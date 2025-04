10/04/2025

Comissões da Câmara realizam tarde de reuniões nesta quinta (10)

As Comissões de Regularização Fundiária (CRF), Inovação, Ciência e Tecnologia (CICT), Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Rural (CATDR), Segurança Pública (CSP) e da Criança e do Adolescente (CCA) realizaram suas reuniões ordinárias na tarde desta quinta-feira (10).

Comissão de Regularização Fundiária (CRF)

Os vereadores Sargento Joelson (PSB), Cezinha Nascimento (União Brasil) e Marcrean Santos (MDB) deliberaram sobre os próximos passos que a Comissão deve dar a partir de agora. Uma das pautas trazidas pelo presidente da Comissão, Sargento Joelson, é a necessidade de apuração de informações sobre as regularizações pendentes no município e no estado de Mato Grosso.

O vereador Cezinha Nascimento sugeriu que fosse feito um documento para a Secretaria de Meio Ambiente, pedindo um relatório do que ainda está em mãos do órgão com relação à regularização.

Ao final, os parlamentares decidiram por enviar os documentos às Secretarias de Meio Ambiente e Habitação, para que ambas mencionem os motivos das pendências e os seus respectivos bairros. Por último, fizeram o requerimento de convites aos representantes da GeoGis e da INTERMAT para participarem da próxima reunião da Comissão.

Comissão de Inovação, Ciência e Tecnologia (CICT)

A CICT, composta pelos vereadores Adevair Cabral (Solidariedade), Dídimo Vovô (PSB) e Marcus Brito Jr. (PV), recebeu na tarde desta quinta-feira os representantes do Grupo Alfa Escola de Cursos, para falar sobre o ensino da tecnologia e da informática como educação básica.

Estiveram presentes o diretor do Grupo Alfa, Wilhiam Vieira do Carmo, o instrutor de informática e Presidente do Grêmio Estudantil de Várzea Grande, William Matheus Cardoso e a professora de inglês Maritza Estral Vieira.

Durante o encontro, os presentes discutiram a importância do ensino de informática.

Comissão de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Rural (CATDR)

A presidente da CATDR, vereadora Baixinha Giraldelli (Solidariedade), recebeu a representante da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER), Heuke Capistrano, que veio à Casa a convite da Comissão para responder algumas dúvidas sobre o trabalho que vem sendo realizado pelo órgão.

Junto a vereadora, estava o membro suplente da Comissão, vereador Rafael Ranalli (PL) e o vereador Dilemário Alencar (União Brasil).

Comissão de Segurança Pública (CSP)

Os vereadores Tenente Coronel Dias (Cidadania), Rafael Ranalli e Sargento Joelson, votaram pelo parecer de aprovação do Projeto de Lei 18/2025, de autoria do vereador Eduardo Magalhães (Republicanos), que dispõe sobre a proibição de “Rolezinhos” de motocicletas em Cuiabá. Os parlamentares foram acompanhados ainda pelo autor do PL ao final da reunião e elogiaram a iniciativa do colega.

A Comissão decidiu também por fazer um convite ao Secretário de Justiça de Mato Grosso, doutor Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, para que faça uso da Tribuna Livre já na próxima Sessão Ordinária, na terça-feira (15). Os parlamentares alegaram que a justificativa para a vinda do secretário é a necessidade de prestação de esclarecimentos sobre a votação ocorrida na última quarta (09), relacionada a abertura de marcadinhos em presídios.

Comissão da Criança e do Adolescente (CCA)

A reunião que fechou a tarde na Câmara foi a da Comissão da Criança e do Adolescente, presidida pelo vereador Rafael Ranalli, que estava acompanhado dos membros Eduardo Magalhães e Tenente Coronel Dias.

Na oportunidade os vereadores usaram da palavra para refletir sobre a aprovação do projeto de lei da vereadora Dra. Mara (Podemos), que dispõe sobre a proibição de crianças pedindo dinheiro em semáforos de Cuiabá.

