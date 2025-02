Comitê abre canal para colher sugestões da população para aprimorar ações de enfrentamento aos incêndios florestais

O Comitê Estadual de Gestão do Fogo (CEGF), presidido pela Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso, abriu um canal, nesta quarta-feira (19.2), para colher sugestões da população para a construção de estratégias para o enfrentamento aos incêndios florestais no Estado de Mato Grosso.

As sugestões devem ser enviadas por meio de um formulário, que ficará disponível pelos próximos 30 dias no site da Sema. Acesse aqui .

“A proposta é possibilitar ao cidadão a oportunidade de contribuir com sugestões para o aprimoramento das ações que serão desenvolvidas no decorrer deste ano e seguintes”, explicou o secretário-executivo do Comitê, coronel BM Dércio Santos da Silva.

O levantamento é feito por meio de um formulário, organizado em quatro etapas: prevenção, preparação, resposta e responsabilização. As sugestões recebidas passarão por análise de viabilidade das Câmaras Técnicas, para possível inclusão nos instrumentos estratégicos das agências integrantes do Comitê, para o período de 2025 em diante.

Câmaras Técnicas

As Câmaras Técnicas Permanentes para a Temporada de Incêndios Florestais foram instituídas no dia 10 de fevereiro, com objetivo principal de realizar o levantamento e análise de ações viáveis e eficazes para prevenir e combater aos incêndios florestais no estado de Mato Grosso.

Ao todo, são quatro câmaras técnicas: a de Prevenção, responsável por planejar ações para evitar ou reduzir incêndios, como campanhas educativas e informativos sobre os riscos; a de Preparação, responsável por planejar as ações de treinamento de pessoal, aquisição de equipamentos e estruturação de planos operacionais; a de Resposta, que planeja ações para controlar e extinguir incêndios, como a gestão de recursos e o uso de tecnologias; e a de Responsabilização, que coordena o processo de identificação para punição dos responsáveis pelos incêndios, além de promover a sustentabilidade dos recursos naturais.

Comitê do Fogo

O Comitê Estadual de Gestão do Fogo tem como objetivo promover ações de prevenção, preparação, monitoramento, controle, resposta rápida e responsabilização aos incêndios florestais em Mato Grosso.

Compõem o Comitê: Secretarias do Governo do Estado (como Sema, Corpo de Bombeiros e Casa Civil), Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Exército Brasileiro, Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e demais instituições públicas, empresas privadas, ONGs e entidades de classe.

Fonte: Governo MT – MT