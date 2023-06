Comissão pró-travessia urbana em Rondonópolis realiza nesta segunda (26), ato para discutir melhorias na BR no perímetro urbano

Começa neste sábado (24.06) a fase decisiva da 5ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que acontece em Cuiabá, com as semifinais para as duplas femininas e masculinas. O evento está sendo realizado no Estacionamento do Ginásio Poliesportivo Aecim Tocantins, no Complexo Arena Pantanal. A final é neste domingo (25.06) pela manhã, das 8 às 12 horas, com entrada gratuita.

Neste sábado, às 16h30, ocorrem as semifinais. Pela manhã e início da tarde, até as 13h20, são disputadas partidas das quartas de final. Na sexta-feira ocorreu a fase de grupos do Top 12 do circuito (as melhores duplas no feminino e masculino que disputam a competição).

O evento é uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), da Federação Mato-Grossense de Voleibol (FMTV) e da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), com patrocínio do Banco do Brasil. O circuito teve início na quarta-feira (21.06) e vale pontuação para classificar para o mundial da modalidade. O circuito tem duas categorias: Aberto e o Top 12.

O secretário adjunto de Esporte e Lazer, David Moura, avaliou que o esporte em fase de crescimento no Estado com apoio da gestão do governador Mauro Mendes, seja com eventos e projetos de apoio. “O Bolsa Atleta do Projeto Olimpus MT,que nós fornecemos pelo Governo do Estado aos competidores que são medalhistas até sexto lugar em campeonatos nacionais, incentiva muito o retorno de alguns atletas e a continuidade de outros a participarem dessas competições”, afirmou.

David Moura destacou que nos campeonatos que a Secel acompanha há mais de um ano é possível perceber o aumento das inscrições. “E ficamos felizes em saber do feedback (retorno) dos atletas e técnicos”, disse o secretário adjunto.

Algumas das melhores duplas campeãs brasileiras, sul-americanas e mundiais disputam o título desta fase do circuito esportivo na Capital. Uma delas é Duda e Ana Patrícia, que nesta sexta-feira venceram a dupla Carol Horta e Ana Luiza por 2 sets a 0, 21 a 11 nas parciais.

Duda e Ana Patrícia são consideradas a melhor dupla do mundo de vôlei de praia atualmente. Elas foram campeãs da etapa da República Tcheca do Circuito Mundial, no começo deste mês, ao vencerem por 2 a 1 de virada a dupla americana Sponcil e Cannon, no “tie-break ” (pontos corridos ou sem vantagem).

“Nós vemos, como a Duda falou, muitas crianças e atletas de base presentes nos circuitos em todos os estados. Isso é bom para o esporte todo. Isso nos alegra muito, saber que nós, a CBV e as instituições estamos fazendo parte dessa melhora para que o esporte dê oportunidades a quem quer e ama o vôlei”, destacou.

Fonte: Governo MT – MT