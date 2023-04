Comissão Direitos da Mulher vota parecer favorável para projeto de proteção contra violência a Mulher

“É muito gratificante porque precisamos dessas doações para continuar fazendo boas ações…”, afirmou presidente da Associação Mato-Grossense de Equoterapia e Esporte Equestre – AME.

Neste domingo (23) aconteceu a 4ª Corrida do Legislativo, que é realizada desde 2018 pela Câmara Municipal de Cuiabá, por meio do vereador Chico 2000 (PL), que hoje é o presidente do Legislativo. Os alimentos foram arrecadados no ato da inscrição dos atletas, sendo 2 kg de alimentos não perecíveis, essa arrecadação será inteiramente doada a três entidades.

As três Instituições escolhidas para serem beneficiadas neste ano são: Associação Mato-Grossense de Equoterapia e Esporte Equestre – AME Associação Beneficente de Ajuda ao Cidadão – Casa do Zeca Associação Obras Sociais Seara de Luz – AOSSEL (Creche Filantrópica Nina Zaque).

AME é uma entidade sem fins lucrativos que atua na reabilitação de portadores de necessidades especiais, bem estar social com foco na inclusão social dos menos privilegiados.

“É muito gratificante porque precisamos dessas doações para continuar fazendo boas ações, nós da AME trabalhamos com reabilitação dos portadores de necessidades especiais e hoje temos nos mantido apenas por essas doações esporádicas. Agradecemos de coração pelos alimentos e que na próxima corrida a gente possa continuar a ser beneficiado” disse a Diretora-Presidente, Sandra Barbosa.

Associação Beneficente de Ajuda ao Cidadão – Casa do Zeca é uma entidade de Ajuda ao Cidadão, sem fins lucrativos. O trabalho da Casa do Zeca é assistir os menos favorecidos, através do trabalho voluntário, onde pessoas se unem para atingir aos objetivos identificados para o bem comum, para o bem do próximo, do menos favorecido, com muito respeito e dedicação.

A Creche Nina Zaque é uma parceria com o Ministério Público – MP/MT, Tribunal Regional do Trabalho – TRT/MT 23ª Região e Prefeitura Municipal de Cuiabá. O intuito é atender em período integral cerca de 60 crianças em situação de vulnerabilidade econômica e social, na faixa etária de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. A Associação Obras Sociais Seara de Luz é mantenedora do local.

O idealizador da corrida é o presidente Chico 2000 (PL), ela é realizada no mês de aniversário de Cuiabá, dentre as comemorações do aniversário da cidade.

“É extremamente importante, o esporte é o caminho para uma vida saudável, para uma vida com qualidade. Melhora a vida do cidadão que vive momentos de dificuldade e essa é uma oportunidade para desestressar, reunir os amigos, se encontrar com todos e sair com a família. Enfim, uma bela festa!” declarou o presidente.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT