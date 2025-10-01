Cuiabá
Comissão qualifica profissionais da saúde de Cuiabá para doação de órgãos e apoio às famílias
Médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde pública de Cuiabá participaram, na segunda-feira (29), de uma palestra voltada à conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos no SUS (Sistema Único de Saúde). O evento, alusivo ao Setembro Verde, foi realizado no auditório do Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, localizado na Avenida General Valle, bairro Bandeirantes.
Na ocasião, os integrantes da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos ressaltaram a importância de suas responsabilidades em promover a conscientização e acolher as famílias dispostas a doar órgãos.
“Atendendo aos critérios da lei, estamos qualificando servidores e oportunizando um debate saudável sobre o tema. O processo de doação de órgãos não é apenas clínico e cirúrgico, envolve apoio às famílias e compromisso profissional”, destacou a diretora do Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá, Marlucia Pereira de Souza Costa.
A doação de órgãos e tecidos só pode ser realizada em casos de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que haja autorização de um familiar, como previsto em lei. Se os familiares não autorizarem, a doação não pode ocorrer.
Nas unidades hospitalares que lidam com esse processo, o Ministério da Saúde exige a formação de uma comissão intra-hospitalar composta por equipe multiprofissional da área de saúde. A finalidade é organizar, no âmbito da instituição, rotinas e protocolos que possibilitem a doação de órgãos e tecidos para transplantes. No Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá, a comissão é formada por médicos e enfermeiros.
Tipos de CIHDOTT
Conforme a Portaria de Consolidação nº 4/2017, foram estabelecidos três tipos de CIHDOTT, de acordo com o nível de complexidade hospitalar:
I – CIHDOTT I: estabelecimentos de saúde com até 200 óbitos por ano, leitos para assistência ventilatória (em UTI ou emergência) e profissionais das áreas de medicina interna, pediatria, intensivismo, neurologia, neurocirurgia ou neuropediatria.
II – CIHDOTT II: estabelecimentos de referência em trauma, neurologia e/ou neurocirurgia, com menos de 1.000 óbitos por ano, ou estabelecimentos não oncológicos com 200 a 1.000 óbitos anuais.
III – CIHDOTT III: estabelecimentos de saúde não oncológicos com mais de 1.000 óbitos por ano ou hospitais que possuam pelo menos um programa de transplante de órgãos.
Parágrafo único: a criação da CIHDOTT é opcional para hospitais que não se enquadrem nos perfis descritos e deve ser classificada pela CNCDO Estadual ou Regional.
Composição da CIHDOTT
-
Deve ser formada por, no mínimo, 3 e, preferencialmente, até 8 membros, todos de nível superior;
-
O(a) coordenador(a) deve ser médico(a) ou enfermeiro(a);
-
A comissão deve contemplar profissionais de diferentes áreas, como enfermagem, psicologia, serviço social e medicina, garantindo atuação multiprofissional;
-
Nos hospitais classificados como Tipo III, o(a) coordenador(a) deve ser obrigatoriamente médico(a);
-
Nos Tipos II e III, o(a) coordenador(a) deve dedicar carga horária mínima de 20 horas semanais exclusivamente às atividades da comissão;
-
É recomendável que a CIHDOTT mantenha pelo menos um(a) integrante com participação contínua, assegurando a preservação das atividades e a transmissão do conhecimento institucional em caso de mudanças na equipe.
#PraCegoVer
A foto mostra servidores do Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá sentados em cadeiras no auditório. Todos vestem trajes sociais. O espaço é decorado com balões verdes em alusão ao Setembro Verde, campanha dedicada à importância da doação de órgãos e tecidos.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá convoca 33 candidatos aprovados para diversos cargos e regionais
A Prefeitura de Cuiabá publica nesta quarta-feira (01) editais de convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro de Reserva Nº 12/2024/GS/SME, publicado na Gazeta Municipal nº 937, de 27/08/2024, para atuarem em unidades educacionais da rede municipal no ano letivo de 2025.
Estão sendo convocados aprovados para as funções de Pedagogo, Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), Técnico em Manutenção e Infraestrutura – na função de Auxiliar de Serviços Gerais (TMIE/ASG), Técnico em Nutrição Escolar (TNE) e Professores de Arte, Educação Física e Pedagogia, para unidades educacionais localizadas em todas as regionais, incluindo a área rural.
Os convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, bairro Bandeirantes, no dia 02 de outubro de 2025, nos horários previstos nos editais de convocação, para entrega de documentos e atribuição.
Orientações
– Os candidatos devem ler atentamente os editais.
– A ausência no dia e horário estabelecidos, bem como a não apresentação de toda a documentação exigida, resultará em eliminação do certame, sem segunda chamada. Nesse caso, será convocado o candidato classificado na sequência.
– Os documentos a serem apresentados (originais e/ou cópias), conforme previsto nos editais, são: RG, CPF, Título de Eleitor, PIS ou PASEP, Certificado de Reservista, comprovante de residência, conta corrente no Banco do Brasil (se houver), diploma ou certificado de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar (do Ensino Médio), exame admissional e certidões negativas.
– O candidato que chegar atrasado e tiver o nome já chamado será realocado ao final da lista. O comparecimento fora do horário estabelecido acarretará eliminação, conforme item 13.3 do edital.
– O exame admissional deve ser realizado em clínica de escolha do candidato, constando obrigatoriamente o cargo e a aptidão.
Processo Seletivo
O certame, realizado em 2024, ofertou 2.015 vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva, contemplando níveis médio e superior. Os profissionais atuarão em unidades da rede pública municipal de educação em substituição a servidores efetivos, atendendo a necessidade temporária de excepcional interesse público.
Até o momento, já foram convocados 6.947 candidatos em 60 chamadas anteriores.
Nesta 61ª convocação, estão sendo chamados 33 candidatos para diferentes cargos e regionais.
Confira em anexo o edital de convocação.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Associação com atuação social, cultural e ambiental recebe título de utilidade pública
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
