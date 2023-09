Comitiva do Judiciário de Roraima visita Corregedoria-Geral da Justiça de MT

O Governo de Mato Grosso realiza, entre esta quinta-feira (21.09) e sábado (23), a I Semana Descentralizada de Luta da Pessoa com Deficiência em Várzea Grande, como parte das ações do programa SER Família Inclusivo, idealizado pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes. A abertura do evento ocorre a partir das 8h, no Ginásio Fiotão.

O evento é promovido pela Superintendência de Articulação das Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, da Casa Civil, em parceria com a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, em razão do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado nesta quinta-feira (21).

A programação conta com mesa redonda, debates e palestras sobre a implementação de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, que garantam a inclusão, bem-estar e melhoria na qualidade de vida.

Durante o evento, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) também participará com as carretas de imunização e do Hemocentro, para dar mais comodidade aos participantes que desejarem se vacinar e fazer doação de sangue. Também será realizada entrega de cadeiras de rodas e próteses às pessoas com deficiência do município.

Serviço

Abertura da I Semana Descentralizada de Luta da Pessoa com Deficiência em Várzea Grande

Data: Quinta-feira (21.09)

Horário: 8h

Local: Ginásio Fiotão, na Avenida Castelo Branco, em Várzea Grande.