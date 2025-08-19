Política
Comissão deve acompanhar in loco seca da barragem da Usina de Hidrelétrica de Colíder
A Comissão de Indústria, Comércio e Turismo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) deve criar uma Câmara Setorial Temática (CST) ou um Grupo de Trabalho para discutir a situação da seca na barragem da Usina Hidrelétrica de Colíder. A proposta foi apresentada pelo deputado Diego Guimarães (Republicanos) durante a sexta reunião ordinária do colegiado realizada nesta terça-feira (19).
Guarnieri ressaltou a preocupação da Comissão com a situação da barragem da Usina Hidrelétrica de Colíder, apontando a gravidade dos riscos de um possível rompimento e por isso sugeriu a criação de grupo de trabalho para acompanhar de perto o problema a fim de evitar danos maiores à população, ao comércio e ao turismo da região.
O deputado Diego Guimarães (Republicanos), que participou da reunião de forma remota, classificou como trágica a situação. “A barragem secou recentemente, provocando a morte de peixes e gerando preocupação quanto ao risco de rompimento da estrutura”, afirmou o parlamentar.
Segundo Guimarães, o cenário observado in loco “é de guerra, com quatro dos 70 drenos rompidos em um curto espaço de tempo”. O parlamentar destacou ainda os impactos econômicos e sociais da crise, como a “queda na arrecadação municipal e os prejuízos à cadeia produtiva ligada ao lago, incluindo comércio, pousadas, pesqueiros e marinas, além dos reflexos na pesca e no turismo da região”.
Guarnieri lembrou que o esvaziamento da barragem foi autorizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e que a medida afeta não apenas o setor energético, mas também a geração de emprego e renda da região, atingindo pousadas, hotéis, comércio e comunidades locais. O parlamentar assegurou que tanto a Comissão, quanto a Assembleia Legislativa como um todo, darão total apoio à busca de soluções, inclusive com a possibilidade de visitas técnicas ao município nas próximas semanas.
Comodoro – Chico Guarnieri informou que na próxima quinta-feira (21) a Comissão estará em Comodoro para conhecer de perto o potencial econômico da região. Segundo ele, a visita tem como objetivo dialogar com o prefeito, vereadores e a sociedade, buscando “compreender as demandas e identificar as melhores formas de apoiar o desenvolvimento do município e de toda a região”.
Votações – Durante a reunião, os deputados Chico Guarnieri (PRD), Júlio Campos (União) e Diego Guimarães (Republicanos) aprovaram três matérias constantes da pauta, que agora seguem para apreciação e votação no plenário das Deliberações da Assembleia Legislativa.
O presidente da Comissão de Indústria Chico Guarnieri destacou projeto de lei 1.143/2025, de autoria do deputado Diego Guimarães, que institui o Dia Estadual do Sebrae, a ser celebrado em 19 de setembro, reconhecendo a relevância do serviço prestado pela instituição ao desenvolvimento do estado. Também foram aprovados o projeto que regulamenta a utilização das mídias sociais e a criação do cadastro estadual de experiências turísticas em Mato Grosso
Foram analisados, os seguintes projetos:
Projeto de lei nº 16/2024 foi apenso ao Projeto de Lei nº 427/2025 – autoria do deputado Valdir Barranco (PT) – “Dispõe sobre a utilização das mídias sociais nas estratégias de divulgação dos atrativos turísticos do Estado de Mato Grosso”. O voto foi pela aprovação do PL nº 16/2024 e pela Rejeição do PL nº 427/2025.
Projeto de lei nº 811/2025 – autoria do deputado Valdir Barranco (PT) – “Cria o Cadastro Estadual de Experiências Turísticas Tradicionais no âmbito do Estado de Mato Grosso e dá outras providências”. A proposta foi aprovada nos moldes do Substitutivo Integral nº 01.
Projeto de lei nº 1143/2025 – autoria do deputado Diego Guimarães (Republicanos) – “Institui o “Dia Estadual do SEBRAEMT” no Estado de Mato Grosso, a ser comemorado anualmente em 19 de setembro, e dá outras providências”. A matéria foi analisada pela prejudicialidade do PL nº 1143/2025 (Lei nº 12.817/2025).
Fonte: ALMT – MT
Dilmar Dal Bosco repudia mutilação de cavalo em SP e reforça luta pela proteção animal
Deputado estadual Dilmar Dal Bosco (União) fez um desabafo em suas redes sociais na manhã desta terça-feira (19) sobre o caso de crueldade extrema contra um cavalo na cidade de Bananal, em São Paulo, que chocou o Brasil e ganhou repercussão nacional. Um jovem de 21 anos mutilou o animal após uma cavalgada, amputando as quatro patas com um facão. O cavalo morreu. A Polícia Civil investiga o crime, que foi denunciado como maus-tratos, e a brutalidade do episódio levanta um debate urgente sobre a necessidade de punições mais severas para esse tipo de violência.
Assim como Dilmar, criadores de cavalos e defensores da causa animal em todo o país manifestaram repúdio diante da barbárie. Dilmar tem em sua bagagem política a aprovação de diversas leis voltadas à proteção e valorização do cavalo. “Minha família é ligada ao cavalo e tem paixão por esse animal. O que aconteceu em Bananal não é apenas um crime contra um ser indefeso, é uma agressão contra toda a tradição, a cultura e o vínculo histórico entre o homem e o cavalo”, afirmou Dal Bosco.
Dal Bosco salientou que o cavalo é parte essencial do desenvolvimento do Brasil, simboliza força, companheirismo e identidade cultural e explicou que episódios como esse não podem ser tratados como crimes comuns. “Precisamos de punições exemplares, severas, porque quem pratica esse tipo de violência mostra desprezo pela vida e pela dignidade animal. Não se trata apenas de indignação, mas de exigir que a justiça atue com rigor para que situações como essa não se repitam”, destacou Dilmar.
Proteção animal – Em Mato Grosso, leis já aprovadas têm fortalecido a proteção aos animais e garantido maior respeito ao cavalo, seja em competições esportivas, no trabalho do campo ou em atividades culturais. O deputado reforça que o caso de Bananal deve servir como um alerta nacional: “Esse crime não pode cair no esquecimento. A morte desse cavalo precisa ser um marco para endurecer as leis e ampliar a consciência da sociedade de que o animal não é objeto, é parte da nossa história e merece respeito”, disse Dilmar.
A investigação em São Paulo prendeu o criminoso, na manhã desta terça-feira (19), que pagou fiança e foi liberado em seguida. Agora, a investigação segue em andamento, mas a revolta já ultrapassou fronteiras. Mais do que punir o autor, o episódio reacende o debate sobre a urgência de transformar a legislação brasileira em um instrumento efetivo contra a crueldade animal. Para criadores, famílias ligadas ao cavalo e defensores da causa, a resposta precisa ser imediata, através dos rigores da justiça para o criminoso e para todos os que ousarem repetir tamanha barbárie.
Fonte: ALMT – MT
Deputado Moretto anuncia edital para aquisição de terreno do Hospital Regional de Pontes e Lacerda
O deputado Valmir Moretto (Republicanos) divulgou nesta segunda-feira (18) a abertura do Edital de Chamamento Público nº 002/2025, do Governo do Estado de Mato Grosso, para aquisição do terreno do futuro Hospital Regional de Pontes e Lacerda. O anúncio, feito durante entrevista à rádio Super Jornal FM, estabelece a seleção de um imóvel com área mínima de 60 mil metros quadrados, atendendo às exigências técnicas do projeto de saúde.
“Estamos garantindo todas as condições para a construção de um hospital que atenda às necessidades da nossa região”, declarou Moretto. O parlamentar destacou que a Emenda Parlamentar nº 178/2025, no valor de R$ 10 milhões, permitirá a aquisição de terreno adequado para esta importante obra de infraestrutura em saúde. Caso o valor da área ultrapasse os R$ 10 milhões destinados pela emenda, o governo do estado entrará com contrapartida financeira para garantir a efetivação da compra.
Conforme o edital, além da área mínima exigida, o terreno deve estar localizado na zona urbana do município, em área de fácil acesso e com infraestrutura básica disponível. Os interessados têm até 16 de setembro para apresentar suas propostas à Secretaria de Estado de Saúde.
Este hospital é uma luta do deputado Valmir Moretto, que trabalhou em conjunto com o Poder Executivo para viabilizar a liberação desta obra tão aguardada. “Acompanharei pessoalmente todas as etapas, desde a seleção até a efetiva compra do terreno”. O parlamentar destacou que o hospital beneficiará toda a região do Vale do Guaporé, representando um avanço histórico para a saúde pública.
A previsão é que a seleção do terreno seja concluída ainda este ano, com perspectivas de início das obras em 2026. O Hospital Regional de Pontes e Lacerda atenderá a população de dez municípios, consolidando-se como importante equipamento de saúde para Mato Grosso.
Fonte: ALMT – MT
