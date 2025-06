Comissões da Câmara de Cuiabá recebem secretário de Turismo e comerciantes

A Prefeitura de Cuiabá dá início, nesta terça-feira (10), ao programa “Viva Mulher”, com a realização da Feira Viva Mulher no Museu do Rio, localizado no bairro Porto — região considerada um importante polo cultural e turístico da capital. Voltado à valorização e ao protagonismo feminino, o evento será realizado de terça a domingo, das 9h às 18h, até o dia 29 de junho.

O lançamento oficial da feira acontece nesta terça-feira, às 15h, com apresentação da violoncelista Karoline Fernandes Bataioli, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. Ao todo, 52 feirantes participarão do evento, que contará com exposições de artesanato, apresentações de música regional e MPB com cantoras locais, poesia, teatro, dança, gastronomia, estética e produtos autorais.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, com apoio das Secretarias Municipais da Mulher e de Cultura, o evento celebra a força, a criatividade e a diversidade das mulheres cuiabanas.

“A partir do dia 10, o Museu do Rio — que hoje é o ponto turístico mais visitado de Cuiabá — será palco da Feira Viva Mulher. É uma ação que une a força da Secretaria da Mulher com o desenvolvimento econômico e o turismo, valorizando o empreendedorismo feminino, a economia criativa e atraindo um novo público para esse espaço tão importante da cidade”, destacou o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros.

A secretária da Mulher, tenente-coronel Hadassah Suzannah, classificou a feira como um espaço acolhedor e descontraído, onde cultura, arte, moda, bem-estar, gastronomia e inovação se encontram em uma verdadeira celebração da feminilidade e da força coletiva.

“Mais do que produtos, a Feira Viva Mulher promove conexões, autoestima e autonomia”, afirmou.

Durante o evento, o Museu do Rio também receberá palestras e oficinas artísticas e culturais com temas voltados ao empreendedorismo feminino, autocuidado e educação financeira. Haverá ainda um espaço de orientação sobre políticas públicas e direitos das mulheres, além da arrecadação e doação de kits de higiene pessoal.

Programa Viva Cuiabá

O Viva Cuiabá é um programa estratégico da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico que visa impulsionar o turismo, o comércio local e a economia criativa por meio da revitalização de espaços públicos e da promoção de eventos culturais.

Seus principais objetivos são: estimular o turismo e o comércio local; requalificar e ocupar positivamente espaços públicos; incentivar pequenos empreendedores da economia criativa; valorizar a cultura cuiabana; gerar impacto social positivo e consolidar Cuiabá como destino turístico e econômico de referência.

Com foco na Orla do Porto e no Centro Histórico, o programa busca gerar oportunidades econômicas, atrair visitantes e fortalecer a marca da cidade. O nome Viva Cuiabá simboliza a proposta de requalificação urbana e ativação turística, inspirada em modelos internacionais de sucesso.

Cronograma da “Feira Viva Mulher” – Museu do Rio

Quinta-feira (12)

Oficina: Beleza com propósito – 14h às 16h

Sexta-feira (13)

Palestra: Como o Empreendedorismo muda vidas – 9h às 11h

Oficina de Olaria – 9h às 11h

Oficina de Olaria – 14h às 16h

Sábado (14)

Oficina de Olaria – 13h às 15h

Oficina de Olaria – 16h às 18h

Segunda-feira (16)

Oficina: Empreender com Clareza – 9h às 11h

Palestra: Vamos falar sobre dinheiro – 14h às 16h

Terça-feira (17)

Oficina: Autocuidado – 9h às 11h

Oficina: Gestão de tempo – 14h às 16h

Quarta-feira (18)

Oficina: Empreender com Clareza – 9h às 11h

Palestra: Importância do Google Meu Negócio – 14h às 16h

Sexta-feira (20)

Oficina de Olaria – 9h às 11h

Oficina: O Caminho Emocional para uma Carreira Próspera – 9h às 11h

Oficina: Técnicas de produtividade no empreendedorismo – 14h às 16h

Oficina de Olaria – 14h às 16h

Sábado (21)

Oficina de Olaria – 13h às 15h

Palestra: Como encantar e fidelizar seu cliente – 14h às 16h

Oficina de Olaria – 16h às 18h

Terça-feira (24)

Oficina: O Caminho Emocional para uma Carreira Próspera – 9h às 11h

Oficina: Maravilhosa Sim, Perfeita Não – 14h às 16h

Quarta-feira (25)

Palestra: A importância do inglês no turismo – 14h às 16h

Quinta-feira (26)

Oficina: Maravilhosa Sim, Perfeita Não – 14h às 16h

Sexta-feira (27)

Oficina de Olaria – 9h às 11h

Oficina: Mude a sua água e mude a sua vida – 9h às 11h

Oficina de Olaria – 14h às 16h

Oficina: A Imagem que Fala – O Poder dos Acessórios no Dia a Dia – 14h às 16h

Sábado (28)

Oficina de Olaria – 13h às 15h

Oficina: Construindo potências: mulheres fortes, emoções inteligentes – 14h às 16h

Oficina de Olaria – 16h às 18h

#PraCegoVer

A imagem mostra a entrada do Museu do Rio, localizado no bairro Porto, onde também está situado o Aquário Municipal e será realizada a Feira Viva Mulher.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT