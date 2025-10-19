Várzea Grande
Comitê de Enfrentamento a Alagamentos atua de forma preventiva durante a chuva em Várzea Grande
As equipes do Comitê de Enfrentamento aos Alagamentos estiveram nas ruas na noite deste sábado (18), atuando de forma preventiva durante a chuva que atingiu Várzea Grande, com o objetivo de evitar transtornos e garantir o escoamento da água em pontos críticos da cidade.
Mesmo com o volume intenso de chuva, não houve registro de alagamentos. As ações foram voltadas à manutenção do fluxo das águas e à prevenção de acúmulos, com máquinas e servidores mobilizados para realizar a desobstrução de canais, córregos e bocas de lobo, especialmente em áreas que exigem maior atenção à exemplo do Córrego da Manga que corta os bairros Manga e Cristo Rei, Construmat e Alameda.
Durante as vistorias, o Comitê identificou novamente o descarte irregular de lixo e entulhos em córregos e canais recentemente limpos. Entre os materiais encontrados estavam garrafas PET, plásticos, móveis velhos, restos de poda e outros resíduos que comprometem o sistema de drenagem e aumentam o risco de futuros alagamentos.
Os serviços de limpeza, manutenção e desobstrução são executados de forma contínua e preventiva pelas secretarias municipais de Viação e Obras e de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, dentro do plano municipal de enfrentamento aos alagamentos.
O Comitê reforça que o descarte irregular de lixo anula o trabalho preventivo das equipes e coloca em risco toda a comunidade, pedindo o apoio da população para não jogar resíduos em vias públicas, córregos ou terrenos baldios — uma atitude essencial para a segurança e o bem-estar de todos.
O monitoramento é constante durante todo o período chuvoso, com a união de forças entre diferentes órgãos da gestão municipal. A prefeita Flávia Moretti acompanha pessoalmente as ações, garantindo coordenação e rapidez na resposta a qualquer eventualidade.
Em caso de ocorrências ou situações emergenciais, a população pode acionar a Defesa Civil Municipal pelo número (65) 98475-7112, que funciona em regime de plantão.
Prefeita prestigia ação social e acompanha Dia D de vacinação em Várzea Grande
“Nossa gestão está comprometida com a saúde preventiva e com a proteção das famílias várzea-grandenses”
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, prestigiou na manhã deste sábado (18) a Ação Social Arvend Outubro Rosa, promovida pela Associação de Mulheres Empreendedoras de Mato Grosso (Arvend), na Escola Municipal Tenente Abílio da Silva Morais, no bairro 15 de Maio.
O evento, alusivo à campanha Outubro Rosa, ofereceu uma ampla programação de atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, beleza, assistência social e cuidados com animais, além de um bazar solidário com roupas, calçados e acessórios.
Durante a ação, a população teve acesso a consultas médicas e odontológicas, vacinas, testes rápidos de ISTs e glicose, tratamentos de tabagismo, aferição de sinais vitais e exames de vista a preço social. Também foram oferecidos serviços de designer de sobrancelhas, cortes de cabelo, massagem, limpeza de pele e auriculoterapia.
A programação incluiu ainda atualização do cartão de vacinas, orientação jurídica e atendimento veterinário com vacinação e dicas de cuidados para animais.
Além de prestigiar o evento, a prefeita visitou Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município para acompanhar o Dia D de vacinação, que mobilizou equipes em toda a cidade. A ação busca atualizar o cartão de vacinas de crianças, jovens, adultos e idosos, garantindo a imunização completa de toda a família várzea-grandense.
“O Outubro Rosa é um momento de conscientização, mas também de acolhimento. É gratificante ver o envolvimento da sociedade civil, especialmente de mulheres empreendedoras, em iniciativas que levam cuidado e dignidade à população. E, paralelamente, acompanhar o Dia D de vacinação mostra o compromisso da nossa gestão com a saúde preventiva e com a proteção das famílias várzea-grandenses”, destacou a prefeita Flávia Moretti.
A ação teve apoio da Prefeitura de Várzea Grande, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria de Assistência Social, da Associação Comercial e Industrial de Várzea Grande, do deputado estadual Max Russi e de outras instituições parceiras.
“Em dez meses, estamos propondo soluções de décadas”, afirma Flávia Moretti
Ministério Público buscava, desde 2013, esse acordo com o Município e atual gestão firma compromisso que será um marco para Várzea Grande
A minuta do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do saneamento básico foi apresentada à prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), ontem (16). Conforme o documento, o Município se compromete a melhorar o sistema de distribuição de abastecimento de água, o sistema de coleta e tratamento de esgoto, o sistema de hidrometração, entre outros pontos.
A prefeita Flávia Moretti destacou que o Ministério Público, desde 2013, busca esse acordo com o Município. “Gestões anteriores ignoravam essa negociação com o Ministério Público Estadual, porém, firmei o compromisso com a população de encarar o problema de saneamento básico de frente, com coragem. Em dez meses, estamos propondo soluções de décadas”, conta Moretti.
No dia 11 de novembro,, às 10h, uma audiência com a Promotora de Justiça, Michelle de Miranda Rezende Villela Germano, para discutir os termos do TAC. “Esse é um novo marco para história do município. Neste documento, colocamos todos os compromissos os quais prometemos em campanha. É um grande trabalho em equipe da nossa gestão, da gestão por Várzea Grande”, garantiu a prefeita Flávia.
Participaram da reunião: o procurador-geral do município, Maurício Magalhães; o secretário de Viação, Obras e Urbanismo, Celso Pereira; o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim; a secretária de Assuntos Estratégicos, Ina de Maria; secretária de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Regularização Fundiária, Manoela Rondon; chefe de gabinete da prefeita, coronel Emirella Martins; a assessora especial de obras, Regiane Fróes; o subsecretário de Obras, Juliano Machado; subsecretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Gerson Scarton, também participaram servidores técnicos do Departamento de Água e Esgoto (DAE) e da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo.
