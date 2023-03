Comissão se reúne com Perri e sugere prioridades: zerar filas de cirurgias, garantir médicos e medicamentos

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) reúne, a partir das 8h do próximo dia 23, presidentes das 141 Câmaras Municipais do estado para a primeira edição do Interage TCE deste ano. O encontro reunirá as autoridades no Espaço Cultural Liu Arruda, com apoio do Plenário, e transmissão ao vivo pela TV Contas (Canal 30.2) e Canal do TCE no YouTube.

“Queremos que a administração pública municipal possa prestar um serviço eficiente, eficaz, efetivo, produzindo valor público para a sociedade. Nossa missão é o controle externo, mas nossa visão estratégica é tornar a qualidade da gestão pública municipal mato-grossense referência nacional”, explica o presidente do TCE-MT, conselheiro José Carlos Novelli.

Na oportunidade, serão debatidos assuntos relativos às prestações de contas dos Legislativos Municipais e demais temas pertinentes às mesas diretoras. A Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex), por exemplo, abordará os principais pontos de análise das contas anuais das Câmaras.

Serão ainda compartilhados produtos e informações das unidades do TCE-MT que possuem um canal direto com a administração pública municipal, tais como o Programa de Gerenciamento do Planejamento Estratégico (GPE) e o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC-MT).

Também haverá explanação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT), parceiros do evento juntamente com a parceria da parceria da União das Câmaras Municipais do Estado (Ucmmat).

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: [email protected]

Fonte: TCE MT