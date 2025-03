07/03/2025

Comissão de Turismo recebe secretário e adjunto do município para ouvir demandas da pasta

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

A Comissão de Turismo da Câmara Municipal de Cuiabá realizou, na tarde desta sexta-feira (7), uma reunião com o secretário municipal Turismo, Fernando Medeiros, e o adjunto, Gustavo Vandoni. O encontro teve a presença dos vereadores Demilson Nogueira (Progressistas), Maysa Leão (Republicanos) e Wilson Kero Kero (PMB). O objetivo era ouvir as demandas da secretaria, além de receber o relatório dos últimos 60 dias.

A primeira pauta apresentada pelo secretário foi a cobrança pela entrada no Aquário Municipal. Medeiros esclareceu que, inicialmente, a secretaria verificou se a cobrança era ilegal, descobrindo que não havia concessão ou contrato que a respaldasse. Em seguida, ele e sua equipe, acompanhados do prefeito Abílio Brunini, foram ao Aquário e, após fiscalização, suspenderam a cobrança.

Desde então, a secretaria assumiu a gestão do Aquário Municipal de Cuiabá e trabalha para melhor administrá-lo.

Outra questão foi a situação do Museu Morro da Caixa D’água Velha, entregue à secretaria com problemas estruturais no deck superior. O primeiro passo foi contatar a Defesa Civil para a elaboração de um laudo que comprovasse os problemas, após a interdição do local. Agora, o trabalho se concentra na reforma dessa parte do museu.

Fernando Medeiros mencionou outros trabalhos, como consertos de energia e limpeza de museus e pontos turísticos da capital. O secretário reforçou a disposição de sua gestão e equipe para trabalhar com a Câmara e expressou sua satisfação em apresentar os primeiros relatórios do ano. Ele também apresentou um panorama de trabalhos futuros e projetos a serem implementados.

A vereadora Maysa Leão aproveitou a oportunidade para esclarecer dúvidas sobre o planejamento do Shopping Orla. Medeiros explicou que o projeto prevê a integração física entre o Mercado do Porto, o Shopping Orla e o Museu do Rio, criando um grande complexo cultural com foco na acessibilidade.

Por fim, os vereadores Wilson Kero-Kero e Demilson Nogueira reafirmaram a confiança no trabalho da Secretaria de Turismo de Cuiabá e a disposição da Câmara para colaborar com o Executivo.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT