Comissão Territorial destaca acordo com Intermat para revisar divisas dos municípios

Preocupado com o alto índice de acidentes fatais na BR-163, especialmente entre Sinop e a divisa com o Pará, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) reforçou novamente sua cobrança, por meio de uma Indicação, e com um pronunciamento, durante sessão plenária no dia 22, para que o governo de Mato Grosso e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realizem a duplicação da rodovia, que é considerada uma das mais perigosas do país.

Na última semana, mais um acidente entre um carro e um caminhão, entre Matupá e Guarantã do Norte, tirou a vida de cinco pessoas que trafegavam na rodovia. O parlamentar cobrou apoio do governo para sanar esta situação que tem ceifado vidas.

“Solicitamos que o governo que possa dar uma atenção especial neste trecho entre Sinop e a divisa com o Pará. Sabemos do esforço da Nova Rota D’Oeste para duplicar a BR-163 entre Nova Mutum e Sinop, mas agora é o momento de trabalharmos o prolongamento desta rodovia, visando principalmente salvar vidas”, afirmou o deputado.

Com a expansão da agricultura e pecuária no estado e o aumento do fluxo de veículos pesados em direção ao Porto de Miritituba, no Pará, o trecho entre Sinop e Guarantã do Norte tornou-se um dos mais perigosos, principalmente no começo da manhã e no final da tarde.

Atualmente, o trecho federal da BR-163 entre Sinop e a divisa do Pará está sob concessão da empresa Via Brasil, porém o deputado defende que o governo de Mato Grosso realize as tratativas junto a Agência Nacional de Transportes Terrestres com o objetivo de assumir a responsabilidade pela duplicação, que será fundamental para salvar vidas e garantir o escoamento da produção na região norte.

Com a duplicação, poderão ser beneficiados diretamente a população de mais de 400 mil pessoas de Nova Santa Helena, Colíder, Nova Guarita, Matupá, Peixoto de Azevedo, Alta Floresta, Claudia, União do Sul, Nova Canaã do Norte, além de Sinop e Guarantã.

