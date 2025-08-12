Comissão dos Direitos da Mulher lança movimento “Eles por Elas” para ampliar engajamento masculino no combate à violência contra a mulher

DNA Assessoria – Vereadora Maria Avalone

A Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal de Cuiabá, presidida pela vereadora Maria Avalone (PSDB), realizou, nesta segunda-feira (11), uma reunião para fortalecer as ações de enfrentamento à violência de gênero. O encontro marcou o lançamento local do movimento “Eles por Elas”, iniciativa que busca mobilizar homens como aliados ativos na defesa dos direitos das mulheres e na promoção de uma sociedade mais segura e igualitária.

Além da presidente, participaram a vice-presidente da comissão, vereadora Baixinha Giraldelli (Solidariedade), o membro Wilson Kero-Kero (PMB), outros vereadores da Casa, o deputado estadual Carlos Avalone (PSDB) e representantes da segurança pública.

Durante a abertura, Maria Avalone destacou que a participação masculina é indispensável para transformar a realidade.

“Os homens do bem, pais, filhos, irmãos, colegas, lideranças, trabalhadores, nós precisamos de vocês nessa luta. É fundamental que se posicionem, eduquem pelo respeito, denunciem e se tornem parte da solução. O movimento ‘Eles por Elas’ não é sobre julgar, mas sobre unir forças. Só juntos, mulheres e homens, conseguiremos virar essa página triste da nossa história”, afirmou a vereadora.

O delegado da Polícia Civil, Mário Dermeval, apresentou iniciativas da instituição para combater a violência doméstica e chamou atenção para o desafio de prevenir crimes como o feminicídio, que podem ocorrer em qualquer contexto familiar.

“O feminicídio é um dilema social. Temos atuado de forma orientativa, inclusive com o projeto ‘Papo de Homem para Homem’, para conscientizar sobre a valorização da família e alertar sobre as consequências para quem infringe a lei”, ressaltou.

O deputado Carlos Avalone elogiou a mobilização e reforçou que o foco precisa ser conscientizar os homens.

“Em encontros sobre violência contra a mulher, normalmente vemos a maioria de mulheres participando. Aqui, precisamos que os homens entendam que essa pauta também é deles. O ‘Eles por Elas’ é importante porque chama os homens à responsabilidade e ao compromisso com o fim da violência”, afirmou, citando dados alarmantes que colocam Mato Grosso entre os estados com maior taxa de feminicídios no país.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Mato Grosso registrou 47 feminicídios em 2024. Apenas no primeiro semestre de 2025, já foram contabilizados 30 casos, o equivalente a 65% de todo o ano anterior.

O lançamento do “Eles por Elas” na Câmara de Cuiabá pretende ser um marco para ações concretas, como programas educativos voltados ao respeito e à equidade, fortalecimento da rede de apoio às vítimas e políticas públicas mais eficazes de prevenção à violência contra a mulher.