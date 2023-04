Comissão do Senado aprova empréstimo externo de US$ 56 milhões para projeto de Mato Grosso

O presidente da Desenvolve MT (Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso), Jair Marques esteve à frente da instituição desde dezembro de 2019, foi um de seus fundadores. Entre 2004 e 2008, foi diretor de Operações e, Desenvolvimento e Projetos e Vice-Presidente da então, MT Fomento. Jair faleceu neste sábado (15.04), aos 67 anos. O Governo de Mato Grosso decretou luto oficial de três dias em razão da morte do presidente.

Economista, com vasta experiência no sistema financeiro, aceitou o convite e o desafio feito pelo Governador Mauro Mendes para comprovar a eficiência da agência e trabalhar pela viabilidade. De lá pra cá, trabalhava para democratizar o acesso ao crédito e apoiar os pequenos empreendedores e o desenvolvimento do estado.

Durante a pandemia da Covid-19, a agência foi um forte instrumento de apoio para a sobrevivência do empreendedorismo em todo o Estado. Entre 2020 e 2021, os setores mais afetados, como microempreendedores individuais (MEI), bares, restaurantes, eventos e turismo, foram socorridos, por meio do crédito emergencial, aportados na agência pelo Governador Mauro Mendes e Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Para a diretora de crédito da Desenvolve MT, Anne Antunes Siqueira, o trabalho do presidente foi muito importante na recuperação da agência. “O Jair sempre foi visionário e dinâmico, sempre em busca de novos desafios, atuou fortemente na maior crise sanitária do país, democratizando o acesso ao crédito aos municípios e empreendedores do estado”, declara.

A Desenvolve MT, nos quatros anos (2019 a 2022) da gestão atual do Governo de Mato Grosso, liberou R$ 60,194 milhões em linhas de crédito para pequenos negócios, contribuindo para a geração de emprego e renda nos municípios mato-grossenses.

Foram 92 municípios atendidos por meio da plataforma digital e agentes de crédito credenciados, enquanto os valores liberados aumentaram em 375% no período. Saltaram de R$ 4,565 milhões em 2019, quando a carteira de crédito estava com demanda reprimida, para R$ 21,665 milhões até o início de dezembro de 2022.

No mesmo período, o capital social da Desenvolve MT cresceu mais de 11 vezes, saltando de R$ 17 milhões em 2019 para R$ 200 milhões em 2022, o que a permitiu sair de 15 agências entre as 16 no Brasil, para a quinta maior agência em capital.

O secretário da Sedec-MT, César Miranda enfatizou o trabalho do presidente Jair à frente da Desenvolve MT, instituição vinculada à secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso.

“Jair deixa um legado no serviço público, com atuações em vários setores, e eu perco um companheiro de trabalho que muito me ajudou nesses últimos anos”, declara.

Um dos grandes sucessos da agência e procura do público empreendedor é a linha de crédito Mulher Empreendedora e Jovem Empreendedor, lançada pelo governador Mauro Mendes, para estimular o empreendedorismo feminino e jovem.

Outro grande desafio para este ano, na visão do presidente Jair, era transformar a Desenvolve MT em uma agência 100% digital, para que todos, principalmente os pequenos empreendedores, pudessem ter acesso ao crédito de maneira rápida e fácil de qualquer lugar do estado.

No ano passado, Jair foi empossado membro da diretoria da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), entidade que reúne as instituições financeiras de todo o país. Um dos grandes desafios, em sua visão, era transformar a Desenvolve MT em uma agência 100% digital, para que o crédito chegasse a todos os municípios, com o foco na inovação, pesquisa e desenvolvimento das cadeias produtivas do estado.

Atualmente o presidente Jair Marques, vinha se dedicando e conversando com todos os setores produtivos e instituições financeiras credenciadas, para que pudessem acessar o Fundo Garantidor do Estado de Mato Grosso (MT Garante), criado pelo Governo do Estado.

Recentemente, o fundo ampliou os segmentos econômicos para ampliar a sua atuação. O MT Garante é um instrumento que busca mitigar os riscos da operação de crédito para a instituição financeira, tornando o crédito mais acessível para os pequenos negócios.

