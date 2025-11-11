Como anda sua alimentação? Prefeitura segue com questionário para mapear segurança alimentar

Com o questionário, cada morador poderá participar ativamente do diagnóstico local, respondendo sobre acesso à alimentação, renda e qualidade nutricional

A Prefeitura de Várzea Grande quer saber: como anda sua alimentação? Através da Secretaria Municipal de Assistência Social, a gestão lançou um questionário online que busca conhecer de perto a realidade alimentar da população. O levantamento pioneiro na cidade servirá como base para a criação de políticas públicas voltadas à erradicação da fome e à promoção de uma alimentação saudável.

O formulário está disponível no site oficial da Prefeitura (www.varzeagrande.mt.gov.br ), assim que o internauta acessa o endereço, aparece automaticamente em forma de pop up.

A pesquisa marca a adesão de Várzea Grande ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), instituído pela Lei nº 11.346/2006, que assegura o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). O sistema integra ações do governo e da sociedade civil para formular e executar políticas que garantam o acesso à comida de qualidade a todos os brasileiros.

A secretária de Assistência Social, Cristina Saito, destacou a importância da participação da população na pesquisa e reforçou que o diagnóstico servirá como ponto de partida para a construção de políticas públicas eficazes no combate à fome e à desigualdade alimentar.

“Nosso objetivo é entender de forma real e profunda como está a alimentação das famílias várzea-grandenses. Esse levantamento vai nos permitir planejar ações mais assertivas e permanentes, voltadas a quem mais precisa. Sabemos que a fome ainda é uma realidade para muitas pessoas, e queremos transformar esses dados em políticas públicas que garantam o direito à alimentação de qualidade, com dignidade e inclusão social”, destacou Cristina Saito.

RETRATO – Segundo dados da Secretaria de Assistência Social, cerca de 30 mil famílias vivem em situação de vulnerabilidade no Município. Com o questionário, cada morador poderá participar ativamente do diagnóstico local, respondendo sobre acesso à alimentação, renda e qualidade nutricional.

O lançamento do questionário ocorreu após o 1º Encontro sobre Segurança Alimentar, Nutricional e Erradicação da Fome, realizado no dia 15 de outubro, na Câmara Municipal. O evento reuniu autoridades, lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil para discutir caminhos de combate à fome e à má nutrição.

Com base nas respostas coletadas, a Prefeitura pretende elaborar planos de ação e políticas permanentes voltadas à promoção da segurança alimentar e nutricional, garantindo que todas as famílias várzea-grandenses tenham acesso a uma alimentação saudável, acessível e de qualidade.

Responda o questionário. Sua opinião é essencial para construir uma cidade sem fome.

Galeria de Fotos (1 foto) 1/1

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT