Comitê de Enfrentamento a Alagamentos atua de forma preventiva durante a chuva em Várzea Grande

As equipes do Comitê de Enfrentamento aos Alagamentos estiveram nas ruas na noite deste sábado (18), atuando de forma preventiva durante a chuva que atingiu Várzea Grande, com o objetivo de evitar transtornos e garantir o escoamento da água em pontos críticos da cidade.

Mesmo com o volume intenso de chuva, não houve registro de alagamentos. As ações foram voltadas à manutenção do fluxo das águas e à prevenção de acúmulos, com máquinas e servidores mobilizados para realizar a desobstrução de canais, córregos e bocas de lobo, especialmente em áreas que exigem maior atenção à exemplo do Córrego da Manga que corta os bairros Manga e Cristo Rei, Construmat e Alameda.

Durante as vistorias, o Comitê identificou novamente o descarte irregular de lixo e entulhos em córregos e canais recentemente limpos. Entre os materiais encontrados estavam garrafas PET, plásticos, móveis velhos, restos de poda e outros resíduos que comprometem o sistema de drenagem e aumentam o risco de futuros alagamentos.

Os serviços de limpeza, manutenção e desobstrução são executados de forma contínua e preventiva pelas secretarias municipais de Viação e Obras e de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, dentro do plano municipal de enfrentamento aos alagamentos.

O Comitê reforça que o descarte irregular de lixo anula o trabalho preventivo das equipes e coloca em risco toda a comunidade, pedindo o apoio da população para não jogar resíduos em vias públicas, córregos ou terrenos baldios — uma atitude essencial para a segurança e o bem-estar de todos.

O monitoramento é constante durante todo o período chuvoso, com a união de forças entre diferentes órgãos da gestão municipal. A prefeita Flávia Moretti acompanha pessoalmente as ações, garantindo coordenação e rapidez na resposta a qualquer eventualidade.

Em caso de ocorrências ou situações emergenciais, a população pode acionar a Defesa Civil Municipal pelo número (65) 98475-7112, que funciona em regime de plantão.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT