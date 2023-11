28/11/2023

Comissão do Consumidor vai debater mercado de trabalho e Estacionamento Rotativo

A Comissão do Direito do Consumidor e do Contribuinte vai se reunir na próxima segunda-feira (04.12), às 14 horas, para discutir a falta de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho e as suas consequências para as empresas. A transmissão será via canal da Câmara de Cuiabá no Youtube.

“Estamos preocupados com essa falta de mão de obra e, nós, da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, convidamos a secretaria, instituições e órgãos competentes para discutir e fomentar o assunto”, disse o presidente da comissão, Rodrigo Arruda e Sá (Cidadania).

Já na terça-feira (05.12), às 13h30, a Comissão do Direito do Consumidor e do Contribuinte recebe a empresa “CS Mobi Cuiabá” para falar sobre o Estacionamento Rotativo. A reunião será transmitida pelo canal oficial da Câmara Municipal de Cuiabá no YouTube.

“Essa é a oportunidade que nós temos de entender melhor como vai funcionar e tirar todas as dúvidas. Estou preocupado em fomentar a discussão para que as pessoas não sejam lesadas e que possamos tirar as dúvidas sobre os valores, qual o tempo de permanência, se haverá seguro em caso de sinistro e uma série de outras perguntas”.

