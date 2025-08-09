JUSTIÇA
Comissão Regional de Soluções Fundiárias realiza audiência de conciliação de caso do Contorno Leste
Desembargadora aborda assédio moral e sexual no trabalho, prevenção e efeitos jurídicos
A busca por um ambiente de trabalho saudável e livre de abusos tem ganhado cada vez mais atenção nas empresas, especialmente com o aumento das discussões sobre assédio moral e sexual no ambiente corporativo. E para conscientizar os colaboradores, a desembargadora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), ministrou uma palestra ‘Assédio Moral e Sexual no Ambiente de Trabalho’ para os colaboradores da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt).
A palestra abordou questões como a prevenção ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho; as características dessas condutas; os malefícios que causam e, principalmente, as formas de preveni-las.
“É um tema essencial porque envolve a dignidade do servidor ou do empregado e a necessidade de manter um ambiente saudável. O assédio adoece tanto a pessoa quanto o local onde ela atua. Se essa pauta não for trabalhada, todos saem prejudicados: o servidor, que sofre diretamente, e a própria instituição ou empresa, que também é penalizada”, ressaltou.
Na ocasião, a desembargadora Juanita, que é presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento dos Assédios Moral e Sexual e da Discriminação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, também abordou sobre os aspectos jurídicos da temática.
“No aspecto legal, há um artigo no Código Penal que trata especificamente do assédio sexual. Quanto ao assédio moral, não há uma lei única, mas sim normas esparsas, e o próprio texto da Constituição Federal assegura que o ambiente de trabalho deve ser digno. Para que isso aconteça, é fundamental respeitar o servidor e sua individualidade. Além disso, essas práticas podem levar a outros tipos de infrações, como difamação e calúnia. Todos esses pontos serão discutidos na palestra”, explicou a magistrada.
O assédio moral no trabalho é uma prática repetitiva e intencional que prejudica a integridade emocional e psicológica de um colaborador. Essa forma de violência psicológica pode ocorrer tanto por parte de superiores hierárquicos quanto de colegas ou subordinados.
Para Thaila Reis, advogada do Sistema Fiemt e vice-presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (Cipa), a palestra tirou dúvidas e trouxe esclarecimentos sobre como identificar os tipos de assédios.
“O conteúdo foi fundamental para orientar nossos colaboradores. É essencial que o colaborador conheça não apenas seus direitos, mas também seus deveres. Aprendemos que o assédio não é praticado apenas por superiores hierárquicos; ele também pode ocorrer entre colegas. Essa conscientização é importante para promover mais respeito no ambiente de trabalho e reduzir ao máximo a ocorrência dessa prática, que infelizmente existe em muitos lugares. Nosso objetivo é que, com ações como essa, possamos diminuir ou até eliminar o problema aqui no Sistema”, explica.
Fernanda Campos, superintendente da Federação das Indústrias e do IEL destacou que o Sistema, por meio de seus gestores, adota tolerância zero em relação a esse assunto. “É tratado com muita seriedade e de forma inegociável. Se ocorre algum episódio, tomamos todas as medidas previstas no Código de Ética. Manter um ambiente saudável é fundamental, pois, quando isso não acontece, há prejuízos diretos no resultado do trabalho”, finalizou.
Campanha de vacinação e cuidados com a saúde é sucesso no MPMT
Centenas de integrantes do Ministério Público do Estado de Mato Grosso atenderam ao chamado do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho – Vida Plena – e participaram da Campanha de Vacinação & Promoção da Saúde, realizada nesta sexta-feira (8), em Cuiabá. A recepção do Anexo II da Procuradoria-Geral de Justiça ficou lotada de membros, servidores, estagiários, residentes e colaboradores terceirizados em busca dos serviços de imunização, liberação miofascial, avaliação de bioimpedância, aferição de pressão arterial, medição de glicemia e teste oftalmológico.A ação, realizada em parceria com o Geap Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), teve como objetivo incentivar o cuidado com a saúde e o bem-estar, oferecendo serviços gratuitos ao público interno da instituição. “Nós aproveitamos a semana do Dia Nacional da Saúde (5 de agosto) para lembrar os nossos integrantes sobre a importância do cuidado com a saúde. Cuidar de si é essencial para que possamos exercer nossas funções com qualidade, equilíbrio e responsabilidade. E ações como essa são fundamentais para fortalecer o bem-estar coletivo dentro da instituição”, afirmou a promotora de Justiça Gileade Pereira Souza Maia, coordenadora do Vida Plena.O serviço de vacinação foi o mais procurado. Cerca de 210 imunizantes foram aplicados. A servidora Marivalda Ferreira, do Centro de Apoio Administrativo (Caad) das Promotorias de Justiça da Capital, aproveitou para tomar a segunda dose da vacina de Hepatite B e também a de Difteria e Tétano (dT). “Ações como essa são fundamentais para que todos os servidores se atentem a cada vacina. É bom: você fica de bem com a vida, com o trabalho e não transmite doenças para ninguém”, apontou.Marco Antonio Carrasco, que atua na Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, aproveitou para fazer avaliação de bioimpedância, liberação miofascial e vacinação. “Essa ação é muito importante para todos nós e faz com que nos sintamos valorizados. Além disso, serve para que prestemos mais atenção à nossa própria saúde, ao nosso bem-estar e ao nosso corpo também, porque, às vezes, pela correria do dia a dia, isso passa batido”, argumentou.Inara Andrade de Albuquerque, da Coordenadoria de Delegações (Cadel), também veio da sede das promotorias para participar da campanha. “Achei muito interessante, especialmente por causa da questão da vacina, que foi liberada agora para o público em geral, e mesmo assim alguns postos não têm. Tendo aqui no MP, pelo menos nós, servidores, já estaremos protegidos”, disse.Quem também veio em busca da vacinação foi o promotor de Justiça Henrique de Carvalho Pugliesi. “Achei uma ótima ideia. São serviços essenciais para toda a população, e tê-los no local de trabalho ajuda muito a equipe e a nós, promotores, especialmente diante dos desafios de logística e deslocamento. Por isso, reputo como uma excelente iniciativa”, avaliou.Da mesma forma, a servidora Amanda Silva, do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), e o colaborador Jurandir de Lima Junior, do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), destacaram a facilidade de ter os serviços ofertados no trabalho.“Além de nem todos os bairros serem contemplados com unidades de saúde, às vezes a demanda no serviço público é grande. Então, a gente não consegue parar e ir até a unidade básica para se vacinar e manter o cronograma completo, diferente de quando a vacinação está aqui. Estando aqui, é mais fácil a gente pensar: ‘Não, peraí, vou sair daqui rapidinho e vou ali'”, observou Amanda. “Facilita muito a nossa vida, já que normalmente trabalhamos o dia inteiro e não temos tempo de procurar atendimento de saúde. Então, quando o serviço está disponível aqui, fica bem mais fácil”, acrescentou Jurandir.Os serviços oferecidos pela SMS incluíram a aplicação das vacinas contra Influenza, Hepatite B, Difteria e Tétano (dT) e Febre Amarela. Já o Geap Saúde disponibilizou atendimentos de liberação miofascial, avaliação de bioimpedância, aferição de pressão arterial, medição de glicemia e teste oftalmológico.
