Comissão Especial de deputados e Fórum Pró-Ferrovia realizam reunião nesta quinta-feira (9), na Ordem dos Advogados do Brasil

Nesta quinta-feira (09), às 9h30, será realizada na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB uma reunião da Comissão Especial formada por deputados estaduais e entidades que integram o Fórum Pró Ferrovia, liderado pelo secretário Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo. A Comissão foi criada após a Audiência Pública que aconteceu no dia 09 de outubro, na Assembleia Legislativa para acompanhar as obras que estão em andamento pela empresa Rumo Logística da Ferrovia Estadual Senador Vicente Emílio Vuolo, especialmente no trecho entre Juscimeira até a Capital Cuiabá.

Durante a Audiência Pública, a empresa Rumo confirmou que, até o momento, só foram solicitadas autorizações ambientais para os segmentos que vão de Rondonópolis a Campo Verde. No entanto, a empresa ainda não requereu licenças para o trecho que se estende de Juscimeira a Cuiabá. Segundo a empresa, isso se deve às dificuldades que enfrentou no planejamento desse trecho da construção que se estende até Cuiabá. Como resultado foi sugerida a necessidade de estabelecer uma comissão especial dentro do corpo legislativo para uma supervisão mais robusta do progresso desses projetos, das solicitações de licenças e da execução das obras, especialmente no trecho que conectará a região de Cuiabá à ferrovia.

“Existe um contrato assinado entre o governo do Estado e a empresa Rumo, que prevê que até 2025 o terminal da ferrovia em Cuiabá esteja em pleno funcionamento. É preciso que o governo cobre a empresa para que ela cumpra aquilo que está no contrato”, comentou Vuolo.

Fazem parte da Comissão Especial os deputados estaduais Wilson Santos, Júlio Campos, Carlos Avalone, Juca do Guaraná e Fabio Tardin – Fabinho.

Serviço:

O que: Reunião da Comissão Especial do Fórum Pró Ferrovia

Quando: Quinta-feira (09), às 9h30

Onde: Ordem dos Advogados do Brasil – OAB

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT