policiais militares do 6º Batalhão, suspeitos...
SEGURANÇA11/09/2025

Trio é preso em flagrante pela PM com 59 porções de drogas, arma e munições em Várzea Grande e Cuiabá

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP), do 4º Batalhão, prenderam em flagrante, na noite desta quarta-feira (10.9), três homens...

MT

Brasil

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262