Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social realiza visita técnica ao Hospital do Câncer

O presidente da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social (CPSA) do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Guilherme Antonio Maluf, realizou visita técnica ao Hospital do Câncer de Mato Grosso nesta semana. O trabalho vai embasar um acordo estrutural sobre o tratamento oncológico no Estado de Mato Grosso. O TCE-MT faz parte do Comitê Intersetorial da Oncologia, composto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelas secretarias de saúde do estado e do município, Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), dentre outros.

O Comitê tem a missão de elaborar um plano de ação com o objetivo de melhorar a estrutura do serviço de atendimento aos pacientes oncológicos no estado, inclusive no que tange à regulação e prestação dos referidos serviços aos pacientes do interior do Estado.

As pautas do Comitê, criado a partir de sentença de ação civil pública, foram debatidas recentemente pelo presidente da CPSA, conselheiro Guilherme Antonio Maluf, durante reunião com o promotor titular da 7ª Promotoria de Justiça Cível de Mato Grosso Milton Mattos da Silveira Neto, que coordena a ação.

“Nos reunimos para definir uma estratégia conjunta para a saúde de Mato Grosso. Elegemos os focos das primeiras ações, incluindo a questão oncológica, agora vamos buscar meios para fortalecer nossa parceria com o Ministério Público, visando sempre a melhoria do serviço”, explicou o conselheiro.

Além do conselheiro, representantes da CPSA do TCE-MT também participaram da visita técnica ao Hospital do Câncer de Mato Grosso.

