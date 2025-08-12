Comissão dos Direitos da Mulher lança movimento “Eles por Elas” para ampliar engajamento masculino no combate à violência contra a mulher

Cuiabá
Sine Cuiabá tem 77% das vagas para pessoas sem experiência de trabalho
O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, está oferecendo 432 oportunidades de trabalho nesta terça-feira (12). Do total, 336 vagas são para candidatos sem experiência profissional (77%).
Entre as ocupações que não exigem experiência e apresentam os melhores salários, destaque para consultor de vendas, cuja remuneração pode variar de R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00 por venda fechada, além de ajuda de custo de R$ 1.000,00 por 60 dias e comissão sobre vendas. Outra vaga para a mesma função oferece salário fixo de R$ 2.900,00, mais vale-transporte e ticket alimentação.
A função de pizzaiolo oferece salário de R$ 2.500,00, com vale-transporte e alimentação no local. Já para auxiliar de desenvolvimento infantil, a remuneração é de R$ 2.157,00, acrescida de vale-transporte e ticket alimentação.
Entre outras oportunidades sem exigência de experiência estão as vagas para controlador de pragas, com salário de R$ 1.800,00 mais R$ 303,60 de insalubridade, e para carregador (armazém), com salário de R$ 1.800,00, além de assistência médica, ticket, alimentação, refeição na empresa, convênio com farmácia, auxílio-educação e plano de cargos e carreiras.
Atendimento
Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat).
O horário de atendimento é das 8h às 17h.
Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.
No local, também é oferecido atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.
Serviços do Sine
O Sine Municipal realiza a intermediação de vagas de emprego e atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.
Informações importantes ao trabalhador
Mantenha o cadastro atualizado nos postos do Sine ou por canais digitais.
Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br
Solicitação de seguro-desemprego on-line: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.
Exclusivo para empresas
O Sine também dispõe de canais exclusivos para empresas interessadas em anunciar vagas. O contato pode ser feito pelos telefones:
(65) 3645-7216 ou 3645-7237,
WhatsApp: (65) 99255-2450,
e e-mail: [email protected].
Confira as oportunidades
Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 07
Ajudante de obra – 05
Ajudante de serralheiro – 05
Assistente administrativo – 02
Assistente de vendas – 02
Atendente balconista – 20
Atendente balcão – 23
Atendente de farmacia-balconista – 20
Atendente de lanchonete – 09
Atendente de lojas – 06
Atendente de padaria – 07
Auxiliar de armazenamento – 02
Auxiliar de cozinha – 02
Auxiliar de escritório – 01
Auxiliar de expedição – 01
Auxiliar de limpeza – 05
Auxiliar de linha de produção – 05
Auxiliar de logística – 42
Auxiliar de manutenção de edifícios – 01
Auxiliar de serviços jurídico (estágio) – 01
Balconista de lanchonete – 03
Carregador (armazém) – 01
Comprador – 01
Conferente de logística – 01
Consultor de vendas – 07
Controlador de pragas – 02
Cozinheiro geral – 05
Cumim – 02
Empregado doméstico nos serviços gerais – 01
Empregado doméstico arrumador – 01
Engenheiro florestal (vaga temporária estágio) – 01
Fiscal de loja – 01
Funileiro de automóveis (reparação) – 01
Garçom – 95
Gerente de empresas comerciais – 03
Lavador de carros – 05
Mecânico – 01
Mecânico de veículo – 02
Mecânico de diesel (exceto de veículo automotores) – 01
Montador de automóveis – 01
Motorista de caminhão – 20
Operador caixa – 19
Operador de máquinas fixa em geral – 01
Operador de telemarketing ativo e receptivo – 04
Pizzaiolo – 50
Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) – 01
Promotor de vendas – 05
Recepcionista atendente – 01
Recepcionista em geral – 01
Repositor de mercadorias – 02
Serralheiro de alumínio – 05
Técnico em análises clínicas – 01
Vendedor interno – 14
Vendedor pracista – 01
#PraCegoVer
A imagem mostra a porta de entrada do Sine Municipal. Um banner do Sine da Gente e outro do Sebrae estão ao lado da porta.
Coordenadores de escolas de Cuiabá são capacitados em documentação pedagógica
Coordenadores de escolas de Cuiabá participaram, na tarde de segunda-feira (11), do curso de formação “Escola de Educadores Formação de Documentação Pedagógica na Prática”. O evento foi realizado no auditório do Sebrae, localizado no Goiabeiras. Os profissionais da educação receberam orientações para estimular a documentação pedagógica para aprendizagem na primeira infância, que corresponde à faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses.
Houve uma palestra conduzida pela professora Patricia Romeu, pesquisadora da infância e profissional dedicada ao estudo de abordagens pedagógicas que respeitam e valorizam o processo inicial de aprendizagem. Também é formada em Magistério, graduada em Pedagogia e pós-graduada em Alfabetização e Letramento.
Foi destacado que a documentação pedagógica na educação infantil é o registro sistemático e reflexivo das experiências, interações e aprendizagens das crianças em ambiente escolar, o que envolve a análise, interpretação e comunicação dessas experiências, visando aprimorar a prática pedagógica e promover a participação ativa das crianças no seu aprendizado.
A professora Malsete Aristides Santana, coordenadora da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Dom Bosco, localizada no bairro Praeirinho, elogiou a iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, vinculada à Prefeitura de Cuiabá, em patrocinar o debate sobre valorizar a memória infantil na produção escolar.
“É uma ideia que sempre colocávamos nas formações iniciais. É necessário registrar a vivência da criança, colocando-a como protagonista do próprio trabalho. O registro da memória auxilia o desenvolvimento, mostrando que a criança é capaz de ter pleno aprendizado e desenvolver suas habilidades”, afirma.
O curso de formação continuada “Escola de Educadores Formação de Documentação Pedagógica” será retomado na terça-feira (12), no Hotel Fazenda Mato Grosso. O evento vai durar até sexta-feira (15) e será oferecido aos professores, TDIs e coordenadores, no período das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h.
