Comissão do TCE-MT irá propor medidas para mitigar ameaças de ataques a escolas em MT

Presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), o conselheiro Antonio Joaquim se solidarizou com famílias, alunos e professores em virtude das ameaças de ataques contra escolas de Mato Grosso e declarou que a comissão irá propor medidas no sentido de contribuir para mitigar a situação.

Na sessão ordinária desta terça-feira (11), o conselheiro afirmou ter convicção de que a comissão tem condições de propor ações junto ao Governo do Estado e todas as áreas que envolvam segurança e educação.

“Frente a nova concepção do TCE-MT, como instrumento proativo de resolução de problemas, tenho certeza de que podemos ter uma agenda propositiva com o objetivo de contribuir para evitar e mitigar essa situação que tem causado pânico. Vamos tomar a iniciativa no sentido de dar a nossa contribuição”, assegurou.

A iniciativa foi elogiada pelo presidente do TCE-MT, conselheiro José Carlos Novelli. “Iniciativa brilhante e que conta com o apoio da Presidência”. A declaração do conselheiro se deve as ameaças envolvendo escolas do estado, que aumentaram após o ataque a uma creche em Blumenau (SC), que vitimou quatro crianças.

