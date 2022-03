Comitiva Agrobrazil conhece produção e inovação agropecuária em Campo Novo do Parecis (MT)

Crédito da foto: Parecis Super Agro

Começa nesta terça-feira (29.03) no Parque de Exposições Odenir Ortolan, a edição 2022 da Feira Parecis Super Agro. O evento ocorre no município de Campo Novo do Parecis e encerra a programação de feiras de negócios do mês de março.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) é parceiro no evento. Os visitantes poderão esclarecer dúvidas no estande da instituição sobre os produtos ofertados pelo Senar-MT e conhecer equipamentos e maquinários agrícolas de empresas parceiras dos polos tecnológicos.

Além do espaço, o Senar-MT também trará a palestra do professor de agronegócio global do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), Marcos Jank. O tema da apresentação será Geopolítica e Tendências do Agronegócio Global. Ela será realizada na quinta-feira (31.03), às 14h.

De acordo com o professor, será abordada uma análise sobre o atual cenário mundial. “Vamos tratar sobre a geopolítica que se constrói com a Guerra da Ucrânia, a relação entre Brasil, China e Índia e falar sobre as principais commodities que Mato Grosso exporta”, afirma.

A Parecis SuperAgro 2022 é uma realização do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis e parceiros. Com estimativa de reunir em média 5 mil pessoas por dia, a feira terá mais de 150 marcas expondo serviços e produtos. A programação completa está em www.parecissuperagro.com.br.

Próximos eventos – De 19 a 22 de abril acontecerá a 3ª edição da Norte Show, feira de negócios no município de Sinop. Outras cidades já programam feiras para o mês de maio, como São José do Rio Claro, com a Expoclaro dos dias 04 a 08. De 18 a 21 de maio está programada a Tecnoalta em Alta Floresta e de 22 a 28 de maio, a 2ª Oeste Rural Show Técnico, em Pontes e Lacerda.

O Sistema Famato, em parceria com a Embrapa, está nos preparativos para o evento Famato Embrapa Show. O evento será de 22 a 24 de junho, em Cuiabá.