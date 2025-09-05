JUSTIÇA
Comissão de Soluções Fundiárias realiza visita técnica em São Félix do Araguaia
A Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário de Mato Grosso segue com os trabalhos para encontrar soluções pacíficas em ações de conflitos fundiários no Estado. Em agosto a Comissão realizou mais uma visita técnica, agora à Gleba Macuco, área rural localizada no Distrito de Espigão do Leste, a cerca de 200 quilômetros do município de São Félix do Araguaia.
O local é objeto de uma demanda de reintegração de posse em trâmite na 2ª Vara Cível, Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, que encaminhou o processo à Comissão para atuação em campo, em cumprimento às diretrizes da Resolução CNJ nº 510/2023 e do Provimento TJMT/CM nº 23/2023.
A atividade tem o objetivo de ampliar o conhecimento sobre a realidade local, identificar vulnerabilidades sociais e ambientais e subsidiar o juízo da causa com informações qualificadas para a tomada de decisão.
Conduzida pelo juiz diretor da Comarca de São Félix do Araguaia, Luís Otávio Tonello dos Santos a visita técnica contou ainda com a participação de representantes da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), Polícia Militar, Assistência Social do município e servidores do Poder Judiciário.
Conforme relatório da comissão, a ocupação teve início em 2004, quando famílias se instalaram na região em busca de moradia e melhores condições de vida. Atualmente cerca de 50 pessoas vivem no local, em casas com base de alvenaria e sobreposição de tábuas, cobertas com telhas de Eternit.
Histórico – A Comissão foi instituída em novembro de 2022, com base na decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 828), do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.
Em julho de 2023, o Provimento TJMT/CM n.23 trouxe novas diretrizes na regulamentação, disciplinando a criação e a atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário de Mato Grosso. A ação é em cumprimento da Resolução – CNJ n. 510/2023, que regulamenta a criação, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e dos tribunais, respectivamente, a Comissão Nacional de Soluções Fundiárias e as Comissões Regionais de Soluções Fundiárias.
Desde sua criação, a Comissão realiza visitas técnicas nos locais de litígios e tem produzido relatórios que funcionam como apoio operacional aos juízes responsáveis pelos processos nas comarcas.
Compõe a Comissão como membros titulares os magistrados: Myrian Pavan, Adriana Sant’Anna Coningham, Alex Nunes de Figueiredo, Eduardo Calmon de Almeida Cézar e Jorge Lafelice dos Santos. A Comissão ainda é presidida pelo corregedor-geral da Justiça, desembargador José Luiz Leite Lindote e conta com a participação de órgãos públicos e entidades da sociedade civil como agentes convidados.
Autor: Larissa Klein
Fotografo:
Departamento: Assessoria de Comunicação da CGJ-TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Golpistas enviam mensagens com links falsos usando o nome do Fórum de Colíder
Golpistas estão usando o nome do Fórum de Colíder para coletar dados pessoais da população local. Segundo denúncia recebida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), os criminosos enviam e-mails e mensagens de WhatsApp aos cidadãos, com intimações fraudulentas, supostamente expedidas pela instituição judiciária.
A falsa mensagem afirma que um suposto processo judicial foi protocolado em nome da vítima e informa uma data e horário para comparecimento no fórum. Além disso, o texto conta com link com a descrição “Acessar Documento” para, de forma maliciosa, induzir o recebedor a clicar em um documento inexistente.
Para assustar o cidadão e gerar uma necessidade de urgência em consultar o processo falso, os criminosos apontam ainda a possibilidade de recebimento de sanções, em caso de não comparecimento ao fórum. Ao final, as mensagens são assinadas por um servidor fictício do setor de intimações.
“Esse servidor não existe nesta comarca. Já encaminhamos à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, para a tomada das devidas providências. Estamos levando esse alerta à população para que não seja vítima desse golpe que está sendo praticado utilizando indevidamente o nome do Fórum de Colíder”, chama a atenção a juíza diretora do fórum, Paula Tathiana Pinheiro.
Justiça Segura
Atento a essa prática criminosa extremamente danosa à população mato-grossense, o Poder Judiciário de Mato Grosso iniciou a campanha “Justiça Segura – Não Caia no Golpe!”. A iniciativa é voltada à conscientização sobre diferentes modalidades de fraudes que vêm sendo aplicadas utilizando o nome de fóruns das comarcas e até mesmo o próprio Tribunal de Justiça (TJMT).
Não caia em golpe
– Desconfie de mensagens inesperadas e não clique em links suspeitos.
– Não forneça dados pessoais: Não confirme nomes, relações familiares ou outras informações pelo telefone.
– Desconfie de ligações urgentes exigindo pagamentos: O Poder Judiciário não solicita depósitos via mensagem de aplicativo e nem por telefone.
– Confirme as informações: canais oficiais www.tjmt.jus.br ou telefone (65) 3617-3000.
– Registre boletim de ocorrência: Caso receba esse tipo de contato, comunique imediatamente à polícia e registre boletim de ocorrência.
Confira também:
Golpistas usam WhatsApp e nome do Fórum de Lucas do Rio Verde para pedir dados pessoais
Justiça Segura: campanha do TJMT alerta sobre o golpe do phishing
Fórum de Tangará da Serra realiza ação contra fraudes em comunicações judiciais
TJMT alerta sobre golpe que usa nomes de autoridades para enganar famílias de custodiados
Judiciário alerta: golpistas usam nome de comarcas e do TJMT para aplicar fraudes virtuais
Justiça Segura: TJMT divulga cartilha para prevenir fraudes usando nomes do Judiciário
Justiça Segura: TJMT reforça campanha de alerta sobre golpe do falso advogado
TJMT reforça campanha contra fraudes: golpe bem montado também é crime
É oficial ou é golpe? Campanha do TJMT alerta sobre mensagens falsas em nome da Justiça
Golpe dos precatórios: TJMT reforça que não cobra taxas e não faz contato por telefone ou whatsapp
“Justiça Segura”: saiba como funciona o golpe do falso advogado e reforça alerta à população
Judiciário de Mato Grosso lança campanha contra golpes virtuais: Justiça Segura – Não Caia no Golpe
Autor: Bruno Vicente
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
TJMT mantém condenação de companhia aérea por atraso de 15 horas em voo
A Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) manteve a condenação de uma companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, após atraso de aproximadamente 15 horas em voo doméstico. A decisão, relatada pelo desembargador Dirceu dos Santos, foi unânime e confirmou a sentença da 11ª Vara Cível de Cuiabá.
Em Primeira Instância, a empresa havia sido condenada a pagar R$ 646,00 por danos materiais, relativos a despesas extras com hospedagem e alimentação, além de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O valor foi considerado adequado pelo colegiado, que também majorou os honorários advocatícios para 20% sobre a condenação.
No recurso, a companhia aérea alegou que o atraso decorreu de ventos fortes, o que configuraria caso fortuito ou força maior, afastando a responsabilidade. Também sustentou não haver dano moral indenizável e, de forma subsidiária, pediu a redução do valor.
O relator destacou que, mesmo em situações de mau tempo, a Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) impõe às empresas aéreas a obrigação de prestar assistência aos passageiros, oferecendo alimentação, hospedagem, transporte e informações adequadas.
“Eventos climáticos adversos podem configurar força maior, eximindo a companhia aérea da responsabilidade, desde que demonstre a adoção de todas as medidas razoáveis para minimizar os prejuízos ao passageiro”, registrou Dirceu dos Santos. “No caso dos autos, a simples existência da condição climática não afasta automaticamente a responsabilidade da requerida, que não comprovou ter oferecido a assistência material devida.”
O desembargador ressaltou que a realocação da passageira em outro voo após 15 horas de espera não pode ser considerada mero contratempo. “A empresa recorrente falhou na prestação do serviço oferecido e a realocação em outro voo não pode ser considerado fator normal do dia-a-dia, restando caracterizado o dever de indenizar”, afirmou.
Ao analisar o valor da indenização, o relator reforçou que o dano moral ultrapassou os limites de um simples aborrecimento e que a quantia fixada cumpre dupla finalidade, compensar a passageira e punir a empresa para desestimular novas falhas. “O valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador”, destacou.
Processo nº 1004579-28.2024.8.11.0041
Autor: Flávia Borges
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
SES alinha estratégias de inteligência em saúde com o Conass
Potência exportadora, Mato Grosso mostra sua força no comércio internacional
Tribunal Pleno elege novos juízes-membros substitutos do TRE-MT
PM apreende 105 porções de entorpecentes e prende homem suspeito por tráfico de drogas
Cuiabá e VG podem ganhar novos terminais de transporte público intermunicipal
Segurança
PM apreende 105 porções de entorpecentes e prende homem suspeito por tráfico de drogas
Um homem, de 22 anos, foi preso em flagrante por policiais militares do 24º Batalhão, nesta quinta-feira (4.9), suspeito de...
Fugitivos da penitenciária de Várzea Grande são capturados pela Polícia Civil em Rondônia
Dois fugitivos da Penitenciária de Várzea Grande, considerados de alta periculosidade, foram recapturados nesta quinta-feira (4.9) em uma ação da...
PM prende idoso por tentativa de estupro, ameaça de morte e lesão corporal contra mulher
Policiais militares prenderam um homem, de 70 anos, por tentativa de estupro, ameaça, lesão corporal e porte ilegal de arma...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES4 dias atrás
Por que a agenda legislativa naufraga no primeiro viral?
-
Brasil4 dias atrás
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
-
CIDADES7 dias atrás
População de Sinop ultrapassa os 223 mil habitantes e prefeito atribui ao planejamento do município
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Justiça Eleitoral leva atendimento biométrico a idosos do Abrigo Sombra da Acácia, em Jaciara
-
AGRONEGÓCIO4 dias atrás
Plano Clima: entidade entrega sugestões e pressiona por remoções de carbono
-
Economia & Finanças5 dias atrás
Crédito da Desenvolve MT para empresas de estética e beleza cresce 53% e impulsiona novos negócios
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
TRE-MT participa de reunião da Rede de Controle que reforça compromisso com a integridade na gestão pública
-
Saúde6 dias atrás
Governo Federal investe R$ 1 bilhão em novo hospital inteligente 100% SUS no RS