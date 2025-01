Comissão dos Direitos dos Idosos realiza primeira reunião de alinhamento na Câmara de Cuiabá

16/01/2025

Sargento Joelson enaltece projeto de lei para auxílio às famílias atingidas pelas chuvas em Cuiabá

Da Assessoria

O vereador Sargento Joelson (PSB) participou da reunião com prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini (PL) na presidência da Câmara Municipal para ouvir a demanda apresentada para auxilio às famílias atingidas pelo temporal em Cuiabá. O prefeito propôs a aprovação de um projeto de lei (PL) que dará a cada família atingida R$ 1 mil reais mensais para amenizar os danos causados pelo temporal.

O vereador enalteceu a iniciativa do prefeito e disse estar ao lado da população e votará a favor deste projeto de lei “Estamos em recesso, mas viemos atender este chamamento e iremos votar a favor desta demanda urgente, Cuiabá precisa desse olhar humano, moradores perderam tudo em suas casas, e o papel do agente público é este, sensibilizar e agir. Contem com meu voto, moradores dos bairros mais afetados como São Mateus, Dom Aquino e eu sempre vivi isso, sempre vivemos e tivemos problema com isso, é histórico em Cuiabá, no bairro Alvorada onde vivo intensamente foram muitos casos historicamente, Jardim Florianópolis, Jardim Vitória, bairros que atuo e vivi cada momento, sei como é ruim perder tudo.” Diz Joelson.

Uma mobilização para cadastramento das famílias atingidas também está sendo realizada pelas equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Pedregal e do bairro Dom Aquino. Outra ação do projeto será a entrega de colchões e de cestas básicas.

O que é o Decreto de Emergência?

Na prática, o estado de emergência serve para o município solicitar ajuda aos demais entes federados – Estado e União – para atrair recursos financeiros extras que possam prevenir estragos causados e recuperar áreas degradadas pelas chuvas.

A medida se fundamenta em dados fornecidos pela Defesa Civil de Cuiabá que apontam alto índice de volume de água por metro quadrado, com registros de 44 alagamentos nos bairros da capital. Uma das situações mais críticas envolve o bairro São Mateus.

Ações emergenciais:

A Prefeitura de Cuiabá tem patrocinado, desde a primeira semana de janeiro, ações de limpeza de boca de lobo na região Central para evitar alagamentos. A Defesa Civil tem vistoriado pontos críticos de alagamentos nas seguintes avenidas: Prainha, Miguel Sutil e Tancredo Neves.

Atualmente, 19 técnicos estão dedicados exclusivamente à limpeza de caixas coletoras enquanto outras seis equipes atuam diretamente no canal. Para a execução dos serviços, estão sendo utilizados cinco caminhões-caçamba e uma escavadeira hidráulica (PC).

Já a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) intensificou as ações de limpeza. Nesta segunda-feira (13), as equipes de poda e limpeza removeram quatro caminhões-caçamba lotados de galhos e troncos de árvores derrubados pela tempestade. O volume corresponde a cerca de quatro toneladas de vegetação.

